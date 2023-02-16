英超｜阿仙奴曼城兩軍評分　富安健洋犯錯　最低分不止他一個

英超榜首大戰，作客的曼城以3：1力克阿仙奴，贏得關鍵一仗外，同時相隔3個多月再度登頂。英國《電訊報》為兩軍球員評分，「送大禮」的富安健洋成為全隊最低分，但失色的又豈止他一人。



阿仙奴的日本國腳富安健洋，對上一次踢正選已經是去年10月底，今仗在鬥曼城的大戰中復任正選，豈料隨即變罪人。上半場中段一記致命回傳，「助攻」予迪布尼射破出迎的蘭斯達爾，令曼城先開紀錄。縱然隊友犯錯，阿仙奴隊長奧迪加特隨即鼓勵富安，保持球隊的士氣。

富安健洋犯錯後，隊長奧迪加特立即上前鼓勵。（Twitter截圖）

英國《電訊報》為兩軍今仗的表現評分，「送大禮」的富安健洋為最低的5分，但阿仙奴全隊連同富安共有6人錄得5分，可想而知阿仙奴今仗表現相對失色。

阿仙奴前鋒尼基迪亞同得5分，這名英軍鋒將雖然博得艾達臣的犯規，為球隊取得12碼的機會，但他在今仗亦錯失不少機會，其中兩次走位接應傳送施展頭槌，卻偏離目標頗遠，頂上功夫實有進步空間。

英超速評｜師徒對決 哥迪奧拿先讓半招照贏 曼城破阿仙奴上榜首

英超｜阿迪達挺身而出阻曼城反擊 慘被迪布尼教訓硬接一招

尼基迪亞連番失機，同得5分。（路透社）

阿仙奴正選評分：

門將：蘭斯達爾（6分）

後衛：富安健洋（5分）﹑沙列巴（6分）﹑加比爾馬加希斯（5分）﹑辛真高（6分）

中場：奧迪加特（5分）﹑佐真奴（6分）﹑格列沙加（5分）

前鋒：布卡約沙卡（7分）﹑尼基迪亞（5分）﹑馬天尼利（5分）



曼城方面，失掉12碼的艾達臣及表現平平的馬列斯同得5分，成為曼城最低分的球員，而貢獻一傳一射的迪布尼則獲8分，成為全隊最高分實至名歸。

曼城作客贏波後，與阿仙奴同得51分，多踢一場下以較佳得失球差重回榜首。主帥哥迪奧拿賽後未有意氣風發，反而稱若果今仗落敗的話，爭標基本上無望，「雖然阿仙奴上兩場失分，但依然看到他們的質素，加上他們有一場優勢，以及密集的歐戰賽程，若今仗不敵他們的話，爭冠軍可以說是無機會。」

迪布尼貢獻一傳一射，獲得全場最高的8分。（路透社）

曼城正選評分：

門將：艾達臣（5分）

後衛：基爾獲加（6分）﹑魯賓戴亞斯（6分）﹑尼敦阿基（7分）

中場：洛迪卡斯簡迪（7分）﹑貝拿度施華（6分）﹑馬列斯（5分）﹑奇雲迪布尼（8分）﹑根度簡（6分）﹑基亞利殊（7分）

前鋒：夏蘭特（7分）



英超第24輪直播賽程：

英超第24輪直播賽程。（01美術製圖）

更多英超相關報道：