世界盃｜日本韓國誰更強？　一文看清亞洲球員及球隊數據之最

世界盃踢完16強，亞洲球隊悉數出局，趁此機會透過數據總結各支亞洲足協旗下球隊及球員的表現，部份球員的數字即使與世界列強相比也不輸蝕。

亞洲足協旗下球隊包括日本、韓國、沙特阿拉伯、卡塔爾及澳洲，下文簡稱為「亞洲球隊」。

註：本文數據來自國際足協官方總計數據及足球數據網站FBREF



球員之最

1. 入球貢獻數

共有4名來自亞洲球隊的球員攻入2球，包括泰尼米（伊朗）、艾達沙尼（沙特阿拉伯）、堂安律（日本）和曹圭成（韓國），當中泰尼米另外交出1次助攻，意味他一共直接參與3個入球，入球貢獻數最多。

伊朗的泰尼米極具「卡士」，但未能領軍出線。（Getty Images）

2. 空中爭頂成功數

世界盃截至16強，空中爭頂成功數頭10名球員中，有3名來自亞洲球隊，包括名列第1的韓國前鋒曹圭成，雖然4場比賽中有1場只踢了16分鐘、其餘3場則踢足，仍憑其1.88米身高及出眾跳躍力成為「空中霸王」。澳洲隊的馬菲歷基和蘇達，則分別列亞洲第2及第3名，同時在世界盃列第5及第6。

曹圭成的爭頂能力相當出眾。（Getty Images）

3. 傳球成功數及成功率

單計傳球成功率，日本隊中堅吉田麻也達到85.3%，稍勝韓國的鄭又榮（85.2%）；若論成功傳球最多，則是韓國的金紋奐，是唯一突破200次的亞洲球員。亞洲前5名中，亦有4名是韓國球員，這呼應了韓國隊在傳球次數和成功率均是亞洲第一的數據。

不過，若放眼整屆賽事，一眾亞洲球員在傳球數據上落後其他洲份對手不少，成功傳球最多的金紋奐，只排在第38位，前面球員絕大多數是美洲和歐洲球員，也不出所料地三甲都是西班牙兵，第一名是交出641次成功傳送（成功率93.2%）的洛迪靴南迪斯，但也反映了傳球數據佳不代表能會有好成績。

4. 門將撲救數（前3名）

權田修一曾在日本首戰擊敗德國後獲選賽事最佳球員。（Getty Images）

日本門將權田修一在第二場分組賽對哥斯達黎加後，表現曾遭批評，事實上，他的成功撲救總數（15次）在世界盃到16強為止，排名賽事第3，成功率達到84.2%；曾效力英超白禮頓的澳洲門將馬菲賴恩，撲救數共12次、排賽事第6名，成功率66.7%。

一如預期，在16強三支亞洲隊中，失球最多的韓國門將金承奎成功撲救數（11次）和成功率（63.2%）都較低，列賽事第9名，但這數據也很受後衛的站位等因素影響，韓國今屆防線明顯較脆弱，不一定全是金承奎責任。

5. 跑動距離（前3名）

積遜艾雲跑動極多。（Getty Images）

亞洲球員中，以兩名4場踢足的澳洲球員跑動距離最多——第一位是跑了48.9公里的積臣艾雲，第二位是阿倫穆爾，跑了48.3公里，第三名則是韓國中場黃仁範，他跑了45公里。

日本是唯一一隊在16強需踢加時的球隊，但由於球隊輪換較多，沒有球員能進入跑動距離的前列。

6. 最高速度

亞洲球員的極速排行榜中，以卡塔爾的阿菲夫最快，達到時速34.9公里；韓國的金紋奐亦不遑多讓，達到時速34.8公里，孫興慜和卡塔爾的賀文阿密並列第三，曾達到時速34.4公里。

球隊之最

日本隊在三項球隊數據排第一名。（Getty Images）

1. 入球數

日本和韓國雙雙成為入球最多的亞洲球隊，4場賽事各入5球；在整屆世界盃，截至16強暫時並列第6位。

2. 失球數

韓國因在16強達巴西連入4球，不幸地成為失球最多的亞洲球隊；卡塔爾和伊朗雖然分組賽出局，但3場已失了7球，並列第二。日本失球最少，但可惜有些不計入數據的失球，是在16強互射十二碼階段出現。

3. 傳球次數及成功率（前3名球隊）

3支打入16強的亞洲球隊中，以韓國完成的傳送次數最多、成功率亦最高。但宏觀世界盃球隊，亞洲球隊在這方面數據仍處弱勢，韓國雖是亞洲第一，但在世界盃僅排11。

4. 犯規次數

日本在犯規次數方面排名亞洲第一、世界第二，達到58次，只得摩洛哥比他們多，這也反映數字或許跟他們在16強需踢加時賽有關。

有用連結：

世界盃2022專頁登場 緊貼賽程免費直播睇波資訊

世界盃2022懶人包｜一文盡覽NowTV/ViuTV直播時間 32隊名單賽程