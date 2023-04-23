足球熱話｜56歲三浦知良作葡甲處子戰　續寫紀錄震驚全球媒體

日本足球傳奇三浦知良早前再次外流歐洲，加盟葡萄牙甲組聯賽球隊奧利維倫斯，他在今輪聯賽作處子戰，正式展開自己的第38季職業生涯，令全球媒體都為之驚嘆。



三浦知良早前加盟日資球隊奧利維倫斯，在今輪對維些奧（Viseu）的聯賽90分鐘上陣，連同補時一共踢了5分鐘，在他落場之時，奧利維倫斯已領先至4：1、維些奧則是十人應戰，最終比賽以同樣比數結束。這次上陣，也令他繼續刷新由自己保持的職業足球聯賽最年長上陣紀錄。

三浦知良雖已56歲，但仍有力氣奔跑。（UD Oliveirense）

維些奧陣中除了三浦智良外，年紀最大的球員是35歲的進攻中場杜亞迪，然而，三浦是1986年在巴甲的山度士出道，意味他展開職業生涯之時，杜亞迪甚至還未出生。今年已是三浦職業生涯的第38年，難怪引來全球媒體關注，除了日本和葡萄牙媒體外，英國、法國、中東傳媒等也有報道。

三浦知良再一次引來全球媒體關注。（UD Oliveirense）

三浦知良在巴西球會山度士出道，多年來除巴西外，也曾外流到意大利的熱拿亞、克羅地亞的薩格勒布戴拿模和澳洲的FC悉尼。三浦在1990至2000年間曾代表日本隊上陣89場、攻入55球，但從未獲得出戰世界盃的機會。

至於他目前效力的奧利維倫斯，與日本資金關係緊密，先在2019年獲遊戲開發商世嘉（SEGA）子公司f4samurai行政總裁金哲碩，購入球會的70%經營權，並由日本人山形伸之出任球會主席，翌年即於日本埼玉市設入足球學院。今年11月，橫濱FC母公司ONODERA GROUP取得了奧利維倫斯的過半數股權，成為姊妹球會，而此前三浦知良自2005年起就已效力於橫濱FC，因此三浦加盟奧利維倫斯算是合情合理，但能夠實際落場比賽，雖然只得數分鐘時間，仍然是一個非凡成就。