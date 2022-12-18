世界盃2022｜摩洛哥創造非洲足球奇蹟　主帥列格古盼為後人留夢想

摩洛哥的世界盃神奇之旅完結，在季軍戰以1：2不敵克羅地亞得殿軍。他們在分組賽不敗晉級，淘汰賽連克西班牙及葡萄牙，成為首支打入世界盃4強的非洲球隊，創造非洲足球的歷史。摩洛哥主帥列格古（Walid Regragui）表示，他們今次的成就可以為非洲小孩帶來夢想，相信15年內可以有非洲球隊再進一步贏世界盃冠軍。



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世界盃季軍戰，薛耶治帶領的摩洛哥面對莫迪歷的克羅地亞。（Getty Images）

在季軍戰落敗後，列格古仍表示滿意摩洛哥在今屆世界盃的發揮，他說：「我們都想為球迷帶來歡樂，但我們仍很高興，我們是世界上4支最好的球隊之一。我們為大家獻上一場精彩的比賽，從未放棄過。恭喜克羅地亞，他們的季軍是實至名歸。我們還是一支年輕的球隊，仍要學習及進步。」

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達尼的頭槌一度為摩洛哥追平克羅地亞1：1。（Getty Images）

克羅地亞靠加華度爾頭槌先開紀錄，摩洛哥由達尼追平，最後柯錫為克羅地亞奠勝，贏得世界盃銅牌。雖然摩洛哥落敗得殿軍，但他們仍是史上成績最好的非洲球隊，之前非洲球隊只試過3次入世界盃8強，分別是1990年的喀麥隆、2002年的塞內加爾及2010年的加納。至於摩洛哥之前最好的世界盃成績只是16強。

出場前，列格古向門將耶辛尼保奴講解指示。（Getty Images）

47歲的列格古說：「當然，連續兩場比賽輸波，我有少許失望，但我們已經竭盡所能。在體能方面，十分困難的，我們的球員已經累了，比賽強度非常高。我們一直想令球迷更加驕傲。」

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摩洛哥在世界盃前不被看好，因為他們與上屆亞軍克羅地亞及上屆季軍比利時同處F組，而且他們在8月才換帥，由列格古上任。不過，他們在分組賽展現優秀的防守，先與克羅地亞守和0：0，接着以2：0擊敗比利時，到最後一場以2：1擊敗加拿大，以不敗姿態取得小組首名。

列格古在場邊督師。（Getty Images）

在16強，他們與西班牙周旋120分鐘，互射12碼勝3：0晉級。在8強，他們更加在法定時間內以1：0擊敗有C朗拿度的葡萄牙，挺進4強。在今屆頭5場比賽，他們未曾被對方球員打破大門，對加拿大的失球是阿古特的烏龍球。在4強，摩洛哥兵疲將倦，幾乎湊不出一條正選防線，以0：2負於法國，未能闖入決賽。

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列格古今年帶領摩洛哥球隊韋達卡薩白蘭卡贏得非洲聯賽冠軍盃，之後臨急接掌摩洛哥國家隊，在不足3個月準備下領軍出戰世界盃，結果立下奇功。他說：「我們已經展現了自己的優點，證明非洲足球準備好與世界最頂尖的球隊較量，踢出最高水平。我們可能要到4年後的下屆世界盃，才意識到我們在卡塔爾創出的成就。到時壓力會更加大，因為大家對我們有期望，這是自然的。」

摩洛哥證明非洲足球有力跟最頂尖的強隊周旋。（Getty Images）

摩洛哥今屆之強，不僅在於右路兩大球星夏基美及薛耶治的發揮，各個位置的隊友皆表現驚喜。門將耶辛尼保奴屢救險球，兩度獲選為最佳球員。防中蘇夫恩岩拉伯特彷彿擁有跑不完的體力，狂奔飛鏟麥巴比甚為精彩。中場奧拿希控球突破銳利，獲安歷基盛讚，已經成為豪門獵物。保法爾及安尼斯利兩位鋒將既有突破，亦有攻堅埋門之力。

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列格古賽後說：「我們取得了巨大的成就，但我們想再做一次。不會容易的，但這是我們的目標。如果我們能夠穩定地入到8強及4強，終有一天可以贏得世界盃。」

經過今屆世界盃後，列格古一躍成為世界知名的名帥。（Getty Images）

摩洛哥在今屆的兩場敗仗，也是他們控球率最高的兩場，他們對法國在61%控球下落敗，今仗季軍戰就在49%控球下輸波。他們前5場在法定時間取得3勝2和，平均控球率僅31%。或者摩洛哥較擅長踢下風波。

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「累積經驗後，我們會更加強。希望我們會不斷學習及成長，為非洲小朋友注入足球的基因。」列格古說：「有個觸動我的地方是，我見到小朋友的照片，因為足球令人們有了夢想，尤其小朋友。」

夏基美可說是今屆世界盃表現最突出的右閘。（Getty Images）

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「我們現在可以讓摩洛哥以至全世界的小朋友去發夢，夢想成為足球員去踢世界盃。這是無價的。我們令他們的夢想活着。對我而言，這比起贏出什麼世界盃比賽更有意義。」

列格古豪言：「我相信在15年內，會有一支非洲球隊可以贏得世界盃冠軍。」

摩洛哥中場奧拿希今屆一舉成名。（Getty Images）

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