體壇札記．四徑｜回憶連走三天的月夕花晨　是意志更是可貴的同行

今年農曆新年，我跟隨其中一個「四徑」參加者黃家傑的支援小隊，走過一段歷時接近六十小時的旅程。



選手於年三十晚從屯門麥理浩徑終點起跑，逆走到西貢北潭涌後，轉到南涌縱走衛奕信徑到赤柱終點，繼而往石澳征戰港島徑，再由中環山頂直奔碼頭前赴梅窩，直至走畢鳳凰徑，完成全程298公里，已是年初三之時。

選手途中搭車搭船搭地鐵，唯獨每條徑裏只准自我補給，到達徑與徑之間，方可接受團隊支援。

時隔一個月，許多畫面依然留存腦海，除了因為差不多三天內只能斷斷續續淺眠的睏意太難忘，支援小隊與選手之間那種不言而喻，在我心中久久未散。

其中一幕是衞徑終點，我們要把黃家傑從赤柱接走再送到石澳港島徑起點。進入衞徑前，支援小隊問了好幾次：「你由鰂魚涌去赤柱真係預四個鐘？四個鐘喎！」我忘了黃家傑如何回答，但記得團隊如何全程無間斷實時追蹤選手。我們原定凌晨兩點驅車到赤柱，結果突然提早一小時起行。三爬兩撥收拾行裝，兩邊肩膀大包細包，繼而沿路逢車過車，到達赤柱不夠5分鐘，耀眼的頭燈便由遠漸近，從山上樓梯緩緩而至。

大家都說趕及接人是「好彩」，其實更是選手對團隊之由衷信任，也是團隊對選手之深切了解，以致十分鐘也不敢多睡、一直只管「碌手機」的成果。

在此補充一下，所謂「實時追蹤選手」，定義大概如此：除了大會官方網頁的live track，沿途亦有不少山友定點「食花生」，例如深夜的恒益士多、下午的大埔頭七仔、晚上的藍田地鐵站、中午的中環碼頭。「花生友」除了加油打氣，也會略略匯報，選手是行是跑、是飽是餓、是暖是凍、是醒神是睏怠、是安好是腳痛，大家的通訊群組，連日來不停被各種信息「炸爆」。

這趟旅程，我說是跟隨，更準確是旁觀。我本身不熟悉選手，也無參與事前會議，胡亂幫忙只會幫倒忙。山賽支援是一場精密計算，團隊總能預計好選手的步速，提早到達放好物資，選手一到，大家各自分工合作，幫忙更換裝備、充電、開飯、按腳、收拾，回家還得為選手洗好鞋履裝備，在下一條徑替換。物資清單總是「水蛇春咁長」，這個團隊沒有美饌佳餚，但暖水、熱湯、熱粥、薑茶、薑飯、薯仔，都是大家提早在家弄好的，也是選手的胃最習慣的；還有在每條徑上所需的各種衣物和裝備，需知道，這次幾近三百公里、連走四十萬步的旅程，選手可是披星戴月，上山下海歷盡冷暖四時。

選手怎樣連續慢跑三天，他們經過身體恢復與心靈沉澱後，都陸續在社交媒體上載千字文、萬言書，憶述五味雜陳的幾十小時。四徑後一星期，我問黃家傑，人在山巔，飢寒交迫，幻覺來襲，何以走出絕境？他頓一頓，說：「想快啲搵番大家。」這讓我想起當日在梅窩，我問團隊成員為何選擇在新年假期參與四徑支援，對方言簡意賅：「冇話點解，幫囉。」

要為四徑賦予意義，除了選手以超人體力與強大意志濾出對山野的純粹，還有那種人與人之間的羈絆，盛載的是信任、情感與共同回憶。四條足以覆蓋香港的山徑，雙腿從月夕走到花晨，感恩，大家都在生命中遇上同行的人。

四徑2023相關報道：