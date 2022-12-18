世界盃人物誌︱基奧特如紅酒愈老愈醇厚　曾被亨利譏笑的法國前鋒

「銀河唯一基奧特」，香港球迷將陳奕迅名曲二次創作套用在這名法國前鋒身上，令人倍添親切感之餘，其實是恥笑他射術不精。他球員生涯得到的溫情實在不多，畢竟他只是由法國丙組球會出道，沒有炫目球技，速度也不出眾，25歲那年才首度入選國家隊，上屆世界盃「大師兄」亨利曾無情恥笑他跑得太慢。

龜兔賽跑的故事，人人聽過，基奧特（Olivier Giroud）無論球技、速度與射術俱不及亨利，這名36歲前鋒卻在今屆世界盃超越對方國家隊入球紀錄。他用行動證明，只要肯努力，一樣能夠追上看似永遠無法超越的大山。



基奧特在場上總是充滿激情。（Getty Images）

龜兔賽跑中永不言敗的終極勝利者

基奧特在法國東部古城香貝里（Chambéry）出生，母會是位於法國東南部的乙組球會格勒諾布爾（Grenoble），事業起步點是2007/08球季、21歲那年外借丙組球會伊斯特尼斯（Istres），他在聯賽33場攻入14球，令他獲乙組球會杜亞斯（Tours）看中。

效力杜亞斯第二季，他在38場聯賽取得21入球，當上法乙神射手，今次輪到法甲球會蒙比利埃青睞。基奧特再次「逢二進一」，加盟次季爆發，攻入21球並列法甲神射手，協助球隊贏得創會以來唯一一次頂級聯賽冠軍。當時他已經25歲了，終於獲得國家隊注意，獲得首頂喼帽，相信當時包括他本人在內，沒有任何人預料得到，這個大齡入選的前鋒他朝有日能當上國家隊射手王。

亨利與基奧特彷彿是足球員的兩個極端。（Getty Images）

長年得不到欣賞的兵工廠生涯

2012年，26歲的基奧特步亨利後塵成為英超豪門阿仙奴一員，即使後者當時早已離隊，先後在巴塞隆拿和紐約紅牛發展，二者分野實在太大，「高貝利之王」踢法靈巧優雅，同時在英超入球如麻，因此「無速度、唔夠快、跑得慢」的基奧特，常被球迷拿來跟亨利比較，尤其2012年1月亨利趁美職聯休季一度外借回兵工廠，那怕當時他巔峰已過，仍再次令球迷拿二人來相提並論。

基奧特效力阿仙奴年代，球隊高峰已過，3次足總盃冠軍，難掩英超聯賽無冠的失落，加上已婚的他2014年被拍下在酒店內只穿內褲與模特兒Celia Kay共處一室的照片，出軌醜聞令他形象更差。長年得不到欣賞，而且上陣時間買少見少，2018年1月阿仙奴以打破當年球會紀錄的5600萬英鎊引入奧巴美揚，已屆31歲的基奧特同一轉會窗轉投另一倫敦球會車路士旗下。

比起賓施馬，相信基奧特與麥巴比更加合拍。（Getty Images）

大器晚成的高大中鋒

在車路士的3年，他基本上都是後備居多，卻接連捧走足總盃、歐霸和歐聯，獲派上陣不時有重要貢獻。與車路士完約後，35歲的基奧特雄心未減，轉投AC米蘭終獲重用，29次意甲上陣攻入11球，助球隊贏得闊別11載的聯賽冠軍。

25歲首入國家隊、26歲轉戰英超，基奧特儼如大器晚成的代表人物。法國國家隊歷來星將如雲，更映襯得這名高大中鋒日月無光。然而足球場上最重要的就是彼此配合和互補不足，高大擅頂、踢法無私的基奧特，一直在國家隊佔有一席位置。2016年歐國盃4強，法國以2：0擊敗德國，直播室當評述的亨利一聽到舒利亞說基奧特欠缺速度時，無情地與里奧費迪南一起失控大笑，彷彿當對方只是個笑話。

基奧特打破亨利的法國國家隊入球紀錄後，做出T字手勢（代表亨利名字Thierry）向對方致敬。（Getty Images）

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2018世界盃法國沒有選入賓施馬，一樣能夠封王，麥巴比、基沙文的華麗鋒線閃耀背後，正好有基奧特這塊綠葉默默在背後為隊友開山劈石。不過當屆決賽周法國7場比賽他悉數上陣，當中6場正選而顆粒無收，再度淪為笑柄，無視他為隊友送上的兩個助攻。

有意思的是，教練迪甘斯相當重視他，4年後基奧特已屆36歲，「高齡」仍能入選2022世界盃大軍，正當金球獎得主賓施馬因傷緣盡決賽周，這名黃昏球員終於綻放屬於他的光芒。分組賽首仗對澳洲梅開二度，追平亨利的51球國家隊入球紀錄，16強對波蘭再入一粒，超越對方榮升法國射手王後，基奧特做出代表亨利名字Thierry的T字手勢，向曾經嘲笑過他的大師兄致敬。119次上陣53入球，基奧特將123次上陣入51球的亨利甩在身後。

賽後基奧特說「旅程仍在繼續」，「我太太和孩子們、以及我的童年好友都在場，能擊敗Titi（亨利小名）是童年夢想成真」。8強對英格蘭，基奧特的入球領軍晉身準決賽，4強縱未再入球，他的53個國家隊入球相信遲早被麥巴比超越，惟他的故事正好向世人說明，就算天份不高，只要肯努力，烏龜也是能夠有超越兔子的一天，被載入史冊之中。

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