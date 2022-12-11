世界盃｜C朗女友怒批葡萄牙主帥做錯決定　「今天我們沒有輸」

葡萄牙在世界盃8強爆冷以0：1不敵摩洛哥，隊長C朗拿度（Cristiano Ronaldo）下半場後備入替表現落力、更險些入球扳平，惟未能阻止球隊出局，他賽後激動落淚。

C朗女友佐真娜（Georgina Rodriguez）賽後在Instagram上載限時動態，批評葡萄牙主帥費蘭度山度士（Fernando Santos）做錯決定。



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佐真娜賽後批評葡萄牙主帥費蘭度山度士，認為他太遲讓C朗上場。（Instagram）

佐真娜在葡萄牙出局後，在限時動態上載一張C朗照片與一段文字，她先直接批評山度士再次將C朗放在後備：「今日你（C朗）的朋友、你的教練做錯決定了——那個你總是十分欣賞、尊敬的人。他將你派落場後，也看到一切都改變了，但一切已經太遲了。」她續寫道：「永不要低估全球最佳球員、自己的最強武器；同時間，永不要為不值得的人去辯護。」

最後，佐真娜總結：「人生總是充滿各種課題，今天我們並非輸了，而是上了一課。」最後不忘表達對男友的愛：「我們欣賞你。」

葡萄牙主帥費蘭度山度士指自己沒有後悔將C朗列為後備。（Getty Images）

雖然佐真娜質疑費蘭度山度士的決定，然而該名老帥在賽後記者會表示自己並不後悔排陣：「不，我不後悔。這套陣容在對瑞士時表現很好，而C朗是個好球員，他在我們有需要時落場了，所以我並不後悔。」

山度士續稱，不覺得圍繞C朗發生的一切影響到球隊：「我不覺得發生在C朗身上的事、和他遭到的批評影響到這場比賽，我們總是一支十分團結的球隊。」

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