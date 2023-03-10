歐霸觀察｜曼聯洗頽風4：1輕取貝迪斯 韋格賀斯天道酬勤破入球荒
撰文：胡蘇
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剛於英超吞了「宿敵」利物浦7蛋的曼聯，知恥近乎勇，在今晨的歐霸16強首回合以4：1輕取西甲的貝迪斯，雖然還有次回合，但今場的比賽態度，足以讓主場奧脫福的球迷送上掌聲。
慘敗後原陣出戰
曼聯今仗以聯賽慘敗的原陣出戰，人腳不變但球員配置有所變動，拉舒福特由中路變回左翼，韋格賀斯復任中鋒，般奴費南迪斯則回到最熟悉的進攻中場位置，球隊的攻勢較對紅軍時順暢，而且拉舒福特在開賽僅6分鐘便勁射得手。
貝迪斯雖然攻勢不多，但32分鐘由艾約斯佩雷斯禁區右路妙射遠柱追平，及後曼聯門將迪基亞犯錯，傳球直接傳到對手腳下，只是接應隊友傳送的艾約斯，射門省中人再中柱彈出。
或許曼聯主帥坦赫格半場又動用了「坦式吹風機」，眾將更積極搶攻，52分鐘安東尼右路推大位「熨射」彎入遠柱。紅魔再度領先下踢得清風送爽，先有般奴費南迪斯接應角球頂入，之後再由韋格賀斯門前「執死雞」成4：1完場。
曼聯今仗場上展現出來的精神面貌，相信會令球迷放心，例如在比賽末段縱已大幅領先，仍然拚搏逼搶，其中以荷蘭中鋒韋格賀斯尤其賣力，難怪他自1月中借來後，15場都以正選披甲；也難怪當他今場終結連續11場入球荒後，獲主場球迷報以最大的歡呼聲。
安東尼屢誤戎機
如果要雞蛋裏挑骨頭的話，曼聯右翼安東尼雖然入了一球，但他亦浪費了多次入球機會，也曾隊友處於空位他卻勉強起腳，還好，今仗球隊大勝一場，否則若然次回合有什麼差池，這名巴西國腳肯定會淪為戰犯。