世界盃2022｜修夫基去留有定案　英足總官宣領軍戰至歐國盃

英格蘭在世界盃遭法國8強淘汰後，主帥修夫基的去留再度成為焦點，他表示「需要更多時間才可作出正確決定」。英軍出局一星期後終有定案，英格蘭足總宣布，修夫基留任至歐國盃結束。



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被視為今屆世界盃熱門之一的英格蘭，在8強面對衛冕的法國，縱然踢出精彩一仗，惟戰果不如人意，以1：2憾負法國出局。

足球再一次未能回家，修夫基（Gareth Southgate）的帥位再度受動搖。修夫基賽後坦言今屆是以奪冠為目標，如今再度與冠軍失諸交臂，當時他未有談及去留問題，只是表示將會與英格蘭足總方面商討，並需要更多時間作出正確的決定。

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英格蘭負法國出局修夫基開腔談去留 承認錯失奪冠機會

修夫基領軍的英格蘭在8強不敵法國出局。（Getty Images）

雖然外界不時有聲音批評修夫基的能力，但他在國家隊深受麾下愛戴，獲得哈利卡尼﹑哈利馬古尼及迪格蘭賴斯等主力力撐外，連英格蘭足總亦肯定他的付出，希望他繼續領軍。英國《泰晤士報》及《電訊報》早前亦有消息指，修夫基決定留任英格蘭領隊一職。

正如英媒所料，英格蘭足總宣布，修夫基將繼續帶領「三獅軍團」，履行合約直至2024年年底。英足總行政總裁Mark Bullingham指修夫基將會領英軍出戰歐國盃，而他的團隊亦會留下。

縱然不時有聲音質疑修夫基，但陣中不少球員支持他。（Getty Images）

修夫基決定留任，毫無疑問，目標是在歐國盃封王。不過，英軍要奪冠，首先要在意大利﹑烏克蘭﹑北馬其頓及馬耳他的外圍賽C組脫穎而出。

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