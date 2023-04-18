足球｜丹尼爾艾維斯強姦案再改口供　稱雙方互相吸引後發生性行為

巴西名將丹尼爾艾維斯（Dani Alves）性侵案有最新進展，他周一（17日）在法庭上表示，與原告女性發生雙方自願的性行為。

丹尼爾1月20日被拘捕後，口供一改再改，據西班牙《馬卡報》報道，今次已是他第5個口供版本。



他被控去年12月30日，在巴塞隆拿夜總會內性侵一名女子。一開始丹尼爾否認指控，並指完全不認識該名女子，不過隨着新證據不斷曝光，丹尼爾艾維斯多次更改口供，今次他終於承認與該女子有性行為，但他堅稱對方自願。

丹尼爾艾維斯再次更改口供，今次已為他第5個版本。（Getty Image）

此前他曾稱與該名女子只是在廁所內遇見，雙方沒有任何交集，後來又改口兩人一同走進浴室，但什麼都沒有做。2月時由於地板上發現有丹尼爾殘留的精液，丹尼爾再次更改口供，辯稱兩人有口交行為，而此前說謊只是因為不想讓妻子知道他的不忠行為。

報道指出，丹尼爾告訴法官，兩人在夜總會相遇後，彼此都被對方所吸引，隨後雙方才發生性行為。這至少已經是丹尼爾的第四個口供版本，《馬卡報》更指是第五個。



由於法院認為丹尼爾有機會逃跑，因此拒絕他的保釋請求，審判結果目前尚未確定。據西班牙去年通過的合意性行為法案（sexual consent law），強姦罪最高可判處15年徒刑。