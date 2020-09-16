消委會．運動飲料測試｜水動樂Vs葡萄適！糖分及甜味劑含量比高低

消委會昨日公布市面上51款甜味飲品的檢測結果，當中部分是常見的運動飲品，包括水動樂及葡萄適。消委會發現兩款葡萄適運動飲品含糖量較高，飲一枝已經超過每日建議的游離糖攝入量一半。至於能量飲品方面，消委會發現5-hour Energy兩款產品的甜味劑含量較高，而魔爪Monster亦有產品糖分高。

在今次測試的飲料樣本中，包括市面上較常見的兩個運動飲料品牌，分別是水動樂及葡萄適，前者有3款接受測試，而葡萄適則有兩款產品。比較發現，葡萄適那兩款產品含糖量較高。

葡萄適兩款運動飲品每支含糖量都超過25克。（葡萄適Facebook）

葡萄適橙味及檸檬味兩款運動飲品，同樣每支450毫升，每支含糖25.2克。消委會指，飲用一枝的話，已經超出每日建議游離糖攝入量的一半；換言之，飲兩枝就會超出每日建議游離糖攝入量。

水動樂方面，410毫升的有氣水動樂水分及電解質補充飲品（青檸味）每枝含糖17.2克，而500毫升的水動樂水分及電解質飲品，則每枝含糖21克。無論每枝含糖量，還是平均每100毫升含糖量，水動樂都比葡萄適低。至於水動樂零系水分及電解質補充飲品則不含糖。

【水動樂及葡萄適5款產品比較】

甜味劑方面，水動樂及葡萄適這5款產品都有使用三氯半乳蔗糖（Sucralose；編號： 955/ E955），這款甜味劑的甜度比相同分量蔗糖高600倍，甜度高，相對穩定，又沒有熱量，但大量食用的話，有可能阻礙腸道益菌生長。

有氣水動樂水分及電解質補充飲品（青檸味）及水動樂水分及電解質飲品的三氯半乳蔗糖含量同樣是30毫克/千克，而兩款葡萄適運動飲料則為60。值得留意的是，水動樂零系水分及電解質補充飲品雖然不含糖，但甜味劑較多，有70毫克/千克的三氯半乳蔗糖，並有60毫克/千克醋磺內酯鉀（Acesulfame K；編號：950/ E950）。

水動樂有3款運動飲品接受消委會測試。（水動樂Facebook）

然而，消委會並沒有抽取市面上所有運動飲品作測試，例如沒有寶礦力及佳得樂等常見運動飲品品牌。

消委會還測試了一些能量飲品，5-hour Energy Orange及 Peach Tea雖然不含糖分，但三氯半乳蔗糖含量高，分別有1560及1590毫克/千克，比GSFA飲品類的建議甜味劑含量（300毫克/千克）高出4倍。可是，這兩款產品包裝標示為食品補充劑，如果以食品補充劑的標準而言，則沒有超出建議甜味劑含量（2400毫克/千克）。

消委會測試中，5-hour Energy Orange及5-hour Energy Peach Tea每100毫升分別有0克的糖份，但三氯半乳蔗糖含量較高。（消委會提供圖片）

此外，魔爪Monster的魔爪碳酸能量飲品每罐含糖40.5克，飲一罐的話，已達一天游離糖攝入量的8成。

【過往消委會的運動相關產品測試】

消委會測試15款男裝運動衫 尋找透氣快乾又抗菌的「衫王」

看圖比較消委會測試的15款運動上衣：

+ 9 + 9 + 9

消委會測試15款Sports Bra女裝運動內衣 Adidas、Nike總評分包尾

看圖比較消委會測試的15款Sports Bra：

+ 9 + 9 + 9

【消委會．行山鞋測試】比較防水防滑 有對最易入水但濕地最強

【行山鞋】解讀消委會報告 Vibram Megagrip鞋底竟非防滑王者

2019年消委會行山鞋測試比較（按圖放大）：

+ 5 + 5 + 5

消委會Power Bar報告｜分析12款能量棒 留意糖分還要睇膳食纖維

消委會Power Bar報告 營養師：運動後補充蛋白質 4款達建議量

哪款最高能量？哪款最多蛋白質？一齊睇睇12款運動能量棒（按圖放大）：