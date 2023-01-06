美國隊世界盃鬧劇　主帥自首32年前家暴　揭老友告密為兒子抱不平

美國足球代表隊突然捲入連串風波，主帥貝赫達（Gregg Berhalter）突然自首32年前曾腳踢現任妻子，背後原來是有球員家屬疑不滿兒子世界盃上陣時間不足，向美國足總告密。



美國隊領隊貝赫達（Gregg Berhalter）周二（3日）晚發聲明，主動承認在1991年就讀北卡羅萊納大學時，當時仍是女友的現任妻子Rosalind發生爭執，期間曾用腳踢向對方。

貝赫達透露，自己那時只得18歲，但不能成為犯錯的藉口，強調對行為感到後悔，同類事件自此再沒發生。他又稱，當下已立即向Rosalind道歉，並得到原諒，兩人至今已結婚25載，育有4名小孩，而這段故事雙方家人、朋友都知道。

貝赫達突然自首，是想先發制人。他在聲明中提及在卡塔爾世界盃期間，有人將這陳年往事向美國足總告密，務求令他「下台」（take me down）。「雖然這是我跟老婆的私事，但我必須清楚地交代真相，因為有明顯有人想借題發揮。」

這個人的身份曝光，卻叫人驚訝，因為就是美國小將基奧雲尼雷拿（Giovanni Reyna）的媽媽Danielle。其丈夫雷拿（Claudio Reyna）是美國一代名將，跟貝赫達自高中便認識，份屬多年隊友跟室友；而Danielle與Rosalind也曾是女足隊友，同房共宿過一段日子。

基奧雲尼雷拿17歲已為多蒙特在德甲上陣，被視為最有潛質的新星之一。早於世界盃時，已有報道稱貝赫達曾對傳媒直言基奧雲尼雷拿狀態不佳，但此子立即以「我已準備好比賽」反駁。又有指他不滿上陣時間太少，在對威爾斯的分組賽時怒掟護脛洩憤，又在操練中相當懶散、不願跑動，令幾名資深球員要即場向他訓話。

貝赫達在美國隊出局返美後，在一場私人研討會上，更透露有一名球員場內場外表現完全達不到預期，情況甚至極端到已為對方訂了回航機票。結果被多名媒體爆料，「問題球員」正是基奧雲尼雷拿，他僅以1票之差，幾乎被球隊投票逐出大軍。

貝赫達曾在私人聚會爆料有球員在世界盃期間表現惡劣。（Twitter）

Danielle在貝赫達發聲明後不久便「對號入座」，坦言自己在上年12月11日聯絡美國足總總監史超活（Earnie Stewart），將貝赫達32年前「家暴」一事告訴對方。

但她聲言用意不是踢貝赫達下台，「我只是想表達，貝赫達在差不多的年紀做過更差的事，他都得到原諒了。我兒子已為世界盃時態度欠佳而道歉，卻被貝赫達在研討會中這樣說，很不公平。」而雷拿（Claudio Reyna）也力撐妻子，「我為貝赫達對我兒子的評價很失望。我也曾跟史超活投訴，要求他避免更多類似的評論公開。」

基奧雲尼雷拿（左三）與爸爸雷拿（左二）及媽媽Danielle（左一）。（Getty Images）

美國足總已就事件展開調查，而貝赫達在這段期間將被停職，主帥工作暫由助教取代。不論貝赫達最終能否復職，相信兩個家庭已經反面；假如貝赫達繼續執教，基奧雲尼雷拿（Giovanni Reyna）的前途則「凍過水」。