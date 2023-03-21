田總主席暗示11月渣打馬拉松改期　「會揀最好的時間畀大家」

有消息原定今年11月19日再辦的渣打香港馬拉松（渣馬），或面臨改期，須延至2024年2月檔期。香港田徑總會主席關祺，周二（21日）晚出席田總周年晚宴致辭時，公開暗示下一場渣打馬拉松，將延至明年舉行。



香港田徑總會主席關祺，周二晚出席田總周年晚宴致辭時，表示：「明年我哋會繼續舉辦渣馬，我哋會揀最好的時間畀大家，一定係最涼快，可以跑最好的時間出來。」

渣打馬拉松2023原定今年11月舉行，消息指或改在明年2月才上演。（資料圖片）

香港田徑總會行政總監伍于豪今年2月時曾預告，2023年第26屆渣打馬拉松會在今年11月19日舉行，不過根據長跑主辦者組織Association of International Marathons and Distance Races（AIMS）更新賽期表可見，下一屆渣馬的舉行日期已由今年11月的檔期，更新為明年2月，確實日期未定，意味渣馬很大機會落實改期。

《01體育》已就事件向田總查詢，暫未獲得回覆。

AIMS將渣馬檔期更新為2024年2月。（來源：Association of International Marathons and Distance Races網頁截圖）

近年渣馬舉行情況：

年份（屆數） ／舉行情況／ 規模



2019年（第23屆）／順利舉行／7.4萬人

2020年（第24屆）／疫情停辦／ —

2021年（第24屆）／兩度延期／1.85萬人

2022年（第25屆）／兩度延期／3.7萬人

2023年（第26屆）／？



渣馬近年受疫情影響，自2019年順利舉辦後屢遇阻滯。2020年因疫情停辦，2021年原定1月上演，改期至4月再遇疫情高峰，終須二度延期至同年10月舉行，規模由2019年的74000人，大幅縮減至18500人。

2022年渣馬為賽事25周年，最初安排重新在2月上演，惟未能成事，須延至11月檔期。至去年9月，田總稱未獲政府首肯，宣布取消賽事：「基於本港的疫情狀況，大會至今尚未收到批准舉行渣打香港馬拉松2022。由於距離原訂賽事日期只有兩個月時間，一眾跑手及持份者未必有充足時間作好準備，大會在別無選擇的情況下決定取消於2022年11月20日舉行的賽事。」消息一出，政府連日與田總溝通，終令賽事在今年2月12日復辦，渣馬連續兩屆賽事經歷兩度延期。

如今無論疫情或防疫限制均不成問題，不過第26屆渣馬似乎仍逃不出改期命運，無法在原定的2023年11月19日上演。