歐霸觀察｜曼聯洗頽風4：1輕取貝迪斯　韋格賀斯天道酬勤破入球荒

剛於英超吞了「宿敵」利物浦7蛋的曼聯，知恥近乎勇，在今晨的歐霸16強首回合以4：1輕取西甲的貝迪斯，雖然還有次回合，但今場的比賽態度，足以讓主場奧脫福的球迷送上掌聲。



慘敗後原陣出戰

曼聯今仗以聯賽慘敗的原陣出戰，人腳不變但球員配置有所變動，拉舒福特由中路變回左翼，韋格賀斯復任中鋒，般奴費南迪斯則回到最熟悉的進攻中場位置，球隊的攻勢較對紅軍時順暢，而且拉舒福特在開賽僅6分鐘便勁射得手。

拉舒福特開賽僅6分鐘，便為曼聯先開紀錄。（路透社）

貝迪斯雖然攻勢不多，但32分鐘由艾約斯佩雷斯禁區右路妙射遠柱追平，及後曼聯門將迪基亞犯錯，傳球直接傳到對手腳下，只是接應隊友傳送的艾約斯，射門省中人再中柱彈出。

安東尼複製出荷蘭名將洛賓的絕招，禁區右路彎入世界波。（Getty Images）

或許曼聯主帥坦赫格半場又動用了「坦式吹風機」，眾將更積極搶攻，52分鐘安東尼右路推大位「熨射」彎入遠柱。紅魔再度領先下踢得清風送爽，先有般奴費南迪斯接應角球頂入，之後再由韋格賀斯門前「執死雞」成4：1完場。

韋格賀斯球技未必精湛，但努力拚搏精神，卻是曼聯陣中的表表者。（Getty Images）

曼聯今仗場上展現出來的精神面貌，相信會令球迷放心，例如在比賽末段縱已大幅領先，仍然拚搏逼搶，其中以荷蘭中鋒韋格賀斯尤其賣力，難怪他自1月中借來後，15場都以正選披甲；也難怪當他今場終結連續11場入球荒後，獲主場球迷報以最大的歡呼聲。

網上狂傳電視截屏，指安東尼寧勉強射門，卻不願交予位置更佳的隊友。這名曼聯翼鋒今仗雖入了一球，但也浪費了大量機會。（網上截圖）

安東尼屢誤戎機

如果要雞蛋裏挑骨頭的話，曼聯右翼安東尼雖然入了一球，但他亦浪費了多次入球機會，也曾隊友處於空位他卻勉強起腳，還好，今仗球隊大勝一場，否則若然次回合有什麼差池，這名巴西國腳肯定會淪為戰犯。

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