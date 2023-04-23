足球熱話｜死侍入主小球會兩季奪冠兼升班　扭轉40歲前英國腳生涯

近年在英格蘭半職業聯賽打滾的威爾斯球會域斯咸，在2021年獲《死侍》男星賴恩雷諾士（Ryan Reynolds）及美國演員洛麥艾漢尼（Rob McElhenney）入主，因而聲名大噪。

域斯咸周六（22日）鎖定了全國聯賽（National League）冠軍，奪得下季升上英格蘭乙組聯賽的資格，令看台上的賴恩雷諾士激動落淚。



域斯咸目前身處英格蘭全國聯賽（National League），即第五級聯賽聯賽，屬於半職業，上季與升班擦身而過之後，域斯咸今季表現大勇，與主要爭標對手諾士郡鬥得相當激烈。

最終域斯咸在周六主場3：1擊敗波利咸活特，以110分的超高分力壓有106分在手的諾士郡，提早一輪封王，兼且奪得來季升上英乙的資格，是自2008年降班、跌出英格蘭足球聯賽（Football League）以來，首度重返這個職業聯賽體制。

這場賽事全場爆滿，球證鳴完場笛一刻，球迷立刻衝入草地，大放煙霧彈慶祝、又將球員舉起，一片狂歡氣氛；至於在看台上看着一切的兩位班主賴恩雷諾特和洛麥艾漢尼，則激動地相擁、拭去淚水，場面感人。

作為域斯咸主席的賴恩雷諾士賽後接受英國電視台訪問，他坦言還未消化到比賽當晚的事：「我還是有點說不出話來。但我不斷地想一件事，就是人們不斷說，『為什麼是（收購）域斯咸？』這就是為什麼（我選了）域斯咸，現在發生的一切就是原因。」雷諾士和麥艾漢尼入主後也獲球迷大讚，其中一項「德政」是為殘疾兒童設立專屬看台，雷諾士在周六開賽前，更特別前去探望這班小球迷。

他也大讚隊中神射手慕連（Paul Mullin），這名28歲前鋒出身自利物浦青年軍，生涯大部份時間都在英乙打滾，他在這兩季效力域斯咸，上季38場聯賽攻入26球，今季45場更狂入38球，是球隊升班的重要功臣，賴恩雷諾士道：「他是個世界級球員！」

賓科士打（右）加盟僅一個月，已是隊內重要一員。（路透社）

另一位最矚目的球員，無疑是40歲的賓科士打，這位前英格蘭國家隊門將，曾經效力曼聯、伯明翰、西布朗、屈福特等英超球會，他本已在2022年9月宣布退役，但在2023年3月，他在域斯咸主帥菲爾柏堅遜力邀下毅然復出，與域斯咸簽約到季尾，加盟一個月以來上陣7場，成為奪冠的重要球員。

賓科士打雖然曾隨伯明翰和曼聯贏得過3次聯賽盃，但域斯咸的全國聯賽冠軍，是他生涯中的第一個聯賽冠軍，他賽後同樣激動地慶祝，且表示不排除會繼續效力域斯咸：「這間球會與別不同，這一切非常特別！」