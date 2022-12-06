世界盃｜韓國人氣王曹圭成談生涯下一步：很想去歐洲　會默默努力

﻿韓國在世界盃16強對巴西大敗1：4出局，由分組賽奇迹出線到結束旅程，執教「太極虎」4年的葡萄牙籍主帥保羅賓圖功成身退；而包括曹圭成、李康仁在內的新一代韓國球星，在經受世界盃洗禮後也有新目標。



曹圭成初時因靚仔外貌而廣受注目，之後在第二場分組賽對加納連轟兩球之後，一躍成今屆世界盃人氣增長得最誇張的球員，由分組賽到出局，其Instagram粉絲數由約2萬一直升到超過250萬。

不過，隨着韓國的世界盃之旅結束，曹圭成將要思考自己的足球路如何前進，這名24歲前鋒正效力韓職的全北現代汽車，生涯未嘗離開韓國，他接受韓國《朝鮮日報》訪問時表示，在與世界列強交手後，想法更清晰：「我能體會到為何對手（巴西球員）是世界頂級、許多都效力在歐聯角逐的強隊，他們在控制節奏、傳送、質素等都是完美的。」

曹圭成認為透過世界盃對巴西一戰，體會到世界頂級球員的水準。（Getty Images）

世界盃期間留意到曹圭成的當然不止球迷，他更引來歐洲球會的關注，盛傳德國、法國、荷蘭及土耳其都有球會向他招手，被問到對外流的想法時，他道：「我真的很想外流，尤其在與歐洲和南美洲球員交手之後，對於再次跟他們交鋒、改善自己的渴望，也增加了很多，本來我以為彼此之間的差距會非常大，但實際感受過之後卻不是這樣。現在，無論去哪裏（落班），我都覺得自己可以把握機會進步。」

曹圭成希望再有機會與頂級球員交手。（Getty Images）

談到為何覺得外流有助進步，曹圭成答道：「（在世界盃）對手無論觸球或玩球，都十分精準、快速，一個小動作已帶來很大差別。我也覺得，若我去歐洲踢波，我的速度和反應都會改善。」

總結今屆世界盃，曹圭成坦言為隊友感到驕傲，尤其慶幸孫興慜出任隊長：「很驕傲的是，興慜哥是我們的隊長，就算戴着這樣不舒服的面具，他還能作出這樣的跑動，我們已無法再要求更多了。」

孫興慜在臉部有傷、戴着面罩之下，今屆表現大打折扣。（Getty Images）

最後，他無可避免地被問到自己廣受關注的問題，這名中鋒也是淡然道：「就算這麼多人關注我，但我不覺得自己做得好，一切都是多得隊友們。我會繼續默默地在自己的位置上努力。」

韓國另一今屆表現不俗的年輕球員李康仁，自小已在西甲球會華倫西亞落班至今，但他同樣透過今屆世界盃感受到自己的不足：「（在今屆世界盃）我在各方面都有很多不足，我們全隊也需要在整體上進步……作為球員，我會繼續努力，希望有一日可以在世界盃拿到好成績。」

保羅賓圖結束4年率領韓國代表隊的生涯。（Getty Images）

自2018年開始擔任韓國代表隊主帥的保羅賓圖，也隨球隊出局而功成身退，作為韓國隊史上在位期最長的領隊，他透露：「我們出局了，我也是時候去思考將來，而這未來不會在韓國隊，我會先休息，再決定下一步。我已跟球員和足總主席交代，這決定我由9月已做了，今天只是再次確認而已。」他又表示，雖然16強大敗，「但為這班球員過去4年所做的感到驕傲。」

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