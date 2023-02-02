英聯賽盃｜曼聯輕取森林闖決賽　主場12連勝　辛祖回歸後備登場

坦赫格接掌曼聯後，首度打入決賽英格蘭聯賽盃。紅魔鬼在英格蘭聯賽盃4強次回合，下半場3分鐘內連轟兩球，結果兩回合以5：0大勝諾定咸森林，將與紐卡素在決賽碰頭，力爭打破5年多來的錦標荒。



曼聯與諾定咸森林爭奪英格蘭聯賽盃決賽席位，紅魔鬼挾3球領先優勢返回奧脫福主場，今仗以老將湯希頓（Tom Heaton）把守最後一關，般奴費南迪斯﹑卡斯米路及華拉尼等主力同樣正選上陣。

曼聯今仗由老將湯希頓把守最後一關。（Getty Images）

後備兵奠勝 拉舒福特3分鐘獻兩助攻

韋格賀斯繼續擔任單箭頭，這名「荷蘭長人」上半場末段接應卡斯米路傳中，頭槌攻門卻中柱彈出。曼聯主帥坦赫格下半場「撳掣」，一口氣換入拉舒福特﹑安東尼馬迪爾及查頓辛祖，這個換人隨即收效，曼聯一次反擊，「福仔」禁區內起腳變傳中，馬迪爾順勢左腳抽射破網，73分鐘打破悶局。3分鐘後，般奴右路一次巧妙的腳面傳中，拉舒福特遠柱撞入中路，費特門前完成最簡單的任務，為曼聯奠定兩球勝局。

坦赫格領軍的曼聯，在奧脫福已錄得12連勝，亦是自傳奇領隊費格遜退休以來的首次。曼聯兩回合以5球淘汰森林，球會史上第10次打入聯賽盃決賽，將與紐卡素爭奪錦標，力爭打破5年多的錦標荒。

拉舒福特與馬迪爾後備入替後，合力炮製入球。（路透社）

辛祖回歸現笑顏

曼聯大軍今仗出現久違的臉孔，自去年10月底開始缺陣的查頓辛祖，早前在荷蘭訓練，上月才返回與一隊練波。22歲的辛祖今仗重回大軍名單，並在下半場中段回歸賽場，後備入替，當他在場邊準備入替的一刻，與坦帥相視而笑，精神狀態不錯，主場球迷亦報以歡呼聲，歡迎這名英軍國腳回歸。

查頓辛祖相隔3個月回歸，入替時面帶笑容。（路透社）

坦赫格賽後感激球迷對辛祖的鼓勵，直言這樣的支持讓辛祖感受到球迷對他的愛。歸隊只是的第一步，坦赫格卻有更大的目標，「除了翼鋒，我知道查頓可以擔任『10號仔』，我喜愛球員們踢不同的位置。」

聯賽盃決賽何時上演？ 暫定香港時間2月26日上演，仍有待正式公布。 曼聯將與哪一隊爭標？ 紐卡素，他們在四強以兩回合計3：1擊敗修咸頓，打入決賽。

當辛祖入替時，奧脫福球迷向他報以歡呼聲。（路透社）

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