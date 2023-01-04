比利喪禮朗拿度卡卡朗拿甸奴卡富全缺席　2002巴西冠軍隊無一扶靈

球王比利（Pele，又譯：貝利）喪禮上，對上一次為巴西在世界盃奪冠的2002冠軍隊成員竟全數缺席，早前在卡塔爾世界盃現身的隊長卡富，以至朗拿度、卡路士、卡卡和朗拿甸奴無一到場，1994年冠軍隊成員也只得梅路施華（Mauro Silva）一人出席。

負責扶靈的8人之中，除了比利兒子Edinho，唯一為人熟悉者只有前拜仁慕尼黑球星薛羅拔圖。



為比利扶靈的8人之中，除了比利兒子Edinho（右），唯一為人熟悉者只有前拜仁慕尼黑球星薛羅拔圖（右二）。 （Getty Images）

比利逝世後，巴西歷代名將紛紛在社交媒體發放感人帖文，可是在山度士主場舉行的喪禮，卻不見一眾球星人影，多間巴西傳媒紛紛提出這一點。以比利在巴西以至全球體壇的地位，靈堂上的巴西國腳少得冷清，同屬山度士青訓出身、日前在Instagram情真意切為比利撰悼文的尼馬，亦不在場。

有消息指，現役的尼馬不獲所屬球會巴黎聖日耳門（PSG）放人，不過尼馬的爸爸身在現場，他不止出席喪禮，還向比利送上最後一吻表達敬意。然而一班已退役球星為何同樣無影？

尼馬的爸爸出席比利喪禮，還向球王獻吻。（Getty Images）

2002巴西冠軍隊成員卡卡、卡富、羅拔圖卡路士、朗拿度早前才一起到卡塔爾看世界盃，之後朗拿甸奴亦有到場，他們早已退役多時，理應並不繁忙，卻無一個出席比利的喪禮，令人費解。

2002巴西冠軍隊成員卡卡、卡富、羅拔圖卡路士、朗拿度早前一起到卡塔爾看世界盃，卻無一人出席比利的喪禮。（Kaka Instagram）

比利11月29日逝世當日，上述這5位巴西球星均曾在IG發文悼念，到2023年元旦，朗拿度、卡卡、卡路士、朗拿甸奴先後在IG發帖賀新年，看來實在不忙，亦看不到不出席的理由。比利的喪禮在山度士主場舉行，是否因為距離太遙遠？

山度士主場卡爾德拉市球場（Estádio Urbano Caldeira）位於巴西聖保羅州，在聖保羅長大的薛羅拔圖（Zé Roberto），成為千禧年代巴西國腳到場唯一代表，並為比利扶靈。他在1995至2006年間入選巴西國家隊，2002世界盃奪冠那屆，卻因傷未能出戰。吊詭的是，「大哨」朗拿度目前同樣身處聖保羅州，卻未到場。

朗拿度在IG上載自己身在高士路的照片。（Instagram）

朗拿度母會高士路，正是位於聖保羅州。他在IG上載自己身在高士路主場的照片，慶祝高士路創會102周年。身在巴西，又正好在聖保羅州，「大哨」卻未說明為何不出席比利喪禮。卡卡、細哨、卡路士沒有解釋缺席原因，不少巴西球迷對此不明所以，紛紛提出疑問。

或許感到群眾壓力，2002世界盃巴西國家隊隊長卡富終在IG上載短片解釋為何自己沒有在比利喪禮出現，「不幸和遺憾地，我不能出席比利的葬禮，我為工作正身在地球的另一端。我的飛機航班今早才開始，而且中途還要停留在幾個站，令我只能在明天才回到巴西。」

他又指出，「我是希望早些起行的，但我未能為飛機航班作出預測，或乘坐較直接的路線減少中途站。不幸地，我未能做到。不過那樣會改變我對比利的感覺，或是他對我和足球的意義嗎？絕對不會！」卡富強調，即使未能出席比利喪禮，無損對方在他心目中的地位。

巴西前隊長卡富拍片詳細解釋未能出席比利喪禮因由。（Instagram）

2002世界盃冠軍隊全數缺席，那麼巴西再上一次奪冠、1994年冠軍隊又怎樣？由隊長鄧加（Dunga）、以至最大牌的兩大前鋒羅馬里奧、白必圖，門將泰法路亦全數無影。朗拿度和卡富已是1994那屆一員。

鄧加不止曾兩度任教巴西國家隊，亦曾效力山度士兩年，沒有交代也沒出席比利葬禮，令人意想不到。1994年冠軍隊成員之中，只得防守中場梅路施華（Mauro Silva）有到場。比利喪禮上，數來數去也沒有一位算得上是巨星級人馬，真是說不過去，也難怪不少巴西球迷感到不滿。