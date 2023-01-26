足球專題︱曹圭成轉會困局應驗日本球員更易旅歐　日韓差異由此起

卡塔爾世界盃時，亞洲球隊令人眼前一亮，港人高度關注的日本隊及韓國隊尤其成為熱話。韓國隊雖有孫興慜、金玟哉、黃喜燦、李康仁等球星壓陣，但論平均實力，日本明顯更高一籌、且更穩定，陣中能在歐洲頂級聯賽站穩陣腳的球員也更多。

近日在世界盃爆紅的韓國前鋒曹圭成去向成為熱話，冬季轉會窗縱引來三間球會搶簽，最終卻大有可能留在全北汽車，使球迷大感失望。韓國國家隊的狀況，還有曹圭成的困境，正好應驗韓國後衛金玟哉在世界盃後一番話。



金玟哉說了什麼？

世界盃後，金玟哉由韓國返回意大利前在機場受訪，傳媒問他認為保羅賓圖（韓國前主帥）若執教歐洲球會，有無機會簽入韓國國腳，他回應道：「當然了，若他會考慮韓國球員是好事，但這不容易。」

他進而解釋：「（轉會）要跟（韓國）球會商討的事很多，而且球會通常要求高昂轉會費。我只敢這樣說：若有韓國球員獲得歐洲球會開出合約，希望他能獲放行。老實說，我很羡慕日本球員。」

金玟哉在韓職出道不久已廣受注目，但一開始也是先轉會到中超，近年才到歐洲發展。（Getty Images）

「我很羡慕日本球員」

金玟哉是在2019年以525萬歐元轉會到中超北京國安，這個價錢比普遍歐洲球會願意付的高得多；他其後再由國安轉到土超費倫巴治，展開旅歐生涯，如今在拿玻里穩佔正選中堅之位，身價暴漲。

金玟哉續道：「希望（4年後）會有更多韓國球員在歐洲踢波，我不是說韓職水平不高，但日本到歐洲落班的球員越來越多，他們的位置相對我們更有利。國家隊由誰去執教當然重要，但球員是否具備足夠水平去執行教練的戰術，同樣重要。」

當時有人批評他「只從球員角度出發」，但也獲許多網民留言力撐，指他「是真正為球隊好」、「有影響力的球員就應該挺身而出」。這番話不久就被遺忘，直至近日曹圭成的轉會觸礁，又被球迷及媒體重提。

曹圭成的冬季轉會陷入僵局。（Getty Images）

曹圭成又發生了什麼事？

有看世界盃的話大概都聽過曹圭成的名字：這位24歲、去年6月才剛復完兵役的前鋒，上季成為韓職神射手，在世界盃一開始是因外貌開始為人認識，但緊接對加納一仗連入兩球的「空中霸王」表現證明了實力，並引來外地球隊垂青。世界盃後至少三間球會出價求購，當中包括蘇超的些路迪、德甲的緬恩斯和美職聯的明尼蘇達聯。

專門報道轉會消息的意大利名記羅曼奴指，些路迪出價300萬歐元、加未來轉會佣金高達600萬歐元，明尼蘇達聯則出價500萬歐元加未來轉會費的3成佣金，緬恩斯出價則接近300萬歐元。有傳曹圭成本人心儀緬恩斯，而些路迪最為積極。

曹圭成在世界盃分組賽對加納一戰，連入兩球的表現令人難忘。但到了夏季，歐洲球會還會記得嗎？（Getty Images）

雖然追求者眾，但近日韓媒紛紛指曹圭成不會在冬季轉會窗離隊，1月17日他隨全北汽車出發往西班牙集訓，球隊上機前，主帥金相植稱：「現況是，曹圭成會留隊直至今個夏天」。

然而緊接受訪的曹圭成回應時不置可否：「其實（轉會一事）還未有決定」，當媒體向他覆述金相值的話，曹又道：「因為轉會窗還未結束，現在我會隨教練和隊友訓練，不適合果斷地說去留。」他續稱：「對我來說最好的選擇是什麼、到底冬天或夏天轉會比較好？冬天轉會的確會有適應上的顧慮，但到了夏天，我也許就沒機會走了。一切都關乎選擇，而我也要為自己的決定負責。」

全北汽車在2022年9月宣布朴智星出任球隊技術總監：

為何曹圭成似乎有意離隊，但球隊主帥又公開指他會留隊？韓媒朝鮮電視指，出任全北汽車技術總監的韓國名宿朴智星一直勸說曹圭成等到夏天才離開，並以季中轉戰歐洲聯賽較難適應、或會影響其發展為由，說服他留隊。

同時全北也意識到，陣中有包括曹圭成、白昇浩、金珍洙這樣的「世界盃英雄」，能大大提高球會品牌價值和關注度。的而且確，隨着曹圭成的IG粉絲人數暴增，全北的IG粉絲數量和互動次數同樣大增數倍，舉辦球迷活動、推出商品時反應也更踴躍。

全北世界盃後舉行球員見面會，場面不遜韓星：

「釋放曹圭成」

德國媒體《踢球者》報道指，緬恩斯其實對收購曹圭成相當積極，但全北「非常頑固」，緬恩斯主帥保斯雲臣早在12月中已親自致電予曹，講述球隊的計劃，而緬恩斯也向全北開出了330萬歐元轉會費、再加未來轉會費的50%，並向曹提供一份為期五年的合約，但遭全北拒絕，緬恩斯因財政問題亦不會再出更高價，意味他們不再打算在冬窗作這筆收購。

消息傳出後，不少球迷都到全北的社交媒體留言痛罵，紛紛指全北「自私」、要求他們「多為球員着想」、「釋放曹圭成」，甚至指責朴智星「折了曹圭成的翼」。

德媒指保斯雲臣親自致電曹圭成希望說服對方加盟，但全北斷然拒絕緬恩斯報價。（Getty Images）

比起日本，韓國球員外流障礙更大？

球員轉會與否難以對錯定論，畢竟足球的一切都是結果論，倘若曹圭成在今冬轉會，而後續發展不順利，最後被罵的也許還是朴智星，宏觀日韓兩地聯賽球員旅歐的情況，又的確分別頗大。

曹圭成轉會陷入僵局之際，同屬亞洲強隊的日本已有不少球員在今個冬窗歐流，而且大多不是今屆世界盃球員，當中僅是些路迪便已簽入小林友希，並由橫演水手借用上季日職年度最佳球員岩田智輝。

日本中堅小林友希今冬由神戶勝利船加盟些路迪，並簽下5年合約。（Celtic FC）

當全北拒絕緬恩斯和些路迪的330萬歐元轉會費，岩田作為日職MVP，租借費用只是約83萬歐元，小林友希轉會費據報約100萬歐元；而目前效力些路迪的前田大然，在2021年底也是以租借方式加盟些路迪，緊接再以約150萬歐元正式轉會。

儘管以上三人轉會些路迪前都未曾出戰世界盃，身價或未能與曹圭成直接比較，但似乎只要球員有機會往更高水平聯賽，日本球會不會太執着是否能收取大筆轉會費。J League提出的「百年構想」發展計劃中，在「亞洲戰略」一項的其中一個目標是「亞洲整體足球的水平在J League主導下進步，令亞洲足球在世界足球市場的價值上升」，若日本能輸出更多球員到更高水平聯賽、提升球員本身的水平和價值，最終也能提升J League以至日本足球的價值。

李剛仁在韓國出生，但小時候透過演出足球真人騷獲仁川聯發掘，透過當時的教練到西班牙試腳，因而加入華倫西亞青訓系統。（Getty Images）

現代韓國球星 鮮由韓職直接旅歐

在應屆世界盃的日本隊中，除了前田大然之外，大部份球員都是由日本球會直接加盟歐洲球隊，包括富安健洋、吉田麻也、三笘薰、伊東純也、鎌田大地、田中碧等等。

反觀韓國球員，近年直接由韓職轉會到歐洲球隊的例子不多，若以應屆世界盃陣容參考，孫興慜、李剛仁和鄭優營都是在歐洲受訓和出道，黃喜燦也是高中畢業已獲薩爾斯堡紅牛羅致，沒有在韓職效力過；白昇浩則是在巴塞隆拿受訓和出道，2021年才回到韓國加盟全北。目前效力韓職全北汽車的韓國國腳金珍洙，則與名宿朴智星一樣是在日職出道，新潟天鵝是金珍洙職業生涯的第一支球隊，他其後再轉會到賀芬咸效力兩季。

黃仁範在離開韓職之時也曾受挫折，但他未有因無法轉到心儀球會而洩氣，反而把握機會踢出好表現。（Getty Images）

當中雖然也有成功由韓職球隊直接外流的例子，例如黃仁範在2019年便由大田市民轉會到美職聯的溫哥華白帽，但盛傳當時德甲的漢堡也求購，惟轉會費不及溫哥華，大田便將他賣到美職；金玟哉如前述一樣，是由全北以525萬歐元轉會到北京國安，之後才去到歐洲，李在城則是較少數直接由韓職轉會至歐洲球隊的一個。

當然，球員有約在身時轉會，球會收取轉會費天經地義，無可否認的是，歐洲球會對尚未在歐洲球壇立足的亞洲球員總有所保留，鮮少願意出高價；同時間，亞洲球會也絕不應對此「認命」。然而金玟哉說的「羡慕日本」，大概是羡慕日本球會在收回合理費用、與考慮球員前程及全國足球整體發展之間，能取得更佳平衡，而日韓兩國球員外流的機遇以至國家隊發展上的差異，或由此而起。