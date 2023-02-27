足球｜奇連士文復出任韓國國家隊主帥　將率隊征戰2026世界盃

韓國足總宣布，任命前德國球員兼領隊奇連士文（Jürgen Klinsmann）為國家隊主帥，雙方簽約3年半，表示「太極虎」會由這名德國教頭帶領出戰2026世界盃。



韓國足總在聲明中提到，與奇連士文簽約至2026年3月，他將會在下星期抵達首爾，並帶領球隊出戰3月24日對陣哥倫比亞的友誼賽。

球員時代有「金色轟炸機」稱號的奇連士文已闊別球壇數年，自2020年於哈化柏林就任僅十周便辭去領隊一職後，至今一直沒有執教任何球隊。

奇連士文已數年沒執教任何球隊。（Getty Images）

奇連士文領隊生涯起始於德國國家隊，他帶領德國獲得2006世界盃季軍，當時其執教表現備受外界讚賞，但其本人拒絕續約，並於兩年後接掌拜仁慕尼黑教鞭，惟因戰績平平於次年被解僱。

2006年世界盃四強戰，德國被意大利淘汰。（Getty Images）

2010年11月他被聘請至FC多倫多擔任技術顧問，次年7月上任美國國家隊教頭，並帶隊征戰2014世界盃，於16強加時不敵比利時出局。不過由於美國隊無法獲得2018世界盃決賽周參賽資格，奇連士文於2016年11月被解僱。

「韓國國家隊曾由軒迪克（Guus Hiddink）及剛離任的保羅賓圖（Paulo Bento）執教，能跟隨這些偉大教頭的步伐令我感到非常高興及榮幸。我會盡我所能，帶領球隊在即將來臨的亞洲盃和2026世界盃中取得佳績。」奇連士文表示。

現年58歲的奇連士文，球員時代曾為德國國家隊上陣108次攻入47球，奪得過1990世界盃，以及1996年歐國盃冠軍，並有「金色轟炸機」的稱號。球會方面曾先後效力過國際米蘭、熱刺、拜仁慕尼黑等大球會，生涯各項賽事出戰620場，共攻入過284球。