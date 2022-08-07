MLB｜水手領養毛孩當最佳外交　敵隊球迷都忍不住Follow

MLB西雅圖水手隊在轉會截止日後再有「重磅」加盟消息——球隊宣布收養了一隻名叫Tucker的4歲混種金毛尋回犬。水手隊的主場將成為牠的家，Tucker也會不時隨球隊到客場征戰。



Tucker是水手與動物救援中心「OkanDogs」合作而領養的狗狗，總教練Scott Servais笑稱Tucker是他們精心挑選的「新秀」。

據悉，小聯盟球隊一般會飼養「叼棒犬」，來為球員撿球棒，這些訓練有素的狗狗會在打者擊球跑壘（丟下球棒）後，把球棒叼回來。不過身為大聯盟的寵物Tucker，並不需要工作，還能獨佔草地球場奔馳。

球隊為Tucker開設Twitter帳號，不時更新Tucker的可愛照片。（Twitter）

球隊為Tucker開設了Twitter帳號（Tucker the Mariners Pup），可以看到牠在總教練辦公室悠閒休息，以及在球場快樂奔馳的照片。連水手球星Casey Sadler也笑指Tucker僅開通一天的Twitter，追蹤人數比自己還多出4千多人。

總教練Scott Servais形容Tucker讓他想起一壘手Ty France，笑說：「我認為牠有點像法蘭斯（Ty France），帶有一點加州式的慵懶風格。」

水手在今日（7日）於主場與天使打雙重戰，這是Tucker加盟後的「地標戰」，賽前被介紹時受到了球員和觀眾的熱烈歡迎。水手在雙重賽首戰以2：1險勝，而擊出致勝兩分炮的正好法蘭斯。不過第二戰天使打線發威，成功以7：1扳回一城。

Tucker獲水手的1號球衣。（水手Twitter）

Tucker很快便與水手球員們打成一片，球隊Twitter更新上載了不少球員與Tucker玩耍的照片，球迷也興奮留言歡迎這名可愛的新成員，更在Twitter集體連發自己「毛孩」的照片，向Tucker打招呼。

有MLB別隊的球迷稱即使不是水手球迷亦會關注Tucker，更有人不禁留言：「希望紅襪隊也會這樣做。」

據悉，水手也和「OkanDogs」組織合作，包括在練球時間帶可愛的狗狗們，到球場探班球員。此外，在8月23日和9月28日的兩場比賽，也會開放讓球迷參與領養毛孩的活動。