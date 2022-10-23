港足日與夜．安尼頓︱Anil Papa的享受真諦　願大家記住快樂的他

Anil Papa，是香港球員給安尼頓的暱稱。做了香港隊助教11年，他像個慈父，在講求效率的香港地，仍願意花時間跟球員深入交流，他深信要分析球員的表現，就要先了解對方內心。

安尼頓曾是巴西國家隊的明日之星，一場橫禍讓他永遠沒法成為最佳的那個，但記者不曾在他口中聽過一句怨言。

「你不必成為最好，但一定要盡力做到最好。」先學懂享受，成果自然會來。這是他退休返鄉前留下的心意，願香港球員也領略這份態度，繼續用生命影響生命。

攝影：鄭子峰



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在香港的最後數天，記者問安尼頓想去什麼地方，本以為答案會是間特別的餐廳、或某著名景點，他卻帶我們到九龍仔公園。

效力流浪時，安尼頓每天就在這裡訓練，渡過四年光陰。他指着粗糙的人造草地，說當年仍是沙麈滾滾的禿地；球員下雨會躲到有蓋地方，被職員趕便到樹後練習，甚至會圍球場跑圈。

我來香港一心只想踢波，記憶中沒有華麗場景，只有球場。

安尼頓分享以往在九龍仔公園的快樂時光。（鄭子峰攝）

「記得有位新來的外援，見飛機低空在頭上劃過，以為它要墜落了，驚慌得逃走。」那段時間刻苦但美好，隊友們練習後到小店吃飯、返球隊辦公室聊天；回憶像帶他再親歷其境，「其實我兒子6歲時，也在這開始踢波。」他嘴角泛起一絲笑意。

安尼頓慶幸在臨別前，再重游舊這個最有意義的地方，「我來港差不多是『重生』，一心只想踢波，所以沒有什麼華麗場景，只有足球跟球場。」

重生？

臨別香港前重遊舊地，安尼頓像回到最初的起點，一切回憶如再次親歷其境。（鄭子峰攝）

從年小得志到夢想破滅

出生於足球王國巴西的安尼頓自小天賦異稟，17歲加入名門聖保羅，三年後在一隊處子登場，於數萬名球迷前獻技。巴西國家隊也準備徵召安尼頓，他有機會跟室友卡富（後來的國家隊隊長）雙雙入選，也略有名氣，兩車在手、獲贊助衣物，到餐廳或夜店根本不用付錢。

「一切發生得太快，我像進入了個大世界，什麼都想試，卻沒有人可讓我分享想法。我開始吸煙、飲酒，到夜店玩通宵才去練波，但不影響到場內表現。」

安尼頓（右一）曾效力巴西名門聖保羅，一度是森巴兵團的明日之星。（受訪者提供）

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他不覺有問題，壓根沒想過，那天會改變一生——安尼頓22歲時，一場比賽前夕。

比賽地點距離安尼頓的家僅40分鐘車程，他決定返家與親人燒烤，之後先行離開跟女友見面，直至深夜會合家人，卻遇上車禍。

安尼頓的車狠狠地把燈柱撞倒，消防員要切開車身才將他救出，他昏迷至翌日，甦醒時左眼睜不開，原來臉傷至見骨，自此留下疤痕；腳也骨折，手掌難以開合。醫生說他今生不能再踢波，在巴西國家隊上陣、入波、做巴甲神射手，通通變成永不可能達到的目標；加上媽媽突然心臟病發，如同墮進了谷底。

踢聖保羅有近10萬觀眾，踢流浪只有100人看，但其實一樣都是踢波。

車禍在安尼頓臉上留下了疤痕。（鄭子峰攝）

安尼頓回到聖保羅休養了一年，仍沒大起色。有位信奉基督教的好友着他返教會，他初時抗拒，但一班人祈禱、隨詩歌起舞，卻真的帶來了奇蹟。「一星期後我再去醫院，腳傷轉好了，醫生說我可以再踢波。」安尼頓從此信教，經歷漫長治療終於康復。那刻，他頓悟名利都不及人生重要，而享受人生，就是好好踢波。

「踢聖保羅鬥哥連泰斯，有近10萬現場觀眾；在香港踢流浪只有100人看，但其實一樣都是踢波，我不在意。」

他輾轉來到香港，用技術驚豔球迷，奈何踢了6年，上天又跟他開玩笑——2003年嚴重受傷而掛靴，多年來行路仍一拐一拐。這次安尼頓看化了，「我關心的是我可以做什麼，而非我不能做什麼。」

安尼頓在港曾效力好易通、傑志跟流浪，純熟技術叫球迷留下印象。（受訪者提供）

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從心關照球員 了解才能幫助

他想下一代也享受足球，因此開辦足球學校，讓小孩玩樂，沒比賽壓力；同時又轉做教練，2011年起加入足總成港隊助教。

訪問當天從九龍仔公園行到九龍城，短短數分鐘步程，安尼頓己遇上了幾位球圈好友，有前足總同儕、青訓教練、甚至即將入籍香港的艾華，全都停下步伐，與他互相說說近況。

其實在本地球圈中，安尼頓備受敬重。他視球員如己出，有球員叫他「Anil Papa」；他見證曾是隊友的陳偉豪、張健峰入選港隊、結婚，自己更成為他們兒子的教練，因成為彼此生活一部分而高興。

教練應重視每天跟球員的互動，而不是透過電腦、理論去看他們。

安尼頓說，這情感自然而生——當初自己到埗不諳英語，無親無故，正是香港球圈給他溫暖。也因為他知道沒能跟別人傾訴的後果，深信要幫助球員，第一步是了解。

「現在科技進步了，對教練是好事，但真正講究的應是每天跟球員的互動，而不是透過電腦、用理論去看他們。」職業足球講求結果、效率，安尼頓卻選擇了最花時間的方法，本地比賽前後，或出外比賽時，他都找球員聊天，不一定是嚴肅的話題，而是有機會讓對方疏導情緒。

球員踢得差，未必代表他不是好球員。

安尼頓在陳俊樂10歲時曾擔任其教練，他樂見對方外流、成長、在港隊站穩陣腳。（受訪者提供）

安尼頓憶述在巴西落班期間，在一場贏5：3的比賽中貢獻3個入球跟兩次助攻，但翌日新教練上任，卻明言要棄用自己。

直至這一刻，他仍相當冷靜：「有時教練賽後只會檢討、責罵，但其實球員踢得差，未必代表他不是好球員。」

「可能因為太多長傳沒法組織、傳中質素差未能入波、排陣跟體系不適合，或是要做跟踢球會時完全相反的事，所以不應怪責。」

「我本身對球員有一定認識，加上是過來人，可令他們了解、認清自己能力，真正地發揮出來。」

安尼頓選擇深入了解球員，幫他們真正了解自己。（鄭子峰攝）

當你清楚真實的自己，世界變得再糟、別人對你評論再差又如何？

嘆香港球員想太多

讓安尼頓留下最深刻印象的球員，是港足守將梁冠聰。

效力東方的阿聰要兼顧評述員工作，也面對網上批評聲音；安尼頓認為正正是他想太多，忘掉了如何享受足球。

「球員準備一場比賽，應該是由星期一開始，而不是比賽日；當你準備充足，就會享受。」對他而言，享受的前提也要卸下花俏的包裝、簡單的做自己。像安尼頓還在用6年前推出的iPhone 7，他道：「當你清楚真實的自己，世界變得再糟、別人對你評論再差又如何？你的內心都不會改變。」

你不必成為最好的人，但一定要盡力做到最好。

安尼頓最深刻的是跟梁冠聰的交流。（IG@chung_05）

可是偏偏香港功利得很，安尼頓感覺到家長、教練都給球員太多壓力，球員做什麼都時刻想着要做最好那一個，缺了巴西那份純粹，巴西小孩有波在腳就滿足。

安尼頓慈祥地說，像平時跟球員解釋一樣：「小時候沒人教我踢波，只是當去玩，留下快樂回憶，成就現在的我。若我只當分析比賽是工作，會錯過細節；但若我享受，就會看見一切。」

「人生你不必成為最好的人，但一定要盡力做到最好。（In life you don't need to be the best, but try your best.）」

享受足球，是安尼頓的格言。（鄭子峰攝）

安尼頓說就如傳中，比賽中不會有時間預演：我要踢球的哪裡，把球斬到哪裡，然後隊友會走到哪裡......而是練好了技術，場上就靠本能去做，結果自然會來。

所以他旗下的足球學校，教練不用教太多，適當時要給球員自由發揮。「人生最終決定權，始終在球員手上，不是我。我給阿聰提了建議，但最重要是看他如何消化，不能強逼。」

阿聰透露，正是安尼頓分享自己車禍前後的經歷，讓他打開緊閉多年的心扉，不再懷疑自己。

「在安尼頓身上找不到任何負能量，他真的可以只想着踢波。我就覺得人生無常，既然自己有得踢，不開心豈不是浪費了？所以為何還要介懷這麼多？倒不如集中做好眼前的事，做錯就再來過。」他今夏入選港隊出戰亞洲盃外圍賽跟東亞盃決賽周，跟此不無關係。

安尼頓是球員心目中的無名英雄。（鄭子峰攝）

不捨但堅決離開 願記起我而快樂

也許就是因為安尼頓待人處事無機心，讓他成為了阿聰口中的「無名英雄」。

他球員年代雖然好波，卻跟獎項無緣，連效力球會也不曾贏過錦標，從來非鎂光燈下的主角。

上月足總於港隊友賽前為他辦告別儀式，在香港大球場螢幕上看見昔日比賽片段，接受全場上萬名球迷歡呼，是安尼頓近來最感動的時刻。至今，他仍覺得很不真實，「別人做事都想達到一些成就，但我從不這樣，我在幕後工作。而且很多比我好、拿獎更多的球員，都沒有這種待遇，我何德何能？」

足總為安尼頓於香港大球場舉辦歡送儀式，行政總裁譚秋朗向安尼頓送上紀念品。（資料圖片/李澤彤攝）

安尼頓是否值得，相信大家心中有答案。他非港籍，卻在香港隊服務了11個年頭，其足總辦公桌上可見痕跡——雖已執拾得八八九九，仍留有幾張職員證，抽屜內一張又一張CD，記載了香港隊比賽的畫面，「都已過時了......」安尼頓看着數年前的港超季刊，甚有感觸。

椅背上那灰色外套，原是2020年賀歲盃、他擔任香港聯賽代表隊教練時穿的，最後比賽因疫情煞停，得物無所用。

安尼頓在港隊工作了11年，辦公室留下了他工作的各種痕跡。（鄭子峰攝）

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其實安尼頓早於8月底已離任，但想借訪問再跟這班「家人」道別。教練團跟同事都跟他合照，有人想掛獎牌在他身上，卻被他用廣東話罵「醒少少啦」，他最後含蓄地拿獎盃拍攝，卻毫不猶豫按記者要求穿起紅色的港隊外套。

香港在他心中佔有重要位置，他最不捨的是這城市的人和情感。臨別前最數一周，忙於收拾行李、處理銀行戶口等瑣碎事外，安尼頓就是跟教會、球圈摯友享受最後時光，每晚都待至凌晨才回家。

安尼頓含蓄地拿獎盃拍攝；卻毫不猶豫按記者要求穿起紅色的港隊褸。（鄭子峰攝）

曾在沙田區居住多年的他，再行同樣的商場、搭同一輛小巴，感覺表面沒變過，但其實建立了密不可分的連繫：有學生因他愛上足球，做不到球員，改做物理治療師，跟他在工作上相遇。

「當你只用心去做一件事，意想不到地有回報，人生因而此美好，所以要說再見......很可怕。」

港隊教練團笑說安尼頓會想念足球，很快就返香港，但他很堅定自己不會。（鄭子峰攝）

港隊教練團開玩笑地打賭，安尼頓一至兩年後就會因不捨而返港，「要把職位懸空等他回來」、「這次不會再有大球場歡送儀式」，但安尼頓內心很堅定。他斬釘截鐵，除了是陪作為獨女的老婆回鄉照顧兩老，自己也要好好享受人生；足球在這刻，不再是他的首選。

「從17歲起，我周末從來無假放，都在圍繞足球，人生像過得很快。」

「我想慢下來，享受跟家人相聚，但香港物價高、生活困難，很難真正的退休；這地方內裏也變樣了，一手培養的小球員、朋友們都紛紛離開了。」

「我還不知自己在巴西會做什麼，但肯定不是足球，我已拒絕了兩份教練聘約。」

付出永遠都不足夠，把握每個機會，發掘最大可能，人生才會不一樣。

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安尼頓把所有足球帶來的友情、回憶埋藏心底通通帶走，遺憾是未能跟香港隊進軍世界盃。可是讓他再選一次，他還是更愛做教練，「球員更多是為自己而踢，教練卻可改變別人。」

所以他想給香港足球留下一點影響（Legacy），希望後人說起安尼頓，就會記得曾經有位總是讓身邊人快樂、活在當下的夥伴。

「我從不投訴訓練艱苦，一直在改進，就算叫我掃地也會去學。球員要知道付出永遠都不足夠，把握每個機會，發掘最大可能，人生才會不一樣。」

安尼頓想給港足留下一點影響，希望大家想起他，就會想起享受足球。（鄭子峰攝）

香港人要更堅強地走下去，香港永遠是香港。

他已把自己當作是香港人，還有話要跟我們說。

「香港人知道自己想要什麼，就算結果不如意，心臟依然強大。這是很美麗的事，你們要更堅強地走下去，香港永遠是香港。其實，我也希望巴西能像這裡一樣......」

安尼頓在香港的旅程上周日暫告一段落，他返回已13年未踏足過的家鄉，展開人生新一頁。他那面對人生的態度，相信在球圈間早埋下種子，由香港球員繼續傳承下去。