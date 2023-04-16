英超｜夏蘭特創英超入球紀錄前被換走　英媒：只得哥帥能阻止他

曼城在英超主場3：1輕鬆擊敗李斯特城，當中艾寧夏蘭特（Erling Haaland）上半場已攻入兩球，追平了穆罕默德沙拿（Mohammed Salah）的單季英超（38輪賽事）入球紀錄。

破紀錄逼在眉睫，卻被主帥哥迪奧拿「阻止」——半場一到，哥帥便立刻將他換走，令利物浦名宿列納感嘆：「曼城陣容太強了。」



曼城對李斯特城，5分鐘便由史東斯在禁區頂一記精彩車身射門開紀錄，之後便是夏蘭特的表演時間——13分鐘，他在對手後衛中接應直傳殺入禁區、再挑射遠柱入網，25分鐘又操刀十二碼射入，助曼城領先至3：0，也將個人今季英超入球數增至32球。

一頭長髮的夏蘭特相當有霸氣。（Getty Images）

至此，夏蘭特的英超入球數已追平由沙拿在2017/18球季所創、單季英超（20隊參賽、38輪賽事）的入球紀錄，目前曼城尚餘8輪聯賽未踢，相信要破紀錄只是時間問題，難怪英媒Goal.com也如此起標題：「唯一可以阻止夏蘭特的人就是哥迪奧拿了！」

夏蘭特追平紀錄後，半場就與史東斯一同被哥迪奧拿換走，無疑是為了留力應付周中的歐聯8強次回合賽事，哥帥亦調入艾簡治和阿根廷國腳艾華利斯，令利物浦前隊長列納不禁在天空電視台上感嘆：「他有空間做調動，而且後備球員的水平……看看吧，他能讓夏蘭特和史東斯休息，然後換入一位世界盃冠軍球員，曼城擁有的餘裕實在太難以置信了。」列納也直指夏蘭特「無人能阻」。

哥迪奧拿明言夏蘭特雖然能打破所有紀錄，但歐聯更加重要。（Getty Images）

事實上，除了這項英超單季38場入球紀錄，夏蘭特尚有另外四項紀錄有望在今季內打破：

1. 英超單季入球紀錄（22隊、42場賽事）

在英超尚有22支球隊、42輪賽事時，紐卡素前鋒高爾（1993/94賽季）和布力般流浪的傳奇射手舒利亞（1994/95賽季）都分別完成過一季攻入34球的壯舉，雖然單計入球效率，沙拿在2017/18的單季32球已超越前人，但尚未正式超越34球的數字。夏蘭特只要在餘下8輪聯賽多入3球，便能成為英超史上入球最多的球員，以他的入球率，似乎極有可能做到。

順帶一提，英格蘭頂級聯賽史上單季入球紀錄，是1927/28球季愛華頓前鋒迪斯甸恩（Dixie Dean）的60球。

舒利亞在1994/95球季領布力般流浪奪冠。（Getty Images）

2. 英超單季帽子戲法紀錄

在1995/96球季，布力般流浪前鋒舒利亞上演了5次帽子戲法，而夏蘭特今季已做到4次，仍然有望追平甚至超越這紀錄。對李斯特城本來是大好機會，但畢竟仍有歐聯的後顧，入兩球後就被換走。

3. 單季歐聯入球紀錄

在2013/14球季，當時效力皇家馬德里的C朗拿度在整屆歐聯攻入17個入球之多，皇馬最終奪冠。夏蘭特在今屆歐聯暫時攻入了11球，距離紀錄不算十分接近，但曼城在8強首回合已領先拜仁慕尼黑3：0，意味大有機會打入4強，要破紀錄也不是沒有可能。

2013/14球季，C朗拿度創下歐聯入球紀錄。（Getty Images）

4. 歐洲五大聯賽單季入球紀錄

這項紀錄對夏蘭特來說比較遙遠——2011/12球季，當時效力巴塞隆拿的美斯單季攻入了50個西甲入球，至今無人能超越。當年的巴塞獲譽「地上最強」、如日方中，而夏蘭特目前入到32球，要在餘下8輪攻入至少18球，似乎甚有難度。