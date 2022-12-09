世界盃︱韓國隊獲總統款待　曹圭成集郵最美第一夫人：孫興慜最型

世界盃16強不敵巴西出局的韓國隊，周四（8日）晚上獲總統尹錫悅與夫人金建希於青瓦台設宴款待，前鋒曹圭成再度成為焦點。



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韓國隊周三回國時，曹圭成在機場已收到大量禮物。（Youtube／YTN）

韓國隊周三（7日）返抵韓國，獲逾千民眾在仁川機場接機，逼得水泄不通，韓媒以「變成K-Pop演唱會」形容場面。

球隊周四（8日）晚再獲總統尹錫悅與夫人金建希於青瓦台設宴款待，「主家席」中除了隊長孫興慜，還有已辭職的主教練保羅賓圖、翻譯員，與今屆賽事未曾披甲，但在上屆世界盃被封「大邱迪基亞」的守門員趙賢祐等。

韓國隊回國後獲總統尹錫悅設宴款待。（韓國總統府）

孫興慜率先向尹錫悅送上韓國隊隊長臂章，並親自為對方戴上，尹錫悅讚揚孫興慜的領導才能，在逆境中仍挺身而出帶領球隊，「我作為總統，也會跟孫興慜一樣，在面對困難時負起重任、展示出拚搏精神。」

孫興慜為尹錫悅戴上隊長臂章。（韓國總統府）

尹錫悅在宴會上致歡迎辭，形容韓國隊展現了活力跟熱情，為所有國民帶來希望跟慰藉，「你們證明沒有跨越不到的障礙，從這點來看，你是我們的世界盃冠軍。」保羅賓圖就稱，對執掌韓國的生涯感到榮幸；而孫興慜也感謝所有球員4年間的付出，「只有球迷的支持，我們才能獲得好成績。」

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孫興慜之後與隊中最年輕的李康仁，向尹錫悅送上全隊簽名波衫跟皮球；對方以自己簽名波衫回禮，並寫上「Again Korea，恭喜韓國隊打入卡塔爾世界盃16強」，更即席表演「的波」表演一下身手。

韓國隊送上全隊簽名波衫及皮球。（韓國總統府）

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晚宴另一焦點落在一夜成名的曹圭成身上，這位男神先後跟尹錫悅與有「南韓最美第一夫人」之稱的金建希自拍「集郵」。

尹錫悅笑言：「我會把今天的相片放在總統府內。」金建希則透露，自己在韓國隊擊敗葡萄牙翌日早上，不斷重看比賽畫面，感動得落淚，「我從中得到無比光榮及鼓勵。」

曹圭成與第一夫人自拍。（韓國總統府）

主持亦問曹圭成，覺得隊中誰最靚仔，這位前鋒認為是孫興慜，對方即回應：「金玟哉應該才是第一」。現效力拿玻里的金玟哉「反擊」，令全場大笑，「他根本不是這樣想，每次有人說我靚仔，他都不相信！」

金玟哉是否全隊最靚仔，交由讀者自行判斷。（路透社）