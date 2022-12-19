世界盃︱神秘病毒賽前襲法國　主帥迪甘斯承認球員上半場「失蹤」

撰文：吳慕兒
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世界盃決賽法國互射12碼不敵阿根廷飲恨，球隊上半場面對阿根廷毫無還擊之力，錄得尷尬的0次射門，主帥迪甘斯中場休息期間接受法國電視台訪問時，已不留情痛斥麾下表現「無影」。

迪甘斯未能領法國衛冕。（Getty Images）

迪甘斯半場已痛斥麾下「無影」

「我們上半場完全無影，對手的強度在預期之內，但我們沒有正確的態度，也沒有正確的反應。」迪甘斯直言，「這表現要追回來，實在很困難也很費神，對手真的在踢一場世界盃決賽。」

他將對麾下的不滿化為行動，上半場未完已作出兩個調動，以馬古斯杜林和梅亞尼，入替欠缺表現的基奧特和連累法國輸掉12碼的奧士文尼迪比利。這大膽調動證實有效，戰至80分鐘，麥巴比在97秒內梅開二度為法國扳平，將比賽逼向加時。

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麥巴比縱在決賽對阿根廷大演帽子戲法，仍阻止不了法國敗陣。（Getty Images）

賽前受神秘病毒侵襲

可惜即使麥巴比在118分鐘再為法國追成3：3，高盧雄雞互射12碼終告敗陣。法國表現在水準以下，特別是上半場的失常，不禁令人聯想球員或受病毒侵襲帶來影響。他們4強對摩洛哥一戰，拉比奧特、烏柏美卡奴和京士利高文三將均因而未能上陣。這三位球員趕及在決賽復出，惟互射12碼時，第二位為法國主射的高文操刀「宴客」。

賽後迪甘斯承認，因為不同原因，球隊在頭60分鐘表現不濟，「過去4日，我們要去面對困難的事情，首先是疾病，然後還有整支球隊面對其他事情。」他不諱言，「我並不擔心今晚正選出場的任何一個球員，但我們失去之前比賽的能量。我們面對一支世界盃決賽球隊，可是我感覺己隊並非如此。」

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法國上半場落後0：2，迪甘斯未到半場已作出兩個調動。（Getty Images）

這麼近、那麼遠的勝利

他在41分鐘已作出兩個調動，「我不能等到半場，奧士文尼（迪比利）和奧利華（基奧特）帶我們晉身決賽，但他們今天表現未如理想。當事情行不通，便必須作出改變。」

迪甘斯稱，「假如落後0：2，之後以0：3敗陣，一切會變得不同，你會說句：阿根廷真厲害哦，然後就是如此。」他形容由落敗邊緣後追平，帶來很多遺憾，「最後一分鐘我們仍有機會，只是最後不屬我們。」對於連中三元的愛將麥巴比，他說：「麥巴比想在今屆世界盃留下屬於自己的印記，他做到了，只是較他想要的還不夠多。」

迪甘斯稱：「我仍要祝賀阿根廷，他們踢出一場偉大球賽，也具備體育精神……最後，我為我的球員和職員感到非常傷感。」

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約滿在即　對前途不置可否

迪甘斯跟法國國家隊的合約年底屆滿，但他達成領軍入4強的目標，必須決定是否續約。對於前途問題，他並不心急，「明年初我會跟我的會長見面，到時你便會知道。」外界曾盛傳，與迪甘斯一起為法國在1998年首奪世界盃的隊友施丹，將接任主帥一職。

迪甘斯自2012年起帶領法國，2016年領軍晉身歐洲國家隊決賽，僅負葡萄牙得亞軍；之後贏得2018世界盃，以及2020/21年度歐洲國家聯賽（歐國聯）冠軍，2022世界盃再次闖入決賽，可惜未能衛冕。

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