杭州亞運｜風帆港隊四人出戰　20歲男將歐令揚為RS:X瘦身14公斤

由2022年延期至2023年的杭州亞運會尚有不足5個月便揭幕，香港滑浪風帆代表隊亦選出了4名運動員代表參賽，分別是鄭清然、馬君正、歐令揚及魏瑋恩，分別角逐iQFOiL及RS:X組別。



香港滑浪風帆會公布，鄭清然和馬君正會分別出戰iQFOiL的男、女子組賽事；歐令揚及魏瑋恩則會出戰RS:X項目，名單已交港協暨奧委會審核。iQFOiL為2024年巴黎奧運風帆項目之一，用以取代以往的RS:X，不過杭州亞運仍會保留RS:X項目。

滑浪風帆的港隊代表，左起：總教練陳敬然、鄭清然、馬君正、歐令揚、魏瑋恩。（香港滑浪風帆會提供）

4人當中，只得女將馬君正曾出戰亞運會，她在2018年雅加達亞運夥拍何允輝奪得RS:ONE混合賽事組別銀牌，對於今次再戰亞運，她認為上屆賽事自覺與奪得金牌的中國選手差距較大，「但隨去年同場競逐世界賽的經驗，感覺大家差距已有所收窄。目前最重要是保持平常心，按照教練團制定的備戰步伐做好準備。」她表示會透過近月的幾項國際賽找出需改善之處。

馬君正（圖）在上屆亞運奪RS:ONE混合賽銀牌，圖為她當年奪牌後。（資料圖片／鄭子峰攝）

至於同樣出戰iQFOiL的22歲男將鄭清然，去年已先後在亞洲帆船錦標賽及亞洲滑浪風帆錦標賽iQFOiL男子組奪得冠軍，他透露為了亞運會，有向師兄鄭俊樑請教，希望能改善自己應對壓力的方式：「自問管理壓力一向較差，早前於選拔賽也曾因期望高影響表現。Michael提醒我最重要是專心做好自己，別犯下太多不必要的失誤，只要做足準備、有信心便能解決問題。」鄭清然與馬君正目前正在歐洲訓練。

鄭清然會出戰iQFOiL男子賽事。（香港滑浪風帆會提供）

將出戰RS:X的兩名港將歐令揚和魏瑋恩皆是首次參加亞運會，當中男將歐令揚為此減去14公斤體重，由92公斤大減至74公斤，20歲的他道：「RS:X的比賽時間較長，比較考驗耐力，而且不像iQFOiL對身型高大的運動員較具優勢，在請教了體院營養師的意見後，這幾個月積極透過運動及飲食調節減磅，現在距離理想體重目標尚有約數公斤距離。雖然現時食量大概是之前的三份一，但能夠代表香港出戰亞運，即使辛苦也是值得。」

歐令揚為出戰亞運減磅，盡顯決心。（香港滑浪風帆會提供）

魏瑋恩在2018亞運因賽會改例，在RS:ONE混合賽加設年齡限制，因而無緣入選，今屆終有機會代表香港出戰亞運，她表示：「「這個機會等了5年，若是因為太着緊成績而影響表現便相當可惜，故在努力備戰之餘也有提醒自己最重要是享受比賽過程。現階段除要重新適應器材運用，亦要提升肌耐力，以應付RS:X的比賽需求。」歐令揚及魏瑋恩目前留港備戰，按照教練團的指示調整體能狀況。