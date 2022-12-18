世界盃｜英媒選最佳正選陣容　法國摩洛哥各佔3人　英格蘭1人有份

在世界盃決賽及季軍戰前，英國《天空體育》精選了今屆世界盃的最佳26人以及最佳正選。在最佳11人當中，幾乎全部來自4強隊伍，法國及摩洛哥各佔3人，阿根廷及克羅地亞各佔2人，餘下一人是英格蘭的哈利馬古尼。



《天空體育》以4-3-3陣式排出他們心目中的世界盃最佳11人：

克羅地亞門將利華高域。（Getty Images）

門將：利華高域（Dominik Livakovic/克羅地亞）

27歲的利華高域在分組賽對摩洛哥及比利時都保住清白之身，而且幫助球隊在淘汰賽靠12碼連克日本及巴西。

摩洛哥右閘夏基美。（Getty Images）

後衛：夏基美（Achraf Hakimi/摩洛哥）

24歲的夏基美是摩洛哥這支神奇球隊的代表人物之一，他在右路助攻助守，與薛耶治組成強悍的右路，他在對加拿大交出一記精彩的助攻。

摩洛哥中堅加華度爾。（Getty Images）

後衛：加華度爾（Josko Gvardiol/克羅地亞）

20歲的加華度爾是今屆發揮最好的中堅之一，雖然他在4強一對一敗在美斯腳下，但瑕不掩瑜，到季軍戰更頂入一記頭槌。

英格蘭中堅哈利馬古尼。（Getty Images）

後衛：哈利馬古尼（Harry Maguire/英格蘭）

29歲的哈利馬古尼雖然在曼聯低迷兼失正選，但他在英格蘭的表現宛若另一人，防守穩健，進攻時其頭槌亦很有威脅。

阿根廷左閘馬高斯阿古拿。（Getty Images）

後衛：馬高斯阿古拿（Marcos Acuna/阿根廷）

31歲的馬高斯阿古拿在左路攻守兼備，表現全面，勝任四後衛的左閘或五後衛的左翼衛，在8強對荷蘭一戰更博得12碼。

法國中場基沙文。（Getty Images）

中場：基沙文（Antoine Griezmann/法國）

31歲的基沙文今屆表現八面玲瓏，變成一位瞻前顧後的全能中場，覆蓋全場。他既是法國的中場發電機，也不惜氣力防守。

摩洛哥中場蘇夫恩岩拉伯特。（Getty Images）

中場：蘇夫恩岩拉伯特（Sofyan Amrabat/摩洛哥）

26歲的蘇夫恩岩拉伯特是摩洛哥的正選防中，幫助球隊建立鋼鐵防線。在4強對法國時，他拚命回防飛鏟麥巴比的一幕令人難忘。

摩洛哥中場奧拿希。（Getty Images）

中場：奧拿希（Azzedine Ounahi/摩洛哥）

22歲的奧拿希是今屆世界盃的一大發現，由寂寂無名變爆紅，他在中場攻守兼備，亦有控球推進能力，獲西班牙主帥安歷基盛讚，相信昂熱很難留得住他。

阿根廷前鋒美斯。（Getty Images）

前鋒：美斯（Lionel Messi/阿根廷）

35歲的美斯老而彌堅，第5次參加世界盃，踢了表現最佳的一次，帶領阿根廷闖入決賽。他今屆攻入5球，並交出3次助攻，在射手榜及助攻榜都領先。

法國前鋒基奧特。（Getty Images）

前鋒：基奧特（Olivier Giroud/法國）

36歲的基奧特完美地擔任法國的中鋒，既為麥巴比開路，亦有入球能力，他在今屆攻入4球，並列射手榜次席。他在8強對英格蘭的尾段頭槌入波都很關鍵。

法國前鋒麥巴比。（Getty Images）

前鋒：基利安麥巴比（Kylian Mbappe/法國）

23歲的麥巴比表現更勝4年前，他在左翼位置幾乎無人能阻，往往能牽制對方數名球員。他在今屆攻入5球，與美斯的入球看齊，而且他還有2次助攻。

《天空體育》將摩洛哥門將耶辛尼保奴列為後備。（Getty Images）

後備：耶辛尼保奴（Yassine Bounou/摩洛哥）、洛里斯（Hugo Lloris/法國）、基斯甸羅美路（Cristian Romero/阿根廷）、奧達文迪（Nicolas Otamendi/阿根廷）、迪奧靴南迪斯（Theo Hernandez/法國）、祖迪比寧咸（Jude Bellingham/英格蘭）、莫迪歷（Luka Modric/克羅地亞）、卡斯米路（Casemiro/巴西）、曹亞文尼（Aurelien Tchouameni/法國）、阿歷斯麥亞里士打（Alexis Mac Allister/阿根廷）、泰拿阿當斯（Tyler Adams/美國）、加普（Cody Gakpo/荷蘭）、布卡約沙加（Bukayo Saka/英格蘭）、李察利臣（Richarlison/巴西）、祖利安艾華利斯（Julian Alvarez/阿根廷）

今屆為阿根廷攻入4球的艾華利斯，被《天空體育》列為後備。（Getty Images）

12月18日（日）晚上11時：【決賽】阿根廷 對 法國（ViuTV免費直播）

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