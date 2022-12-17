足總盃︱流浪險勝闖四強　大埔賽後與球證爭論：應承了補時沒做足

足總盃八強周六（17日）在冷鋒吹襲下於青衣運動場舉行，最終流浪險勝1：0。賽果沒爆冷，場面更十分火爆，兩隊各有一人領紅，完場後大埔教練團投訴球證補時不足。



近4場不敗的流浪曾於今季高級組銀牌淘汰大埔，球隊今場有回巢的巴西前鋒亞加斯圖擔正。大埔則於各項賽事4連敗，正選4名外援全是森巴兵，包括上月加盟的中場雷仙奴，但主力羅振廷確診缺陣。

今日本港天氣轉冷，青衣運動場只錄攝氏13度，賽前已有後備廂被強風吹倒。比賽中段下起毛毛雨，兩軍首18分鐘仍無埋門，陣風卻率先擊中目標，場邊廣告板突然倒下，足總職員隨即上前整理。

馮冠鳴祖連奴先後被逐

戰至24分鐘，金旻奎左路傳中，後腳第一時間彈前，祖連奴接應後近門燙射破門，助流浪打破僵局領先1：0。上半場補時階段，林嘉緯右路扣過翁煦濤後，禁區內K角位左腳施射，皮球彎過李瀚灝後中內柱彈出。

下半場54分鐘，馮冠鳴阻止對方打反擊領第二黃被逐。流浪多打一人僅15分鐘，祖連奴疑跟加比爾起衝突，後者狀甚痛苦倒地，球證廖國文向祖連奴出示紅牌。

祖連奴是入球攻臣，但差點因領紅而成為罪人。（袁志浩攝）

尾段大埔強攻，把加比爾推前踢中鋒，惟黃祖心窄角度插水式飛頂，或保連奴近門頭槌都無法破門。結果流浪維持1：0勝果，晉級後會於四強對冠忠南區，在4月底或5月初爭入決賽。

今場補時約7分鐘，但大埔教練團認為補時不足，一度跟第四球證黃偉倫爭論，期間李恒滙曾稱「你哋咁樣唔會進步」，助教陳旭智最終領黃。

完場後陳旭智因投訴而領黃。（袁志浩攝）

大埔投訴補時不足

李恒滙向記者表示，補時內有犯規、受傷，對手亦拖延時間，球證應多補45秒，「我們有形勢，45秒就可能足夠入波。我已經不是要求1分鐘，只是想他們做足，這樣的話輸也不會這麼火滾，但不知道他們是否等收工。第四球證應承會補（45秒），但最後無。他們要正視問題，可是我也沒辦法，球證是比賽一部份。」

李恒滙投訴補時不足。（袁志浩攝）

至於流浪主帥賴嘉輝就認為兩面紅牌「合理」，球證判決亦沒太大問題，「只是黃牌給得有點輕率，令場面更火爆，球證要懂得控制」。

流浪下仗於銀牌四強鬥東方，領紅的祖連奴停賽，勢打亂部署，這名巴西外援季初亦曾報復對手被逐，賴嘉輝直言對方已非年輕球員，需要懂得控制自己：「他很努力，有鬥心，但鬥心過盛，時常用怒氣行動，我們也無言以對，現在只能見步行步。」

祖連奴來港多年，仍未能學懂控制情緒，令賴嘉輝大感無奈。（袁志浩攝）

流浪隊長林嘉緯就稱，職業球隊只有贏跟輸，希望隊友每個舉動，都以球隊先行。流浪今季曾在聯賽尾段被大埔逼和，林嘉緯慶幸球隊沒有重蹈覆轍。「有經驗的球員溝通好，知道要如何幫手，應對成熟了。」

他坦言目標不止入決賽，更是希望打破流浪多年錦標荒，「即使決賽對傑志都有信心贏，始終季初大家對我們期望高，但當時表現令人失望，士氣受打擊，現在兩個盃賽殺入四強，影響非常正面」。