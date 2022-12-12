世界盃︱英格蘭出局修夫基嘆30秒令結局扭轉　已把不可能變為可能

英格蘭世界盃8強憾負法國出局，領隊修夫基（Gareth Southgate）接受訪問時表示英軍雖然出局，但仍有得着，可望在未來走得更遠，「我們是在歐洲及世界最高水平站穩陣腳。」



修夫基2016年起執教「三獅軍團」，2018世界盃驚喜得殿軍；2020歐洲國家盃勇闖決賽，戰至互射12碼僅負意大利；今屆世界盃以冠軍為目標，可惜遇上衛冕的法國，再跟獎盃失諸交臂。雖然修夫基的合約至2024年才屆滿，但他坦言會與英格蘭足總商討去留。

英格蘭大軍已飛抵家鄉，而就在他們離開卡塔爾之前，即輸波後僅數小時，修夫基就接受了「三獅」的官方頻道訪問，剖白不敵法國、以及對整屆世界盃的看法。

修夫基帶領英格蘭6年，距離冠軍這麼近，那麼遠。（Getty Images）

「我們只差一點點。」修夫基與教練團、球員花逾年時間備戰世界盃，轉眼間大軍已在收拾行李，一時間難以接受現實。「這感覺很奇怪，結局來得很突然。」他形容自己的心情起伏，像坐過山車一樣，「失望在於我們其實有能力再進一步，但我對球員表現很滿意，沒有什麼遺憾了。」

對法國的半準決賽，英軍踢出部署，成功箝制麥巴比，只可惜對方仍有基沙文跟基奧特兩把尖刀。修夫基稱戰局跟預想一樣，「法國守後一點，給我們控球權，等待打反擊的機會，所以我們防守要有紀律，企位要準確。其實我們大部份時間都做對，可惜30秒足以令人生反轉。」

英格蘭已踢出部署，箝制麥巴比，但仍不敵法國。（Getty Images）

修夫基透露，球員心情大致已平靜下來，但自己仍要向他們提供另一角度的睇法，不要讓球員只吸收負能量。「他們知道自己踢得不錯，只是遺憾地足球是二元對立的世界，只有贏跟輸。」

他認為球隊縱出局仍有得着，有望在未來走得更遠：「全隊一起捱過難關，球員本身也不斷進步。隊內不少年青球員，已擁有很多大賽經驗，他們在未來一段長時間內，都會是主力。」

除了技術的磨練，也講求心態。英軍對法國時先落後，但全隊沒有氣餒，一度追平，這在修夫基眼中，曾經是不可能的事，「毫無疑問，若果在數年之前，這樣的入球肯定會令我們不知所措。然而今次我們撐過了，更完全主導了下半場。」

英格蘭部份球員只是20出頭，但已有不少大賽經驗，未來相信會是球隊主力，前途無可限量。（Getty Images）

修夫基深信，這證明英格蘭已是外界眼中的勁旅，不再是大賽腳軟、雷聲大雨點小的球隊，「雖然我們還是失敗了，但我們已站穩歐洲及世界最高水平。我們擁有陣容深度，這點是最重要，也是英格蘭最值得期待的。」

英格蘭接下來於明年3月，便會參與2024年歐國盃外圍賽，他們被抽入C組，會再跟意大利、烏克蘭、馬爾他、北馬其頓爭奪小組首兩名出線資格。

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