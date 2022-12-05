世界盃︱日本對克羅地亞能否突破宿命？三度16強止步的悔恨

日本在2022世界盃分組賽先後反勝德國、西班牙，驚喜地以首名出線，繼2002、2010、2018三屆賽事後，第四度晉級16強。

藍武士歷年不乏世界級球星，全盛期的中田英壽、小野伸二、中村俊輔、本田圭佑、 香川真司均未能領軍突破16強宿命。今夜面對克羅地亞，能否帶來不一樣的結局？



日本在2022世界盃分組賽擊敗西班牙，首名晉級16強。（Getty Imgaes）

日本足球起步較遲，1998年法國世界盃首度晉身決賽周前，不是沒有參賽，便是未能入圍。第一個突破點，是4年後與韓國聯手主辦賽事。

2002：天才橫溢中場線 掩蓋不了前線缺點

分組賽：

2：2 和 比利時

1：0 勝 俄羅斯

2：0 勝 突尼西亞



16強：

0：1 負 土耳其



在意甲光芒四射的中田英壽，未能領日本在2002世界盃擊敗土耳其。（Getty Images）

身為主辦國之一，日本在2002年一屆世界盃直入分組賽。外流意大利光芒四射、為羅馬贏得意甲冠軍後轉戰帕爾馬的中田英壽，與同樣外流歐洲的小野伸二和稲本潤一組成一條天才橫溢的黃金中場線。分組賽兩勝一和首名晉身16強，不幸遇上如日中天的土耳其。

當年日本隊23人中只有4名外流球員，其餘全在日職球會效力，中田、小野、 稲本外，就是門將川口能活。相對一條華麗中場線，前線明顯缺乏一位頂級射手，中山雅史雖好，但畢竟已34歲。面對由當時得令的安利、哈根蘇古領軍的土耳其，無法創造有效攻勢，終以0：1敗陣。事實上，土耳其是當屆另一奇兵，勇闖四強終得季軍，而且可一不可再——那屆之前他們只曾在1954年入圍踢分組賽，而在2002世界盃後至今未再晉身決賽周。

2010：守強於攻 中村俊輔獨力難支

分組賽：

1：0 勝 喀麥隆

0：1 負 荷蘭

3：1 勝 丹麥



16強：

0：0 和 巴拉圭（互射12碼負3：5）



日本在2010世界盃與巴拉圭戰至互射十二碼，無奈又是出局收場。（Getty Images）

8年後南非世界盃日本改由回流日職的中村俊輔、旭日初升的本田圭佑領軍，分組賽與荷蘭、丹麥、喀麥隆同組，仍能以次名出線，16強面對擁有辛達告魯斯的巴拉圭。岡田武史領軍下，這隊日本「鋒無力」問題更嚴重，守強於攻。120分鐘守和巴拉圭，互射十二碼對手5人全中，終以5：3擊敗日本晉級。

2018：全盛比利時腳下燦爛落敗

分組賽：

2：1 勝 哥倫比亞

2：2 和 塞內加爾

0：1 負 波蘭



16強：

2：3 負 比利時



2018世界盃16強，日本隊長長谷部誠與迪布尼大鬥法。（Getty Images）

又一個8年過去，日本2018世界盃23人大軍外流球員多達15人，跟以往由效力本土球會佔大多數的情況不再一樣。效力多蒙特的香川真司、隊長長谷部誠、年過30的本田圭佑，前中後三線粒粒皆星，入球能力提升不少，相對而言防守方面較弱，3場分組賽皆有失球，尤其最後一輪0：1負波蘭，只能以次名出線，16強不幸地須硬撼由迪布尼、夏薩特領軍的「黃金一代」比利時。

日本面對強敵毫無懼色，下半場原口元氣、乾貴士各入一球，展開舞幻開局，卻無法守住勝利，比利時一眾星將逆境中發揮威力，69、74分鐘短時間內連追兩球扳平。日本沒有加強後防博加時或互射十二碼，末段空群而出進攻，後防空虛下終在補時4分鐘被比利時攻入反勝一球。

乾貴士（中）的入球，日本一度在2018世界盃16強2：0領先比利時。（Getty Images）

日本一度領先2：0下未能出線，一來實力確不如比利時，二來戰術上踢得不夠聰明，然而未能再進一步，關鍵始終是監督西野朗在分組賽對波蘭一仗策略保守，未能以分組首名出線而所埋下的伏線。跟2002年對手土耳其一樣，比利時在2018世界盃終得到第三名。

2022：連挫兩支冠軍驚喜出線，日本能走多遠？

分組賽：

2：1 勝 德國

0：1 負 哥斯達黎加

2：1 勝 西班牙



16強：

克羅地亞 ？



2022世界盃，日本連挫德國、西班牙出線。（Getty Images）

忽然「戰術大師」森保一

日本從2002、2010走到2018，每隔8年晉級一次16強的「模式」，當今屆賽事分組抽到與德國、西班牙同組，看似無法打破，不料日本先後連挫這兩大歐洲勁旅，小組首名強勢入16強，關鍵人物當然是監督森保一。

由選兵到排陣，森保一跟前任主帥岡田武史、西野朗等一樣，被狠批戰術保守，外流猛將眾多，卻對日職兵有種奇怪執着。不料對德國一仗他「上半場保守、下半場變陣搶攻」戰略奏效反勝，賽後訪問留言區形成網民集體道歉現場的奇景；夢幻開局次輪對哥斯達黎加後即幻滅——面對同組實力最弱對手，「戰術大師」森保一派出多員日職兵上陣，結果不止贏不到，還以0：1敗陣，變回地獄設定。不料出線生死戰對西班牙，與德國一仗劇情重演：類似的「先捱後追」排陣和策略，又一次絕地反勝，更神奇地以小組首名出線，外界對森保一的評價已來回地獄又折返人間。

全世界都睇住森保一。（Getty Images）

森保一的戰略，就是對強隊上半場先穩守，到下半場變陣搶攻殺對手一個措手不及；面對實力次一級的哥斯達黎加，彷彿不懂得踢主攻模式，反而不知如何是好。問題是，今仗面對上屆亞軍克羅地亞，他會視對方為強隊還是……？

賽前記者會上，森保一講明視克羅地亞為強隊，將沿用對德國、西班牙的「先守後攻」戰術。事實會否如此，以及克羅地亞明知日本「先慢後快」策略下如何應對，今晚自有分曉。日本經歷一代又一代足球員、教練和職員共同努力，當中曾經犯錯、曾陷低潮，今屆似乎終於找到一條面對強隊時的取勝秘方，能否趁勢圓夢，首度晉級8強？

小資料：



歷屆世界盃之中，只有兩支亞洲球隊曾闖入8強，最佳成績為韓國，他們在2002年日韓世界盃以主辦國身份勇闖4強：準決賽0：1負德國，季軍戰2：3僅負土耳其得第四名，惟他們在16強勝意大利、8強勝西班牙兩仗，球證判決有不少爭議之處。



另一隊曾晉級8強的球隊為朝鮮，他們在1966年世界盃分組賽力壓意大利，與蘇聯攜手出線。當時淘汰賽只得8隊，分組賽後直入8強。朝鮮遇上「黑豹」尤西比奧領軍的葡萄牙，結果兩軍合演一場入球騷，尤西比奧攻入4球，領葡萄牙5：3擊敗朝鮮。



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