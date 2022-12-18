世界盃︱法國前鋒麥巴比個名點譯好？　約定俗成VS力求準確的取捨

法國前鋒麥巴比（Kylian Mbappé）的譯名，隨他在今屆世界盃光芒四射，近日在香港再次掀起話題。事關麥巴比這姓氏，用法文來讀並非「麥」，直播今屆賽事的Now電視，早已把麥總的譯名改正為「安巴比」。

嚴格說來，「安巴比」其實亦不準確，過去兩日連登討論區就這位新球王譯名激烈討論——雁巴比、顏巴比、暗巴比、M巴比、吳巴比、姆巴佩、硬包皮等等此起彼落，不同譯法各有捧場客，卻苦無結論。

事實上，部分外文姓氏根本無法準確以廣東話直譯，麥巴比的姓氏正是其中之一。這種例子入面，大眾往往要在約定俗成與力求準確之間取得平衡。



麥巴比的譯名近日再次在連登討論區成為熱話，兩日內討論已去到第9頁。（連登討論區截圖）

外國球員中文譯名，向來沒有統一標準，中國、香港、台灣各自因應本土語言和繙譯習慣，建立一套人名繙譯系統。香港傳媒昔日向來各有各改，例如：雲佩斯VS尹佩斯、雲加VS雲格，每間傳媒自有一套，直到2003年香港賽馬會引入足球博彩，大部分傳媒為免混淆，多數會跟隨馬會譯名。

這個做法有利有弊，好處當然是譯法歸一，讀者不用無所適從，壞處就是譯名常有不準確的問題。以往譯者一律將外國球員的名字，當成英文來處理，鬧出不了笑話，重災區是法國球員：白蘭斯、迪甘斯原文讀音都沒有「斯」，麥巴比的「麥」當然也是誤譯。

麥巴比這姓氏，到底應該點譯好？（Getty Images）

麥巴比個名應該點譯？

早前搞笑影片頻道「試當真」，嘗試探討麥巴比的譯名問題，更找來Now電視負責球員譯名的3位職員，他們大膽將麥巴比改成「安巴比」，背後原來有段古：昔日名將亨利來港時，球迷在機場用英語「Henry」、「Henry」來叫他，惹得亨利一臉不爽，於是希望在球員譯名上力求準確，一反港人約定俗成的習慣，把麥巴比更正成「安巴比」。

問題是，Mbappé這姓氏正確讀音相當考起人，就連法國人也有不同讀法，有人會讀成「M巴比」，也有人將前半部分讀成輕聲，類似「OＭ」音，因此在連登討論區之中，「暗巴比」、「M巴比」均有人撐，相對而言，Now電視選擇的「安巴比」似乎跟原音稍有偏離了。

「試當真」嘗試探討麥巴比譯名問題：

約定俗成 VS 力求準確

值得注意的是，外國人的中文譯名，譯音準確並非唯一標準。例如香港在1997年前，各任港督均採取「雅譯」，例如Chris Patten到任前譯作柏藤，1992年上任港督後易名彭定康。

英格蘭前隊長碧咸（David Beckham），則是約定俗成的誤譯經典，他姓氏Beckham中的「H」字其實不發音，譯成碧琴或碧含會較準確，然而大家得悉正確讀法之時，碧咸二字早已家傳戶曉，加上準確譯音不及碧咸來得順口，根本沒有人想白費力氣地去改正。

比起碧咸姓氏的部分誤譯，法國另一前鋒基奧特（Olivier Giroud）的譯法可謂錯得離譜，三個中文字沒有一個準，可是認真直譯的話，最接近法語讀音的「住烏」根本不似人名，讀落亦不好聽，實在令人迷失在繙譯海洋之中，不知如何是好。

有網民搞笑地稱，如果Mbappé譯成「麥芭比」，會令大家誤以為是快餐店麥當勞出產的芭比玩具。（網上圖片）

關於麥巴比的譯名，也有個有趣背景。馬會繙譯人員不知是否嫌Mbappé太難直譯，當初索性將他的名字譯成「基利安樂天」。皆因麥巴名全名是Kylian Mbappé Lottin，馬會於是捨難取易，直接放棄Mbappé。

麥巴比的父親來自喀麥隆，複姓Mbappé Lottin，Lottin在喀麥隆是常見的名字，他在摩納哥初出道時，一路沿用Mbappé Lottin，直到加盟巴黎聖日耳門（PSG），才不知何故不再加入Lottin，從此只用Mbappé。

見到球星想合照簽名，叫他名字會更親切、成功率更高。（Getty Images）

說了這麼多，到底麥巴比個名點譯好？筆者愚見是，麥巴比跟碧咸一樣，誤譯早已約定俗成，為方便大家明白，還是這樣叫就好了。當然他如此出名，其實叫什麼也是一樣，麥巴比、安巴比、暗巴比、麥總、甚至忍者龜都好，根本已是人所共知。

正如基斯坦奴朗拿度，無論叫他C朗拿度、C朗還是球玉也不會誤會是另一個人。總之各人喜歡怎麼叫便怎麼叫，也不要企圖強迫全世界跟隨某一譯法，人言人殊之下，任何討論只是浪費時間。至於不同平台基於不同繙譯原則而叫法有所不同，便要敬請廣大球迷多多包容體諒了。

唯一必須注意的是，日後「麥總」如有機會訪港，或球迷到外地跟他見面，謹記不要叫錯「麥巴比」。Mbappé好難讀？給你一個小貼士：Mbappé只是他的姓氏，想找球星簽名或合照，當然是親切地叫他的名字Kylian成功機會更高啦……

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