英超特攻｜夏蘭特養精蓄銳　艾華利斯當頭起　曼城後上封王機會高

世界盃曲終人散，焦點回到英超聖誕快車之上，觀乎世界盃後球員狀態，各隊列強之中，下半季最好景的似乎會是衛冕曼城。



今季曼城最厲害殺着，必定是前鋒艾寧夏蘭特（Erling Haaland）。此子加盟首季所有賽事暫時上陣18場，共射入23球；單計英超已是13場入18球，入球率可謂達「恐怖級別」。不過在過去一個月，夏蘭特應該感到很沉悶，因為其祖國挪威無緣參與世盃，他只能在電視機旁邊觀看隊友表演，近日更替電視台拍英超宣傳片。相信球季重開後，夏蘭特定必盡情表演發洩精力，讓世界焦點重新回到自己身上，入球會繼續滾滾來。

祖利安艾華利斯（19號）上半季多任夏蘭特後備，經過世盃打起狀態後，說不定哥帥會同時派遣二人為曼城上陣攻堅。（Getty Images）

同一時間，夏蘭特不少隊友則在世盃賽場上以戰養戰，其中今季另一新兵祖利安艾華利斯（Julian Alvarez），更在國家隊嶄露頭角，同時贏得金盃而歸。艾華利斯今季在曼城擔任艾寧夏蘭特的後備，本身在阿根廷國家隊也是拿達路馬天尼斯的副選，但此子每次落場都有好表現，在世界盃攻入4球，並搶走了馬天尼斯的正選，成為阿根廷新一代前鋒。艾華利斯今季已為曼城射入6球是曼城陣中第三號射手，若他能鼓世界盃餘勇，加上哥迪奧拿適時利用他，下半季將成為曼城爭勝的最大變數。

貝拿度施華和艾華利斯自世盃歸來，必為哥迪奧拿麾下增添動力。（Getty Images）

早前有傳聞指，哥迪奧拿在開賽前已認為麾下參加世界盃的眾將中，最有機會捧走世界盃，哥迪奧拿又指，艾華利斯在訓練中經常展示速度及精準埋門，加上他的視野有助球隊拉闊進攻範圍，令球隊攻勢更立體。

科頓和基爾獲加是英格蘭打入8強功臣，狀態操起對曼城有利。（Getty Images）

除捧走金盃的艾華利斯外，曼城陣中整戰世盃的球員，不乏8強份子，例如英格蘭菲爾科頓、基亞利殊、史東斯及基爾獲加，或者葡萄牙的貝拿度施華、魯賓戴亞斯及祖奧簡斯路，以及巴西艾達臣等人，稍事休息後，將會為曼城注入新動力。至於兩名中場中心奇雲迪布尼及根度簡，由於早早出局，已返回球隊操練及出戰熱身賽，相信已準備好放下世盃包袱，為「藍月」下半季比賽拼盡。

曼城在1月中要和曼聯上演同市打吡。（Getty Images）

曼城雖然失落「聖誕冠軍」，但球隊下半季賽程不算太差，雖然一月英超有多場硬仗，包括要面對車路士、曼聯和熱刺，至2月又要再鬥熱刺以及阿仙奴，但這些硬將都是在歐聯16強重開之前發生，未需要在雙線作戰下應付，球隊可以先專心英超搶分，壓過阿仙奴後上封王不是夢。