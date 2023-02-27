蘇聯賽盃｜古橋亨梧梅開二度助些路迪奪冠　日本幫大曬捧盃合照

日本球員古橋亨梧個人梅開二度，助些路迪在周日（26日）上演的蘇格蘭聯賽盃決賽2：1擊敗宿敵格拉斯哥流浪奪冠。

賽後些路迪陣中五名日本球員捧盃合照，慶祝「日本幫」隨球隊贏下冠軍。



些路迪近年重用日本球員，今場光是正選已有古橋亨梧、前田大然以及旗手怜央三人，後備席上亦有小林友希以及岩田智輝。

今場擔任中鋒的古橋亨梧於42、43分鐘接連有兩次機會未能把握，44分鐘前田大然在禁區內接應隊友傳中再橫傳，古橋亨梧輕鬆射入空門，終助些路迪先開紀錄。

古橋亨梧助些路迪先開紀錄。（Getty Images）

換邊後格拉斯哥流浪一次反擊中柱，法斯安沙卡拿（Fashion Sakala）面對空門補射偏出；56分鐘「日本幫」再次發威，些路迪從中路策動攻勢，旗手怜央接應隊友直線左路落底傳中，古橋亨梧力壓對手搶點鏟射破網，為些路迪將領先優勢拉開至兩球。

格拉斯哥流浪64分鐘憑罰球斬入禁區，由摩尼路斯（Alfredo Morelos）起腳追回一球，但此後再無建樹，些路迪賽事末段再有數次破門良機卻未能把握，終以2：1勝出，「冧莊」奪得隊史第21座聯賽盃冠軍。

些路迪今場奪冠，陣中「日本幫」可謂功不可沒，賽後前田大然及些路迪官方Twitter亦貼出五名日本球員捧着獎盃的合照，慶祝球隊奪冠。

些路迪主帥柏斯迪高古（Ange Postecoglou）賽後大讚古橋亨梧表現：「他的入球固然最重要，但古橋亨梧的出色表現不僅於此，他表現得非常勤奮。他並不光是遊蕩着等待機會，而是竭盡全力地去做其他前鋒不會做的事，因為他知道這樣做對球隊有幫助。」

以兩個入球成為球隊奪冠最大功臣的古橋亨梧，接受訪問時回應得十分謙虛：「為了成為一名更好的球員，為球隊作出貢獻——這對我而言是最重要的事。我仍有很多地方需要改進，希望能在賽季結束時，與其他隊友一起綻放笑容。」