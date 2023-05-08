阿甲｜河床小保加國家打吡爆大規模衝突　釀7紅牌21分鐘超長補時

阿根廷甲組足球聯賽周一（8日）上演國家打吡戰，國內兩支傳統勁旅河床和小保加狹路相逢，前者憑米基爾保查（Miguel Borja）在93分鐘十二碼絕殺一箭定江山，雙方球員卻隨即引發大規模衝突。

騷亂過後，球證連續出示7張紅牌，驅逐兩隊各3名球員以及小保加主帥佐治阿米朗（Jorge Almiron）離場，更出現21分鐘的超長補時。



河床與小保加，這兩支布宜諾斯艾利斯同城死敵之間的對碰，向來都是球場內外均火藥味十足，雙方球員或球迷之間發生衝突並非罕見之事，向來被視其為世界上最激烈和最大的球會打吡戰。

不過衛冕的小保加，今季成績卻乏善可陳，賽前僅排在聯賽中游，而河床則排在榜首保有6分優勢，兩隊眼下境況截然不同，但紀念碑球場仍坐滿83000名觀戰的球迷。

雖然今次國家打吡並非榜首大戰，但紀念碑球場仍坐滿逾83000名球迷。（路透社）

作為榜首的河床，今仗在場上亦佔據優勢，雙方射門次數為16比5，小保加並未能製造太多攻勢。只是河床總欠缺臨門一腳，遲遲未能打開紀錄，直至補時階段，才在禁區內搏得12碼，由米基爾保查操刀射入，助主隊贏下這場國家打吡戰。

米基爾保查射入全場唯一入球。（路透社）

然而在他慶祝時，雙方球員卻突然爆發大規模衝突，連各自的後備及工作人員都衝入場中不斷互相推撞，賽事隨即陷入混亂之中。而入球功臣米基爾保查則置身事外，繼續與主帥迪米捷利斯（Martín Demichelis）慶祝。

事件擾攘多時遲遲未能平息，最後球證在補時第13分鐘開始秋後算帳，驅逐雙方各3名球員，加上小保加主帥佐治阿米朗，合共出示了7張紅牌，比賽最終補時更長達21分鐘。

雙方的衝突擾攘多時，導致比賽最後須補時21分鐘。（路透社）

當事人之一，也就是最先與對方起衝突的小保加門將羅美路（Sergio Romero），在賽後接受訪問時解釋事發經過：「對方的柏拿維仙奴（Agustín Palavecino）走到我面前大聲慶祝入球，當時我未有太大反應，只是上前摟住他的腰，並告訴他我為什麼要這樣做。不過我的隊友以為我要跟對方打架，然後全部衝了過來。」

羅美路賽後解釋事發經過。（路透社）

河床主帥迪米捷利斯賽後亦談到這次大規模衝突：「由於賽果關係，有時候激情會蓋過一切。在阿根廷我們都無法接受落敗——我們寧願被對方殺死。」而置身事外的入球功臣米基爾保查，則表示自己當時在慶祝，所以不知道究竟場上發生了什麼。

主場全取3分後，河床繼續高踞榜首，多踢1場情況下領先次席9分；落敗的小保加則以18分排在第13位，與河床有19分距離。