港足日與夜．葉佳︱扎根大埔　奉獻八分三人生　融入是要改變自己

葉佳最吸引記者的是其「球味」，有看過他踢波就會知道，這位前鋒實而不華，絕不欺場。

雖然已經退役，這幾年佳哥仍有踢業餘波，場邊一班女生舉起字牌，原來都是大埔女足球員，為自己教練打氣；再去看這支女足比賽，又會發現全隊有一種說不出的團結、精神。

我曾暗裏猜，應該是跟佳哥有關，果然不出所料。

「她們也影響了我......」從上海來港，是女足教會佳哥不一樣的價值觀，是大埔的人情味讓佳哥落地生根。

他熱衷繁體字、努力學廣東話、愛吃廣東菜；當然，令他受喜愛的，還有他那奉獻精神。

攝影：歐嘉樂、鄭子峰



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「你喜歡大家寫『叶』或『葉』？」這是記者一直好奇的問題。

前者是簡體，理應要轉繁體，卻是佳哥身份證上的「真名」，子女也如是，多年來傳媒兩者混用。

「其實我不介意，除非一定要跟身份證，否則我也寫『葉』，還更『香港』一點。」

佳哥用帶點口音的廣東話說着，「簡體字簡單、方便，但始終沒繁體好看，繁體包含了中國歷史、文化，我更鐘意。」來自上海的他如是說。

葉佳，人稱佳哥，回答問題時總先用廣東話說「係係係」，謙虛有禮。（歐嘉樂攝）

6歲開始踢波，佳哥很快從體育學校被挑選至上海申花青年軍，81年生的他，2001年本有機會加入一隊，卻跟另一後來到港的黃洋一樣，遇上球會更換管理層等派系問題。

當時執掌帥位的前國足隊長徐根寶從舊東家帶來杜威、孫祥等新人，說要重點培訓，美其名「重組」，實際是將梯隊投閒置散。佳哥只剩兩條路——回大學讀書，或轉踢低組別聯賽。「黃洋選了讀書，但我放低學業多年，坐定定返學，做不到，選了踢波。」

千禧年後國內假波愈趨嚴重，即使不是頂級聯賽，問題也自動找上門，卻成佳哥來港契機。

「太多水份，太過份，我說我不踢了。」經當時效力流浪的同鄉樊偉軍介紹，他2006年到香港「試一下」，「不知道會是什麼情況，但覺得足總跟內地是分開的，應該會好一點。我預了要捱，但在上海都捱了這麼久，早就習慣。」大概他想不到，一來便是16個年頭。

佳哥家中仍收藏着大埔足球隊當年的「全家幅」。（歐嘉樂攝），

大埔的人情味

佳哥因流浪沒空間註冊外援，轉到大埔試腳，但球隊資金有限，合作又觸礁。誰料大埔首仗對華家堡有蘇康城領紅停賽，加上球員受傷，必須增兵，佳哥自是好選擇，唯一障礙是人工很低。

領隊陳平覺得不好意思，原想打破球會慣例、給佳哥出場費補償。佳哥只道：「我一心求踢波，錢沒所謂，大家怎樣，我就怎樣。」他心領好意，自此跟這區結下不解之緣。

大埔會址位於泮涌村，前身是大埔泮涌公立學校。荒廢的校舍當年由一班球員親自翻新，部份課室改建成辦公室、球員休息室及飯堂；音樂室就變作球員宿舍，放置了數張碌架床。

現時的大埔泮浦社區教育中心，前身是公立學校，也曾是大埔足球會會址、飯堂跟球員宿舍。（鄭子峰攝）

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初來埗到的佳哥，頭半年正是跟幾名隊友住在這裡。球會特意聘請大埔居民航姐，負責為留宿球員煮午、晚餐，「踢流浪時，練習後吃完飯就各自返家，晚餐要自己煮。大埔提供這兩餐，解決了很重要的生活問題。」

球員聚在球會同枱食飯，由踢波談到生活瑣碎事，再分享心底話，普通、平淡，卻富有人情味。「就是這時產生感情吧。香港地人人都忙，不熟稔不會一起食飯，大可說沒有空。所以一支球隊氣氛好不好，食飯就可以看出來，那時我們真的像一家人。」佳哥坐在昔日的飯堂內，用手比劃解釋着。

佳哥在球會辦公室內擁有專屬位置，每天在這裡工作。（歐嘉樂攝）

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大埔2015年第二度降班後，已讓出校舍予其他團體進駐，成為社區教育中心；宿舍不再存在，廚房也放滿雜物，只能從空隙中看見電飯煲。球會僅剩此辦公室，佳哥卻佔有專屬位置。同效力約廿年的陳旭智今年轉行教書、呂志興則在中心另一間房，留守的只剩下他。

不變的還有門外的那棵大樹，佳哥還記得13年前跟妻子在樹下合照過，相中仍留有長瀏海的他還未有滄桑感，一臉幸福。

介紹中心期間，佳哥還記得13年前跟妻子在樹下合照過，相中仍留有長瀏海的他還未有滄桑感，一臉幸福。（鄭子峰攝）

佳哥隨即要求在大樹下拍照，十分可愛。（鄭子峰攝）

加盟大埔後不久，佳哥便返鄉跟相識多年的老婆阿燕結婚，兩人隨即結伴回港，連度蜜月也沒有。他為此搬離球會宿舍，一時找不到落腳地，伸出援手的，又是陳平。

「他讓我暫住他家約一個月，很感動。」

阿燕在一旁補充：「之後我們有了小朋友，陳太跟街坊都很關照，我們不懂得煮薑醋這個習俗，也是她主動幫手。」

「想不到遠離上海跟家人，也可以這麼放心。」他銘記這份恩情。

「我好像沒跟太太泮浦中心前合照，來來來，幫我拍一張吧。」（歐嘉樂攝）

融入與扎根

佳哥後來曾居於球會租下的泮涌村屋，現時住在大尾篤蘆慈田村，始終離不開大埔。

球員年代他即使獲勁旅南華與傑志招手，也不曾動搖，「住旺角時樓下朝早6、7點便開鋪，又常有車駛過，好嘈。大埔所有東西很齊全、方便，環境、空氣比市區好；村屋地方比高樓大廈闊落，節奏也慢點，住得舒服。」

最重要是佳哥全家已落地生根，他當初看電視劇學廣東話，但現在太太說得比他還標準，子女也在大埔區內學校就讀，甚至已不懂說上海話。

訪問當天兩夫婦到大埔墟街市買餸，阿燕很「熟路」，帶領佳哥在窄巷中穿梭，他們跟店家有傾有笑；有人見攝影師拍照，更笑言兩人是「達官貴人」，拿起掃把清潔好鋪前空地才收錢，又贈送辣椒入饌。

佳哥兩夫婦在大埔生活多年，跟街坊店家十分相熟。（歐嘉樂攝）

他們買了雞、魚、豆卜等簡單材料回家，準備煮廣東菜，佳哥坐在梳化上突然道：「其實我都識煮。」他懂做蕃茄炒蛋、蒸排骨，「廣東菜清淡、簡單，我反而已不習慣上海菜，太甜太濃，現在很少吃，香港的（上海餐廳）味道也跟家鄉不太似。」

兩公婆都愛牛腩飯、雲吞麵、魚蛋粉等地道食物，就連佳哥下午接兒子放學後，也是到球會「飯堂」（練習後常去的餐廳）東興菜館醫肚，一碟滑蛋牛肉飯，一杯凍奶茶已成絕配。

佳哥下午接兒子放學，到東興菜館醫肚，仔仔吃滑蛋牛肉飯，爸爸吃招牌雞飯，同配凍奶茶。（歐嘉樂攝）

他也適應了鄉郊生活，說的是其村屋天台的「奇景」。想不到這位在場上衝鋒陷陣的硬漢，酷愛栽種，會為窗台上鮮紅與深黃色多肉植物，跟露台上的大型盆栽溫柔地澆水。

想像不到佳哥原來喜歡栽種，家中放滿鮮艷的植物。（歐嘉樂攝）

他還養了兩隻龜，在記者面前搞怪地拿着糧逗龜周圍走，「牠識認人、好聰明」，介紹起來份外雀躍，像覓得知音人，「這隻叫安緣龜，頸帶點橘紅，個殼好正，在太陽底下又會變色。」原來是因為家人對兩者都無興趣，平日只得他獨自打理。

佳哥稱愛龜因「會冬眠」、「方便唔使成日理」，但其實會認真研究，對其特色瞭如指掌，「海南金錢龜一定要放水養，也不會長大......」疫情間，這樣就能耗掉他的一天，在家中自成一角，無需踏出大埔半步。

說起自己養的兩隻龜，佳哥滔滔不絕。（歐嘉樂攝）

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奉獻人生 為大埔自豪

大埔佔了佳哥人生的八分三。

球員年代他贏過足總盃與銀牌，也兩度陪球隊降班「再打過」，直至2017年被勸退轉型幕後，「其實那時候還想踢......但想深一層，遲早也會行這一步。當年人腳很強，自己未必踢到，就當讓自己嘗試下，不行，重返職業也可以吧。」

2009年，葉佳（23號）助大埔在足總盃決賽擊敗天水圍飛馬，奪得隊史首個頂級聯賽錦標。（HKFA）

之後他才發現人到中年，身體一旦停下來，要重拾狀態很難，只能接受現實。翌季大埔歷史性拿下了港超聯賽冠軍，佳哥僅以管理人員身份參與其中，仍樂不可支。

「不是球員，但我也是歷史的一部份。我終在大埔拿下所有冠軍了（連同2016/17球季的菁英盃），很圓滿。開心，也因為不知下一次聯賽錦標要待至何時......」

葉佳（最後排左二）成為大埔奪港超冠軍的一部份。（資料圖片／李澤彤攝）

「這個冠軍對大埔意義很大，讓區內小朋友知道區隊都可以、有希望，對球隊青訓很有幫助。那一年青年隊最多人參與，甚至連跨區來的都有。」佳哥言談中總會提到球會發展，事實上他現時身兼多職，是大埔U16及U8青年隊、女足主教練；在男足一隊則擔任助教。

大埔今季再升班港超，記者曾期待在港甲會客串前鋒的佳哥「重出江湖」，但他選擇再退下來，「我可以踢，但也不一定幫到球隊，何不讓小朋友多點機會？青訓不是得個講字。」

上年為大埔贏得甲組聯賽盃冠軍，佳哥說：「這可能是我最後一個用球員身份贏的冠軍了......」(歐嘉樂攝）

偷看佳哥在辦工桌上的行程表，一個個框內填滿紅字。他每天6時起床，送子女上學後就返球會處理行政工作，再參與男足操練至下午1時；午休後開會，一到放學時間便是青年隊訓練，晚上有時更要帶女足，凌晨12時多才回到家，第二天又如是。

他忙得整個月可能只有一天家庭樂，「無辦法，始終想做好一件事就要付出時間，幸好太太不介意。」記者私下問阿燕會否「呷醋」，她倒很體諒老公：「由認識他開始，他已全心全意為足球，他真的熱愛這件事。之前他說攰、問幾時可以休息；到疫情令所有事停下來，他又不習慣。」

佳哥充實的一天：（按圖放大）

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走進廣福公園球場，簽場姐姐已跟佳哥打招呼，他很自然地走入器材室，拿取早掛在架上的球靴。在男足操練，佳哥像是位「公道伯」，帶熱身之餘也在練習賽做球證。

認識佳哥多年的中場陳曉鋒說，除了效力多年，佳哥另有備受尊重的原因，「他這個年紀仍維持到身型、體格，他罵你射不到波，自己真的能示範給你看，令你不得不佩服。他總做到旁觀者清的角色，是很重要的存在。」

佳哥在大埔男足是助教，也是「公道伯」，練習期間不時露出笑容。（鄭子峰攝）

陳曉鋒跟隊內20歲小將張力行，是佳哥多次強調的名字，兩人都是土生土長大埔人，從梯隊培育到一隊。「張力行小四（10歲）時我教他踢波，睇住佢大，日前菁英盃出場，我很為他高興。」

佳哥談起自家青訓特別興奮，其宏願是從大埔球迷開始，讓他們的子女參加青訓，慢慢上成年隊；子女長大後，其小孩又加入梯隊，如是者球迷跟球員都形成循環。「區隊作用就是要凝聚人心，所以一定孕育自己文化、氣氛，否則沒人會參與。」

就算球員中途離隊，他們永遠都是大埔出產的。

陳曉鋒（左一）跟佳哥（左二）已做了多年隊友。（鄭子峰攝）

有家長曾要求讓孩子轉至大球會，佳哥仍決定放手，「家長沒有錯，小朋友在新環境有壓力跟挑戰，有助發展。我未必能給他們更好的養份；大球會看中他們，我也開心。像（李）康廉每次受訪都會說自己是大埔人、小學讀大埔、在大埔踢街波，無論如何，他們都是大埔出產的。」

所以每一個球員他都不會放過，曾遇學生借波，他發現原來是學校資源有限，毫不猶豫找教練免費指導，「數千元不算太多，但小朋友有心學，我不介意行第一步。」U8、U6梯隊，他會注重先培養小朋友興趣，這源於自己曾經過於嚴格，令囝囝棄足球轉玩劍擊，他牢記這「教訓」，「只要小朋友喜歡上，多辛苦練技術都可以。」

來到青年隊，擔任主教練的佳哥態度截然不同。（歐嘉樂攝）

不過去到青少年階段，佳哥態度180度轉變，操練時常動氣，「每年至少要培訓一、兩個出來，否則自己也不收貨，所以怎可能輕鬆？開心玩怎會學到東西？做教練就要告訴他們什麼是正確。」他慶幸自己是球員出身，知道反叛的小男生想什麼，「只要他們知我在幫他，令他變叻，不是要害他或笑他，就會覺得佳哥好。」

自8歲便隨佳哥的盧卓謙，坦言對方像嚴父，但亦師亦友，「他鼓勵我放膽，什麼位置也讓我試，只要你認真對待，表現不好的話，他也給你機會。大家知道聽他話、跟戰術就贏波，所以都接受他的嚴厲。」

40歲的佳哥說做教練就像變回學生，重新開始，「教到60歲點都有經驗啦」。（歐嘉樂攝）

為女足而轉變 她們是特別的存在

而說到大埔女足，連隨行攝影師都感受到佳哥能量更高，像有多一份珍惜在其中。

珍惜來自於選擇，他知道眼前的來之不易。

大埔女足2008年成立之時，佳哥已任助教，但大埔男足2015年降班後，球會贊助商撤資，當時佳哥獲告知，女足生死權在自己手上。他憶述那刻壓力大、很頭痛，「教了這麼多年，殺隊的話這班球員點算？怎會捨得她們？」

佳哥一手把大埔女足建立起來，波衫印章貴，他自己動手做。（歐嘉樂攝）

他把心一橫，「孭起頭家」，由零開始——找場地找波找球衣，不斷撞板四出覓新贊助，「相熟的朋友說：『你咩都冇點贊助你？』」，他醒覺要整合球員資料、寫計劃書、在社交網站推廣，30多歲才開始學用電腦打字做PowerPoint。

球隊走到今天上了軌道，擁有兩個年齡層的梯隊加興趣班；Facebook專頁有近2000人讚好，並將透過3年計劃於學校推廣，佳哥肯定付出最多。但眾所周知，女足界回報有限，佳哥究竟是為了什麼？

他說了一個跟大埔會長李宗德的太太——李麥潔娉有關的故事。

李太對球員全心全意，不問回報，既然她可以，為何我不可以？

李麥潔娉（李太，後排左二），不時關心大埔女足球員，是啟發佳哥的重要人物。（受訪者提供）

「李太行動不便，也不時找我約女足食飯，這不是說一、兩年的事，而是長時間關心，看得出她全心全意對球員。」

「她花數千元請球員食飯，球員已經很開心，對團結全隊也有很大作用。她說回報是球員開心，這完全改變了我的價值觀。」

「我以往踢波只為自己，現在會想，既然李太做到，為何我不可以？我又可否影響球員，在廿年後成為教練，再影響更多人？」佳哥愈說愈激動，提醒記者要重點寫下來。

佳哥的態度影響了女足球員，他說女足球員也一樣影響了自己。（歐嘉樂攝）

他也全心全意為這班女生，哪個要給多點空間自由發揮，哪個要直接給指示，每位性格他都一清二楚。

相處也要小心翼翼，他道出多年心得：「女生情緒可以累積很久才爆出來，到時就回不去了，所以語氣不能太重。關心她們但又不能偏心，否則女生是很敏感的，會去想是否自己做錯什麼。」

大埔女足球員常參與討論，跟佳哥互動、分享睇法，不只是教練說了算。（歐嘉樂攝）

訪問當日大埔女足友賽，有一點令記者很意外——其他球隊都是教練說了算，佳哥卻常跟球員互動。

他換人前會向後備席問：「哪一個還想踢？」

主力劉潤兒舉手，但隔了一會仍未換人，她問：「阿sir你幾時派我出場？」佳哥反駁：「你都冇行動（走近場邊準備），不知你想怎樣！」

比賽期間球員主動問佳哥球隊表現如何，他獨自苦惱：「好多問題呀！」女生不諱言：「你現在於場邊也可以跟我們講解，不要只留在短休時說！」

完場後佳哥忍不住說有記者跟拍，女生們隨即起哄：「球星！」佳哥打趣指：「我知道是事實，你不用說出來。」

佳哥跟大埔女足球員相處融洽，他左手邊是隊長曾柏同，右邊則是第一代隊長鍾詠詩。（歐嘉樂攝）

7年間從青年軍變成現任隊長的曾柏同形容，佳哥「沒有架子，玩會一齊玩」，取笑他也沒所謂，更即場扮對方口頭禪：「萌白意思咪呀（明白意思未呀）。」第一代隊長鍾詠詩最欣賞佳哥融洽的溝通方式，「他會將自己場上感染力帶給女足，比賽時很專注，視線總離不開球場，又常叫我們去看他踢波。」

上季甲組聯賽盃決賽，這班女生自創了寫上「佳哥#23」的字牌在場邊打氣，曾柏同投訴：「我們去到他卻怕醜，不敢望我們！」

上季甲組聯賽盃決賽，大埔女足球員自創了寫上「佳哥#23」的字牌到場邊打氣。（大埔女子足球隊Facebook）

其實佳哥很在意，球員聖誕節送薑餅、完季後寫心意卡他都記得。女生一句「整得好辛苦，收埋啦」，他便將心意卡放在銀包深處，拿出來還有點皺。

做教練前我很少說話，是她們影響了我，想多點、表達多點。

「男生哪會做這些東西......我用心教，她們感受到就會表達出來。我做教練前很少說話，但她們影響了我，令我也想多點、說多點。」

「融入是，改變不到別人，就要改變自己。」

「我讀得書少，在內地時只懂踢波就可以，說話很直接。但現在知道哪些應說，哪些不應說。我很好學，別人好的就學，不好就當看不到。」

「我們經歷了這麼多，差不多當親生女一樣，她們甚至比我更了解自己，所以我相信她們，何不大家一起討論？」

來港後最大得着，就是如何做一個人。背景不同、各有想法非壞事，最重要是理解、溝通。

球場燈光已滅，佳哥仍堅持要拍下大合照留念，記者只好在旁用手機打燈。（歐嘉樂攝）

雖然全隊有商有量，但這裡還有一段小插曲。2019年社會紛爭走向兩極，球隊不乏大學生，跟內地背景的佳哥難免意見不合。

他始終本着為大埔、為足球的心去解決，「我跟球員的教育、文化不同，這我都理解，她們有自己想法，未必是錯事；但我也一定會表達自己立場。我們是區隊，必須特別留神。我想她們來到就專心踢波，一齊開心。」

這種事自此再沒發生，佳哥感慨：「來港後最大得着，就是如何做一個人」——做事要循序漸進，不要逼人，站在別人角度去多想一層；有問題就多溝通、交流，自然互相理解。

所以子女懂不懂上海話，未來會否返上海，身份證的「叶」是否改成「葉」，他都讓對方自由選擇。「我想法不一定正確。就算知他不對，也要讓他試到錯才會深刻。」就如當初佳哥若不是到香港試，也不會有今天。

佳哥說當年是環境逼使自己離開上海，來香港重新起步，一切是意料之外。（鄭子峰攝）

我教波多不是為錢，球隊都跟大埔有關，是想回饋區內小朋友，也幫助要糊口的教練。

回望16年前那個決定，他沒丁點後悔，「很高興人生有這樣的轉變。」他語速放慢，乍看之下眼睛有點泛紅，「之前我做人沒目標，現在很清楚知道自己要做什麼。」

佳哥考慮學英文，讓自己跟外援能更深入地溝通；正修讀亞洲足協A級教練牌照，期望有天執教大埔男足，讓一切更圓滿。

「球會需要我的話，我一定會試。但現在能力有限，未到水平就不會想。」

佳哥的目標，不是追求名氣，而只是平淡地安守本份、奉獻自己，讓大家好。「香港生活艱難，是大埔足球會讓我能夠留下來。我教波多，不是為錢，你看，全部其實都跟大埔有關，因為想回饋區內小朋友，也幫助其他要糊口的教練。」

與15年前簽約的初衷一樣，佳哥不是為錢，只想奉獻自己，報答大埔。（鄭子峰攝）

訪問尾聲，佳哥從紙皮箱中找出一本書送給我。

那是紀錄了大埔足球會2002年成立後，7年間各種故事的《足可圓夢 II》。在書中篇幅不多的佳哥，現已成為大埔的代名詞。他來自哪裡，已不再重要，其經歷、態度、精神同樣值得被記載下來、傳遞開去。