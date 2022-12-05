日本1.73米小坦克　前田大然曾是問題少年澳洲國寶成恩師︱世界盃

日本今夜11時16強大戰上屆亞軍克羅地亞，前線一個關鍵人物是個外型好易認的光頭仔——前田大然。日本隊在今屆世界盃分組賽面對德國和西班牙兩大熱門，兩度上演驚天反勝戲碼，他沒有入球，也沒有助攻，卻是監督森保一「先捱後追」戰略的中一枚重要棋子。

只有1.73米身高，仍能夠用力量與速度令對手疲於奔命，曾因為紀律問題被踢出中學校隊，不良少年從中領悟足球真義，成為藍武士一路奇兵。



前田大然造型獨特，他是日本今屆賽事一路奇兵。（Getty Images）

日本技術型球員眾多，力量和爆發力見稱的沒有幾多個，效力些路迪的前田大然，正是日本的開路先鋒。分組賽同組有德國、西班牙兩大熱門，日本在死亡E組連出線也有很高難度。教練森保一於是定下面對強隊「先捱後追」的策略——上半場主守、盡量減低失球，保留實力留待下半場變陣發力後追。

上半場主守，並不是單靠死守，還有刻意消耗對手體力，日本進攻最前點的前田大然，不惜氣力全力奔跑與對手周旋，不斷衝、不斷撞令敵方守將疲於奔命。強如德國門神紐亞也被他迫得幾乎出洋相，他曾將皮球送入網可惜越位在先；對西班牙一仗再度由他衝鋒，落後一球時迫得對手將球權送回日本手中，再次由堂安律完成扳平任務。

他的表現讓人印象深刻，FIFA數據亦印證這點：前田對西班牙上陣62分鐘，衝刺竟多達60次，冠絕兩隊。日本之所以能兩度反勝冠軍級強隊，絕非偶然，用一雙摩打腳為隊友開路的前田大然，絕對是無名英雄。有誰能料到，這名日本功臣少年時幾乎被迫放棄足球。

前田大然衝擊力強，連紐亞也擋不住。（Getty Images）

前田大然老家在大阪太子町，為磨練足球技術，毅然轉到400公里外的山梨縣山梨學院讀高中，當中亦有段故事。事緣2010年山梨學院首次晉身全國大賽即封王，令前田羨慕不已，他中三那年山梨學院到訪大阪比賽，當山梨的教練得悉前田神女有心，即邀請他加盟。一件美事，意想不到幾乎摧毀他尚未展開的足球生涯。

前田高中時離開大阪老家，入讀山梨高校寄宿，高一那年因取笑同學違反校規，被勒令見家長，球隊監督在他父母面前要求前田退出足球部。前田父母原已為他安排轉校，但前田堅持回到球隊踢波。於是他以自己的方式鍛煉自己。被踢出足球隊後，前田搬離宿舍，到外面租屋住，每天早上五點到麵包店做完義工後再上學，又會獨自面壁踢球、上山練跑，也刻意和足球部隊友保持距離，球隊有比賽時只會默默坐在遠處為球隊打氣。

他的誠意終獲接受，一年後獲准歸隊，隊友都驚訝缺操整年的他實力未變，隊長大沼士恭說：「速度仍是那麼快，完全看不出他這一年不在球隊。」（註：前田跑50米只需5.8秒）。前田甚至連球風也改變了，以前他只會在原地等待傳球，但現在他會努力奔跑去回防，他說：「我會為球隊努力衝刺，彌補過去對球隊造成的影響。」前田回想被踢出球隊的那一年，深感：「一個人是無法踢足球的，而懂得感謝是很重要。」

少年時代一個不小的挫折，成就脫胎換骨的前田大然。他成功背後，尚有另一位恩人——澳洲國寶、前利物浦名將基維爾（Harry Kewell）。

前田大然在些路迪振翅高飛。（Getty Images）

2021年6月，帶領日職球隊橫濱水手3年的澳洲籍教練普斯迪古路（Ange Postecoglou）加盟些路迪後，率先引入神戶勝利船射手古橋亨梧，這位日本球員與球隊一拍即合，造就普斯迪古路在2022年1月轉會窗一口氣再引入三個日本球員，其中一人正是前田大然。

2021年前田為橫濱水手攻入23球，與川崎前鋒巴西射手李安度達美奧（Leandro Damiao）並列聯賽神射手，與前上司普斯迪古路故劍重遇，前田立即在些路迪交出表現，處子戰對喜伯年開賽4分鐘已取得入球。季中加盟些路迪，22次上陣8入球，交出一張不錯成績表，第二季見真章的時候，突然迎來9仗顆粒無收的入球荒，全靠一個人幫助他走出低潮。

基維爾助前田大然走出低潮。（Getty Images）

澳洲名將基維爾在成名地英格蘭展開教練生涯，在低組別球會打滾好幾年均無成績，2022年6月來些路迪當同鄉普斯迪古路助手，前田低迷之際，基維爾陪伴他單獨訓練，前田直說今季好幾個月遇上困難，幸得教練團隊幫助，尤其是基維爾：「他跟我分享經驗，一起看影片，一起練習，讓我獲益良多。在我整個職業生涯，以至整個足球歷程，從未遇過一個像基維爾那樣的教練。」

他說基維爾坦白道出他的優點和缺點，然後二人一起觀看影片，「他向我解釋哪些地方我可以做得更好或我需要去做什麼。全靠他，我才能再次享受足球，提升技術。」

別看前田大然一臉硬朗，場外他其實是個暖男爸爸。（Instagram）

少年時期一段失意經歷，促使前田大然意識到自己的足球的熱愛，並願意為球隊犧牲自我；在體力化的蘇超揮灑汗水，些路迪和基維爾助他更上層樓。種種學習和經歷是他成為一個更優秀球員不可或缺的養份。

別看前田外表成熟，其實他仍只得25歲。今屆世界盃披上日本隊戰衣，前田完美展現他的犧牲精神和本事，連德國和西班牙防線受他衝擊下也出現裂縫，今夜克羅地亞一條防線，將要面臨重大考驗。

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