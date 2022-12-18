世界盃2022｜韓國第27人無名無份的貢獻　隊友夾錢補完整份獎金

韓國的世界盃之旅在16強完結，很多球員都回到球會，包括韓國的第27人吳賢揆。以防孫興慜未能及時傷癒，韓國帶了21歲前鋒吳賢揆隨隊，陪伴訓練及比賽。孫興慜康復進度良好，能夠戴面罩如常披甲，不需要吳賢揆入伍，吳賢揆就無名無份地成為韓國大軍的第27人。

韓國足總向26人大軍名單的球員，每人分發1.6億韓圜（約96萬港元）獎金，但吳賢揆只得6000萬韓圜。他承認其他26名球員自掏腰包，夾錢為他補完整筆1.6億韓圜獎金。



孫興慜眼眶骨折，要戴面罩出戰世界盃。（Getty Images）

韓國隊長孫興慜上月初眼眶骨折，接受手術，未知能否趕及參加世界盃，所以韓國以防萬一，召了21歲水原藍翼前鋒吳賢揆入伍隨時候命，以便有需要時馬上頂替孫興慜。結果，孫興慜趕及傷癒，可以戴住面罩為韓國由分組賽踢到16強。

吳賢揆（左）隨韓國訓練。（Twitter）

雖然吳賢揆不入26人大軍名單，但他參與了韓國在世界盃的每課操練，而在每場比賽，他都穿上一身訓練服，像教練一樣為隊友打氣及慶祝，同喜同悲。他說：「這令我不虛此行，見到大家為每場比賽非常努力地準備。我明白到他們能夠代表國家上陣的原因。我在他們身上學到很多。我都希望有自己的號碼，出戰4年後的世界盃。」

吳賢揆雖然沒有號碼，不能上陣，但大家都當他是隊友。（Instagram）

吳賢揆日前回到球會水原藍翼，在記者會上談到這次世界盃的經歷。他說：「我是個沒有號碼的球員，有一刻，我覺得這種感覺有點失落。」如果有份踢世界盃的話，他希望可以穿上18號球衣。

吳賢揆有參與世界盃的所有操練。（Instagram）

「如果我要上陣，就代表有人受傷了，這樣反而令我感到愧疚。在這屆比賽，我希望每人由頭到尾都保持健康。我沒有上陣，但我沒有失望。我很感激有這個機會，可以向這些隊友學習，再向上望。」

「或者他們覺得我很孤單，他們都盡力想我感覺舒服。跟他們一起的時間非常開心，我不想這屆賽事完結。」他特別提到，後備門將趙賢祐十分照顧他。

吳賢揆分享他與隊友慶祝的照片。（Instagram）

一眾韓國國腳都沒有忘記吳賢揆的默默付出。孫興慜回韓國時，在機場的訪問已經特別點名多謝吳賢揆的貢獻，他說：「我想藉此機會向吳賢揆說多謝。現實上，他來了，而且因為我而作出犧牲。他不在最後大軍名單之中，但我一樣是我的隊友。」

韓國第27人吳賢揆。（Instagram）

根據韓國足總賽前的獎金分配制度，每名球員入選世界盃大軍先穩袋2000萬韓圜（約12萬港元）。如果韓國能夠在分組賽贏波，每場勝仗每人會有3000萬韓圜（約18萬港元）；若果和波的話，每場每人都有1000萬韓圜（約6萬港元）。若果韓國能夠突破分組賽殺入16強，每人額外會多1億韓圜（約60萬港元）獎金。

故此，每名韓國國腳都會獲得1.6億韓圜獎金，至於第27人的吳賢揆就未能領取全數，只獲得6000萬韓圜（2000萬入選獎金+3000萬贏波獎金+1000萬和波獎金），並沒有1億韓圜的晉級16強獎金。

吳賢揆在社交網站分享他參加這屆世界盃的感受。（Instagram）

不過，有傳一班韓國國腳不滿足總未能給吳賢揆一視同仁的獎金，所以他們決定私下夾錢給吳賢揆。吳賢揆承認有此事，他說：「26個球員夾錢跟我說，要令我沒有分得晉級獎金的我得到補償。我沒有想過的，但很多謝你們這樣照顧我。」

韓國完成世界盃之旅後，吳賢揆在社交網站上分享世界盃的照片，並留言：「雖然沒有正式落場，甚至無法踏足比賽的草地，但已在夢中，能夠一起成為世界盃舞台上的一員，真的太高興及榮幸了。」

吳賢揆有為韓國踢友賽。（Getty Images）

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