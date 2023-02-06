英超｜卡尼為缺席的人入個波　休養干地致電祝賀：以你為榮

熱刺主場惡鬥曼城，結果憑哈利卡尼一箭定江山，一球擊敗「藍月亮」。熱刺主帥干地因為接受膽囊切除手術，今仗無緣領軍，哈利卡尼繼續肩負重責，射入致勝球更榮登熱刺史上入球王。休養中的干地賽後特意致電卡尼，為愛將送上祝賀。



熱刺在前半場逼搶成功，哈利卡尼（Harry Kane）接應賀積查治的傳送，近射破網，攻入全場唯一入球，同時攻入生涯第200個英超入球，亦是效力熱刺以來各項賽事的第267球，超越名宿基夫斯（Jimmy Greaves），成為熱刺史上的入球王。

英超速報｜熱刺1：0曼城 哈利卡尼入第267球成球會射手王

哈利卡尼一箭定江山，助熱刺擊敗曼城。（Getty Images）

哈利卡尼：諗都無諗過入200球

當卡尼達成生涯里程碑後，熱刺主場的大螢幕隨即展示「恭喜哈利」的字句，這名英軍隊長賽後接受訪問，直言這是難以置信的一刻，「從我8﹑9年前開始取得穩定上陣機會時，我從未想過有機會攻入200個英超入球，希望我可以繼續改寫紀錄。」卡尼亦感激舒活（Tim Sherwood）及普捷天奴，未有提及摩連奴。

卡尼今仗入球奠勝，他坦言這是奇妙的一刻，加上在主場球迷的支持下力保不失，全取3分，這是生涯其中一個難忘的時刻。

哈利卡尼成為熱刺史上入球王，主場的大螢幕隨即出現「恭喜哈利」的字句。（Getty Images）

主帥干地接受切除膽囊手術後，現時仍在意大利休養，今仗由助教史迪連利（Cristian Stellini）督師，但這名意大利名帥依然心繫熱刺。干地賽後急不及待致電愛將，從片段難以清晰聽到干地的說話，但最清楚一句就是「我為你感到驕傲」（You make me proud），干地隨後亦在社交網站發文表示，即使與球隊分隔兩地，但依然與熱刺在一起，並以球隊為榮。

阿仙奴球迷突然「轉軚」撐卡尼

阿仙奴周六（4日）爆冷不敵愛華頓，幸好同市宿敵熱刺幫到手，次席的曼城同樣失分，兵工廠得以保持5分並踢少一場的優勢。爭標在前，仇恨與成見暫時放下，不少「阿迷」變成熱刺的「突然球迷」，齊齊為卡尼而喝彩。

哈利卡尼與阿仙奴甚有淵源，當年被兵工廠青年軍放棄，才輾轉改投同市宿敵，今仗卻間接助阿仙奴一臂，卡尼年少時穿起阿仙奴球衣的舊照再被瘋傳，有網民指勝利巡遊要邀請卡尼，更笑言卡尼「一日槍手，一世槍手」。

哈利卡尼成為擊敗曼城的入球功臣，他的阿仙奴舊照再被瘋傳。（Twitter截圖）

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