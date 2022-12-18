世界盃2022｜莫迪歷摘季軍勁興奮　綠茵場與子女共聚溫馨一刻

卡塔爾世界盃季軍戰，克羅地亞以2：1力克摩洛哥，順利奪得季軍。

4強戰不敵阿根廷後，隊長兼中場大腦莫迪歷黯然神傷，加上他37歲之齡，來屆再參加世界盃機會甚微，幸好最終拿下安慰獎，以季軍結束今屆世界盃。莫迪歷是否最後一次代表克羅地亞，這名老將賽後有答案。



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克羅地亞與摩洛哥爭奪卡塔爾世界盃的季軍，結果由加華度爾及柯錫各建一功，以2：1力克摩洛哥，摘下季軍。「格仔兵團」史上6度打入世界盃決賽周，3次躋身最後4強。

世界盃｜克羅地亞2：1力克摩洛哥摘季 柯錫妙射奠勝

克羅地亞擊敗摩洛哥，再度贏得世界盃季軍。（Getty Images）

早在世界盃開鑼前，克羅地亞大腦莫迪歷（Luka Modric）曾經向《FIFA+》透露，「今屆世界盃將會是最後一次代表克羅地亞上陣。」37歲的「魔笛」即將退下國際賽舞台。

克羅地亞4強戰以3球淨負阿根廷，莫迪歷被換出時，步離球場垂頭喪氣的一幕，加上返回後備席後再垂下頭，令不少球迷痛心。

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莫迪歷由「魔笛」變慈父

來屆美洲世界盃時，莫迪歷已經年屆41歲，參與機會微乎其微，幸好在季軍戰擊敗對手，以一面世界盃銅牌結束國際賽生涯，算得上是一份不錯的安慰獎。即使是季軍，莫迪歷與一眾克羅地亞球員亦十分享受，還帶各自的子女，一同分享領獎的喜悅。

克羅地亞眾將帶同各自的子女，頒獎台猶如變成兒童樂園。（Getty Images）

莫迪歷亦不例外，當他攜同3名子女時，「魔笛」隨即變身慈父，一副「有女萬事足」的樣子，而他更在球場上化身「風火輪」，與細女Sofia玩耍，如入無人之境。除了子女，莫迪歷賽後亦與父親擁抱，一家人在球場享天倫之樂。

看見女兒的笑顏，莫迪歷的真情流露盡寫在臉上。（Getty Images）

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莫迪歷最後一舞？不了

世界盃真的是莫迪歷的國際賽最後一舞？他在賽後的訪問有答案。「我有計劃留隊，為國家隊出戰歐國盃外圍賽及歐國聯決賽，其他事情留待過後再考慮吧。」莫迪歷坦言，認為自己仍在高水平，有信心可以繼續貢獻「格仔兵團」，但對於會否出戰歐國盃決賽周，莫迪歷表示：「我都不知道。」

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縱然莫迪歷會否出戰2024年歐國盃是未知數，但克羅地亞主帥達歷當然希望他留下來，「他（莫迪歷）是我們的隊長，即使他年屆37歲，但他的表現像是20歲，我希望他繼續留下來，在歐國盃決賽周與我們一同戰鬥！」

克羅地亞主帥達歷（右）希望莫迪歷留隊至2024歐國盃。（Getty Images）