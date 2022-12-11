世界盃｜葡萄牙出局C朗家姐長文撐弟　怒轟隊中有人希望擊敗他

葡萄牙在世界盃8強0：1不敵摩洛哥出局，C朗連續第二仗先列後備，再成外界評論焦點。他身邊的兩個重要女人、女友佐真娜（Georgina Rodriguez）和其中一位姐姐Katia Averio分別發文為C朗抱不平。

佐真娜直言葡萄牙主帥費蘭度山度士（Fernando Santos）將C朗放落後備席是錯誤決定，C朗姐姐Katia Averio更在限時動態連珠炮發，先轟批評C朗的評述員，再罵葡萄牙隊中部分球員。Katia亦以一篇感人長文細說弟弟奮鬥史，聲言為C朗感驕傲。



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C朗與姐姐Katia Averio。（Instagram）

C朗姐姐Katia Averio在IG發表一篇長文，先談及弟弟和整個家庭的艱苦往事，指出弟弟從未放棄、自己也以他為傲：「他日若我的孫子問起我，要如何面對人生的各種考驗、榮譽、努力、決心、障礙；或是面對因妒忌而成魔的人時……或是問起我，叫我說說關於一個前所未見的傳奇，還有他所獲得的獎盃、入球、榮譽、紀錄時，我會談我的弟弟。」

C朗姐姐Katia Averio發文回顧弟弟與家庭的艱苦往事，並指自己以C朗為傲。（Instagram）

Katia訴說：「他在距離葡萄牙首都很遠、一個在海中心的小島出生，那間房子裏放了籃子和大碗，用來裝載雨水，而地上則鋪了膠布，來讓它看起來比較像地板，我們就在這樣的地板上用木柴生火，燒滾洗澡用的水或是煮飯；他與兄弟姊妹4個人睡在同一間房、一張用磗頭堆砌再放上墊褥的床上；他的父親以前是個軍人、曾在外地的戰役中倖存下來；他的母親是個孤兒，但為了養育家人離開了孤兒院。」

「這就是我們的家庭。」

「我會告訴你他的故事：這王國是如何建立、他的長處是什麼、他兌現過什麼承諾、他的個性怎樣，還有在全世界都想他死的時候他是如何不放棄，我要告訴我的孫子們，我弟弟的真實故事。」

「這是如此美麗的人生，我為他驕傲，他是我的弟弟。是的，他是C朗拿度。」

Katia其後發布多個限時動態，分別批評有份批評C朗的人，她先怒罵足球評述員：「等待着要為這場敗仗負責的名單……那些很聰明的評述員們大概在憂心要失業了吧，為球隊而傷心」。

她在另一個限時動態再寫道，「早在那些踢低級球會的過街老鼠將（葡萄牙）對瑞士的勝仗，視作是他們擊敗C朗的勝利時，我們已輸掉了這世界盃。國家隊無關球會，國家隊就是一個國家，但不幸地葡萄牙的人並沒有學乖。」Katia似乎暗示即使在葡萄牙隊陣內，也有人樂見C朗失意。

C朗與兩姐和媽媽合照。（Instagram）

C朗自小在葡萄牙馬德拉群島成長，父親José Dinis Aveiro 是退伍軍人，從一場他不想參與的安哥拉戰爭回國後，沒有工作，也沒有錢，並開始酗酒。C朗是家中幼子，對上有兩姊姊一兄長，一家人僅靠母親Dolores當廚房工和父親兼職當花王維持，在這樣的家庭長大，足球成為C朗向上爬的最大動力，終成功為家人改善生活。

C朗19歲喪父，兩個姐姐Katia和Elma更擔起保護者的責任，多年來看着弟弟拼盡所有去奮鬥，她們跟母親Dolores一樣，成為C朗背後最堅實的守衛者。Katia和Elma以往曾多次公開力撐弟弟，早在葡萄牙對瑞士的16強一仗C朗被貶後備，兩姐在Instagram發出多個帖文支持弟弟，Katia甚至叫C朗立即離隊回家，「坐在我們身邊，讓我們可以給你擁抱、安慰，這裡有明白你的人，你值得被讚賞。我不想你再回到國家隊了，我們受夠了，他們根本不知你有多偉大。」

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