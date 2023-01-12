碧咸冷雨下感動見證兒子地標戰　Romeo助賓福特B隊反勝︱足球熱話

碧咸次子Romeo Beckham從國際邁亞密二隊轉會至賓福特B隊後迎來地標戰，除打破主場觀眾入場紀錄外，「萬人迷」碧咸（David Beckham）亦有到場觀戰。

今場比賽目睹Romeo上陣後助落後的球隊反勝，一直希望能有兒子繼承自己足球衣缽的碧咸應該倍感安慰。



碧咸次子Romeo Beckham（右）從國際邁亞密二隊轉會至賓福特B隊後迎來地標戰。（Twitter）

位於倫敦威靈區的柏景路球場（Park View Road）昨晚最低溫度只有攝氏7.8度，但這個平均入場人數只有150人的小球場，這次卻吸引包括從後門爬越欄杆進來的「萬人迷」碧咸在內554名觀眾入場，打破球場紀錄。連威靈聯（Welling United）官方Twitter亦出文，表示今天來了一位「非常特別的客人」。

這位前英格蘭隊長在雨中穿上黑色大衣等待兒子上陣，而Romeo等待至下半場終於後備入替，當時作客的賓福特B隊以1：2落後。Romeo上陣35分鐘，成功協助賓福特B隊以3：2反勝英格蘭第九級別球隊Erith & Belvedere。

Romeo1月6日以借將身份從父親碧咸持有的國際邁亞密二隊加盟賓福特B隊，目標趁球隊休季期間保持狀態。今場後備上陣地標戰的他，比賽71分鐘右路一記精彩傳中，甚有父親影子，但隊友未能把握機會造成入球。



之後他開出角球，雖然在近柱附近被頂走，不過仍由隊友列斯比（Lisbie）把握機會，在禁區內起腳射入，扳成2：2平手，賓福特B隊終以3：2反勝對手。

Romeo今年1月6日以借將身份加盟賓福特B隊，簽約時爸爸碧咸陪伴在側。（賓福特Twitter）

完場哨子聲響起後，碧咸或許是為免引起不必要的騷動，匆匆地爬越欄杆迅速離去。

賽後賓福特B隊主帥Neil MacFarlane稱讚Romeo表現，「他在翼衛位置上確實推動了我們的進攻，他的傳送亦為我們帶來不少攻勢。」

Neil MacFarlane續說：「他每天都在努力進步，而且對自己要求很高。這一點必須要持續下去，因為這種心態是一名年輕球員重要部份，同時也是他們該做的事情。」

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