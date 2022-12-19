美斯捧起世界盃！阿根廷決賽互射12碼挫法國 麥巴比帽子戲法飲恨
卡塔爾世界盃2022決賽，阿根廷靠互射12碼擊敗法國，隊長美斯（Lionel Messi）終於贏得世界盃冠軍。
這場世界盃決賽戰況峰迴路轉，蕩氣迴腸。阿根廷先踢70分鐘好波，美斯及迪馬利亞分別射入，領先2：0。在下半場後段，基利安麥巴比（Kylian Mbappé）大發神威，在97秒內梅開二度，為法國追平2：2。
在加時，美斯及麥巴比各建一功，兩隊踢成3：3。最終，阿根廷互射12碼四輪全中，而法國就有兩人射失，阿根廷以4：2勝出捧盃，國家史上第3次贏得世界盃。
【01：55】干沙路蒙迪爾射入，阿根廷互射12碼贏4：2，捧起世界盃。
【01：54】高路梅安尼為法國射成，追成2：3。
【01：53】里安度柏利迪斯為阿根廷主射第三輪，洛里斯撲到照入，阿根廷領先3：1。
【01：52】法國派出曹亞文尼主射第三輪，直接射地波出界，阿根廷仍領先2：1。
【01：51】保羅戴巴拿射入，阿根廷領先2：1。
【01：50】法國派出高文主射第二輪，被馬天尼斯捉到路撲出。
【01：49】阿根廷派出美斯主射第一輪射入，追成1：1。
【01：48】法國射先，麥巴比負責首輪，領先1：0。
【01：45】加時完結，阿根廷與法國踢成3：3，需要互射12碼分勝負。
【01：43】123分鐘，高路梅安尼射門，馬天尼斯神救。
【01：37】116分鐘，麥巴比的射門被干沙路蒙迪爾用手擋出，法國獲得12碼。麥巴比在118分鐘射入，大演帽子戲法，為法國追平3：3。
【01：29】109分鐘，阿根廷的拿達路馬天尼斯及美斯雙鬼拍門，馬天尼斯勁射雖然被洛里斯撲出，但美斯門前補中，雖然法國球員解圍，但皮球已經越過白界線，阿根廷領先3：2。
【01：23】加時上半場補時，法國後防失誤，拿達路馬天尼斯射門斜出。
【01：22】105分鐘，美斯策動阿根廷中路入楔，撕破了法國防線，拿達路馬天尼斯的射門被烏柏美卡奴封到。干沙路蒙迪爾遠射，被華拉尼用頭槌頂出。
【01：07】加時展開。
【01：01】法定時間90分鐘完結，阿根廷與法國踢成2：2，比賽進入加時。在法定時間，阿根廷佔52%控球，射門12次其中7次中目標，至於在最後20分鐘蘇醒過來的法國，6次射門3次中目標。
【01：00】97分鐘，美斯禁區頂控球，推到空位，起腳勁射，被洛里斯撲出。
【00：45】81分鐘，京士利高文在邊路搶到美斯的腳下球，沿右路推進，傳予中路的拉比奧特轉邊。拉比奧特斬波往左路，在禁區頂的麥巴比頭槌頂橫後轉身跑入禁區，馬古斯杜林挑射入去，麥巴比第一時間一射，為法國追平2：2。
麥巴比在97秒梅開二度，今屆累積攻入7球，超越美斯，排射手榜首。他成為繼2002年的朗拿度後首位在世界盃決賽梅開二度的球員。
【00：43】79分鐘，奧達文迪在禁區內拉跌高路梅安尼，法國獲得12碼。麥巴比在80分鐘主射，力度十足，達米安馬天尼斯撲到都照入。法國追成1：2。
【00：34】72分鐘，安素費南迪斯禁區外熨射，被洛里斯接實。
【00：33】71分鐘，麥巴比左路突破推大位，沿禁區頂推進，但他的射門高出。迪甘斯在71分鐘作出兩個變動，迪奧靴南迪斯及基沙文離場，卡馬雲加及京士利高文入場。卡馬雲加直接踢左閘，高文、麥巴比、杜林及高路梅安尼四箭齊發，希望用速度衝擊阿根廷。
【00：32】68分鐘，法國終於找到首次攻門，基沙文斬角球，後備入替的高路梅安尼一撞，未能命中目標。
【00：28】64分鐘，阿根廷換走功臣迪馬利亞，由馬高斯阿古拿入替，加強左路防守。
【00：24】60分鐘，迪馬利亞在禁區左路單對單面對祖利斯古迪，扣過對手傳中予遠柱的美斯，拉比奧特及時趕到。
【00：23】59分鐘，艾華利斯窄角度一射，洛里斯撲出。
【00：12】49分鐘，迪馬利亞左路傳中，遠柱的迪保羅第一時間「窩利」起腳，被洛里斯接住。
【00：08】下半場展開。
【23：53】半場完，阿根廷領先法國2：0。阿根廷上半場佔59%控球，製造到6次攻門，其中3次中目標。法國上半場表現失常，沒有任何射門。阿根廷可說踢得比4強對克羅地亞還要輕鬆。
【23：42】未等到半場，迪甘斯在41分鐘作出兩個變動，收起迪比利及基奧特，派高路梅安尼及馬古斯杜林入換。
【23：37】36分鐘，阿根廷從後場右路策動反擊，當時仍身處中線以後的美斯接應隊友的向前傳球，彈往右路邊線給祖利安艾華利斯。艾華利斯第一時間斜傳上去，阿歷斯麥亞里士打高速插上接應，面對祖利斯古迪的包抄。麥亞里士打在禁區邊傳中至左路，無人看管的迪馬利亞射入。阿根廷拉開到2：0。
迪馬利亞今屆在分組賽踢正選，到淘汰賽變為後備，他們在8強對荷蘭曾於加時後備入替。想不到34歲的「天使」在決賽復任正選，在左路獻出好表現。
【23：23】21分鐘，迪馬利亞左路近底線突破，一扣過了奧士文尼迪比利入禁區，迪比利踢跌迪馬利亞，球證判12碼。23分鐘，美斯冷靜射入12碼，法國門將洛里斯捉錯路，阿根廷領先1：0。美斯今屆累積6個入球，在射手榜獨自領先。
美斯成為史上首位在單屆世界盃分組賽、16強、8強、4強及決賽都有入球的球員。
【23：20】20分鐘，法國進攻左路近底線獲得罰球，基沙文斬入禁區，基奧特力壓迪馬利亞一頂高出。球證指麥巴比在這個攻勢犯規在先。
【23：17】17分鐘，阿根廷前場反擊，利用右路進攻，美斯送直線予迪保羅，迪保羅打算傳中回給美斯，但美斯控不到，後面的迪馬利亞趕到，一腳炒高。
【23：09】8分鐘，阿根廷再有遠射機會，迪保羅的射門被華拉尼擋出底線。
【23：05】5分鐘，阿根廷較主動，嘗試靠迪馬利亞的左路突破，阿歷斯麥亞里士打在偏左禁區頂起腳試射，雖然勁度十足，但角度欠奉，洛里斯一抱入懷。
【23：00】阿根廷對法國的世界盃展開。
比起上場4強以3：0淘汰克羅地亞，阿根廷的正選作出1個調動，老將迪馬利亞頂替里安度柏利迪斯打正選。
賽前遭病毒感染襲大軍的法國，今場可以排出完整的正選，比上場4強贏摩洛哥2：0有兩處變動，烏柏美卡奴及拉比奧特復任正選，伊巴希馬干拿迪及尤索夫科芬拿退居後備。
阿根廷正選陣容（4-4-2）：
門將：23達米安馬天尼斯
後衛：26拿侯爾盧斯路、13基斯甸羅美路、19奧達文迪、3達利亞費高
中場：11迪馬利亞、7迪保羅、24安素費南迪斯、20阿歷斯麥亞里士打
前鋒：10美斯、9祖利安艾華利斯
法國正選陣容（4-2-3-1）：
門將：1洛里斯
後衛：5祖利斯古迪、4華拉尼、18烏柏美卡奴、22迪奧靴南迪斯
防中：8曹亞文尼、14拉比奧特
攻中：11奧士文尼迪比利、7基沙文、10基利安麥巴比
前鋒：9基奧特
回顧阿根廷的晉級路
分組賽
阿根廷1：2沙特阿拉伯
阿根廷2：0墨西哥
阿根廷2：0波蘭
16強
阿根廷2：1澳洲
8強
阿根廷2：2荷蘭（互射12碼4：3）
4強
阿根廷3：0克羅地亞
阿根廷在首場分組賽不敵沙特阿拉伯，爆出驚天大冷門，掀起今屆世界盃第一個高潮。球隊此後極速收拾心情，過關斬將，在淘汰賽的表現一場勝過一場，美斯之登峰造極更令全球球迷讚嘆。他的球技、經驗和決心，讓外界一致期待他能一圓捧盃夢，為「球王」之名畫上完美句號，他亦早已明言，今屆是他最後一次世界盃。
回顧法國的晉級路
分組賽
法國4：1澳洲
法國2：1丹麥
法國0：1突尼西亞
16強
法國3：1波蘭
8強
法國2：1英格蘭
4強
法國2：0摩洛哥
與阿根廷相比，法國的晉級路相對順風順水，除了最後一場分組賽以0：1不敵突尼西亞（當時已篤定出線），其餘比賽皆表現對辦，具王者風範。除了主將麥巴比，基沙文今屆表現亦贏盡球迷掌聲，基奧特同樣演出可人，殺入決賽極具說服力。
卡塔爾世界盃2022決賽有沒有免費直播？
有，Viu TV將於12月18日晚上11時免費直播。
歷來有沒有球隊於世界盃衛冕？
有，包括1934和1938的意大利，以及1958和1962的巴西。