足總盃︱南區再挫理文歡送謝朗軒　伍瑋謙救十二碼：世界盃學到嘢

足總盃八強由聯賽榜首的理文對冠忠南區，南區雖先入兩球，但劉學銘領紅成為轉捩點，幸有門將伍瑋謙勇救十二碼及多次險球力挽狂瀾，最終保住2：0勝局晉級，以勝利歡送守衛謝朗軒。



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理文力爭球會自2018/19年球季後首座錦標，但今場收起隊內神射手艾華頓，改由鄭兆均擔正。「黃黑軍團」今季聯賽唯一敗仗正是不敵南區，該支賽前5連勝的區隊，也用艾華取代史提芬彭利拿，主力簡嘉亨亦先任後備。

雙方戰至中段開始入局，26分鐘鞠盈智左路K角位放「冷箭」射近柱，袁皓俊橫身撲出底線；3分鐘後，南區右路罰球斬入禁區，基斯門前升頂破門，惟越位在先食「詐糊」。

迪高上半場三度扣關失機。（袁志浩攝）

33分鐘，理文翼鋒基華尼頓左路發難，被南區後衛緊纏下回後，迪高禁區內燙射僅高出，是他上半場第三次於類似位置起腳，但通通失機。兩分鐘後，加維蘭突破越位，接應長傳心口控定後抽射，但伍瑋謙出迎夠快，皮球省中他彈出，亞哥斯達補中笠射又無力，被伍瑋謙回身接實。

換邊後南區換入史提芬彭利拿，這位射手53分鐘接應鞠盈智右路角球頂入。僅8分鐘後，余煒廉後場控波甩腳，被艾華偷波後長驅直進單刀射入至2：0。

冠忠南區憑後備入替的史提芬彭利拿打破僵局。（袁志浩攝）

劉學銘手球領紅 伍瑋謙撲十二碼保勝局

全場高潮出現於71分鐘，加維蘭單刀射中柱，皮球彈高後劉學銘於白界線前護空門，惟慢鏡所見皮球擊中他近膊頭與上臂之間位置。球證認為劉學銘犯手球，驅逐他離場並判罰十二碼。然而加維蘭親自操刀卻宴客，被伍瑋謙救走。

伍瑋謙勇救十二碼。（袁志浩攝）

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這名20歲門神完場前再封走加維蘭另一次單刀，也力阻荷西安祖小禁區頭槌，南區結果在少踢一人下贏2：0，今季繼聯賽、菁英盃後，第三次擊敗理文，將於明年4月底至5月初，跟標準流浪與和富大埔的勝方爭入決賽。

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謝朗軒將告別職業球圈

據了解，南區今場贏波獎金原為10萬，完場後在眾人起哄下再加5萬。南區同時以勝利送別即將離開職業球圈的謝朗軒，他將投考紀律部隊，大有機會已完成在南區的最後一場比賽。

謝朗軒將告別職業球圈。（袁志浩攝）

謝朗軒今季為南區上陣12場，錄得11勝1和，可說是完美地畫上句號，「最開心是以贏波結束，今季回憶對我很寶貴，也很滿足」。

這名27歲守將2013年於東方出道，曾效力理文、天水圍飛馬及南華等，也曾是港足梯隊成員。他稱9年職業生涯經歷高高低低，正好讓自己學懂克服人生起跌，「對做人很有參考價值，雖然離開了自己最喜愛的事業，但會在另一方面繼續貢獻香港」。

伍瑋謙賽後與隊友慶祝。（袁志浩攝）

伍瑋謙：南區就係咁韌

至於南區晉級功臣伍瑋謙，透露近期有收看世界盃賽事，當中如波蘭的施捷斯尼、克羅地亞的利華高域等都有好發揮，笑言自己「學到嘢都唔定」。

「與加維蘭曾是愉園隊友，今日憑直覺撲向他射門習慣的另一邊，反而有收穫。」他慶幸自己在關鍵時刻力保不失，否則形勢隨時急轉直下，「好在咬得住，可能南區就是這麼韌，希望順勢殺入決賽爭標吧」。

理文今季第三度不敵南區。（袁志浩攝）

理文主教練陳曉明則表示，球隊發揮到部署，「內容」做得好，卻放不到皮球入網，相反對方做到，所以落敗。「南區死球入球率高，迪高傷出也有影響。」雖然球隊出局，但陳曉明認為全隊會接受現實，接下來專注聯賽及銀牌四強。