學界足球精英賽︱男拔功臣插袋慶祝變罪人　聖若瑟絕境反勝稱王

2022至2023年全港學界精英足球比賽周五（10日）於石硤尾公園球場舉行決賽，由聖若瑟書院與拔萃男書院重演港九區D1決賽翻版。

最終劇情峰迴路轉，聖若瑟在領先下被男拔反前，更有球員被逐，但男拔未能把握人數優勢、於尾段遭追和。聖若瑟終憑互射十二碼贏波，繼港九區D1後再挫男拔，相隔24年後重奪足球精英賽冠軍。



港九區D1決賽射贏十二碼捧盃的聖若瑟，今仗開賽3分鐘已先開紀錄，由效力傑志的袁振謙中路冷靜避開兩名對手後射入。

不過男拔33分鐘有曾昭灝扭過龍門輕鬆破網，至43分鐘更出現戲劇性一幕——聖若瑟後衛黃晴軒於禁區內倒地、手部觸碰皮球，被球證吹罰十二碼。已有黃牌在身的隊友李澤淳疑向球證投訴過激，累積兩黃一紅離場。

聖若瑟後衛黃晴軒於禁區內倒地、手部觸碰皮球，被球證吹罰十二碼。（袁志浩攝）

男拔再憑曾昭灝操刀極刑得手，這位中場雙手插袋慶祝，但球隊之後在多踢一人下未見優勢，反遭聖若瑟控制大局，袁振謙55分鐘窄角度再下一城，兩隊法定時間打成2：2平手，需再以互射十二碼分勝負。

曾昭灝射入第二球後插袋慶祝。（袁志浩攝）

結果男拔有曾昭灝射失，加上聖若瑟門將張桂華撲走第五輪射門，聖若瑟總比數贏6：5，除了在同一學年內第二度擊敗宿敵男拔，也是學校自1998至1999學年後，再奪足球精英賽冠軍。

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聖若瑟相隔24年重奪足球精英賽冠軍。（袁志浩攝）

MVP袁振謙：很感動

賽後入選精英賽最佳十一人兼最佳價值球員的袁振謙指，成為精英賽盟主對學校特別有意義，「很開心、很感動！始終今年D1也贏了，要一年贏兩次很難得。學校近年着重體育發展，希望在各項運動重返前列，今次贏波肯定我們的重建方法。」

袁振謙（右）與隊友張桂華（左）一同入選精英賽最佳十一人。（袁志浩攝）

袁振謙不諱言要兼顧球會、校隊與港隊訓練，有一定壓力與負擔，「自己防守表現不太好，只是中規中矩，拿MVP有點意外，若非隊友與教練的付出，也不會有獎，所以獎項屬於大家。」

他又表示，落後下只得十人應戰，本感到沮喪，但見隊友仍落力去追每一球，終踢出信心，「對隊友有信心，知道只要做好自己就可以。」就讀中四的他仍有望再出戰精英賽，目標是在傑志爭取更多上陣機會，幫助自己進步，也幫助學校爭取佳績。

曾昭灝在互射十二碼階段射失。（袁志浩攝）

至於由功臣變罪人的曾昭灝雖然亦入選最佳十一人，但領獎時已收起笑容。他透露插袋的慶祝動作，原意是希望隊友淡定一點，不幸最終事與願違，「教練賽後也說，我們打多個其實不用太急，但可能大家情緒上很想再入一球。」

曾昭灝認為，男拔一直以勝者姿態去比賽，但今季兩負聖若瑟，對球員是一種啟示，「我們也有機會輸，要繼續努力，不能驕傲，希望師弟能贏回來。」