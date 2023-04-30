F1阿塞拜疆站｜韋斯達賓衝刺賽怒火街頭　車身現大洞賽後激辯羅素

F1（一級方程式）阿塞拜疆站周六（29日）舉行今季首場衝刺賽，紅牛車手佩雷斯成為贏家，其隊友、兩屆世界冠軍車手韋斯達賓則因為一次與平治新星佐治羅素擦撞，車身受損，他賽後與羅素爭拗，更直言應「廢除整個衝刺賽」。



今季F1衝刺賽起用新制式，周五的排位賽結果會決定周日正賽的起步位置，而周六則變成完全獨立的衝刺賽日——先上演新制的衝刺排位賽（Sprint Shootout），時長較短、且Q1和Q2規定必須採用新中性胎、Q3必須採用新軟性胎，用以決定同日稍後衝刺賽的起步位置。

周六（29日）首度上演衝刺排位賽，結果法拉利的陸克萊獲頭位，紅牛車手佩雷斯第二、韋斯達賓第三，平治的羅素則排第四。這樣的排位，亦令稍後的衝刺賽出現戲劇一幕。

今站F1在阿塞拜疆巴庫上演，戰車在石堡中間穿梭。（Getty Images）

賽事一起步，陸克萊與佩雷斯先揚長而去，而第三和第四出發的韋斯達賓和羅素則上演一輪纏鬥，非常進取的羅素成功佔得內線，兩人在頭兩彎都互不退讓，去到二號彎時兩車有所擦撞，一直鬥到三號彎，在外線的韋少稍稍碰牆，羅素這一刻成功搶得第三位。其後透過直播鏡頭可見，韋少的戰車左邊側箱出現頗大的破洞。

不過未幾便有意外發生，兩架艾法托利戰車爭位時，迪維斯擦撞到隊友角田裕毅的戰車，角田的前翼損壞、其後左邊車身碰到牆壁，他的左後胎損毀，車胎更脫落、在賽道上滾動良久，場面惹笑，賽會先出示黃旗，隨後再進一步出動虛擬安全車、最終還是出動安全車。

角田第一圈便失去了他的右後胎：

安全車結束後賽事重啟不久，韋斯達賓就駕着損壞的紅牛戰車，成功擊敗羅素搶回第三位，而佩雷斯也憑着紅牛極為優秀的直路速度擊敗陸克萊，升上第一。比賽形勢其後變動不大，佩雷斯獲衝刺賽冠軍、陸克萊第二、韋斯達賓第三。

韋斯達賓賽後落車，看到自己戰車的破洞後凝視良久，然後便去找羅素理論，全程都被直播鏡頭拍下，當時韋少已脫下頭盔，顯得甚為激動，仍戴住頭盔的羅素說：「我沒有抓地力呀」，韋少則氣結地說：「人人的車胎都是冷的啦！我們全都沒抓地力呀，但你要給我一點位置吧」，羅素匆匆離去，韋少仍不放棄，向着他的背影大叫：「下一次也會一樣的！」還補上了一句粗口。

韋少與羅素理論：

兩人到賽後受訪時仍忿忿不平，羅素先受訪，被問與韋少「聊天」的情況，他道：「那不算是閒聊吧，其實我頗意外呀，以為他會走過來說那是一場精彩的鬥車呢，當時我已佔了內線，他已失去了位置，他還想在外線保住位置，也是令我驚訝的。」

他一邊冷笑一邊說：「由8歲開始參加小型賽車時，已懂得若入彎時佔了內線，就已經獲得那位置了，我在這裏就要贏呀，不會因為他是開着紅牛的韋斯達賓，我就要退縮呀。我也沒什麼好再說的。」

羅素表明不會因對方是「開着紅牛的韋斯達賓」就會退縮。（路透社）

韋少則道：「我的起步不太好，但也排在第三，在入二號彎時，我覺得我為他在內線留有足夠的空間了，不然我們都一起撞牆了，但就在我要踩油門的時候就被撞到了，當時我不知道損傷有多嚴重，直至（賽後）我離開了車，才看到側箱上有個洞，那是很關鍵的部份呢。」

韋斯達賓戰車側箱上破洞頗大，令他未能發揮最佳表現，但仍能保住第三。（F1TV）

當F1官方的記者告訴韋少，羅素認為自己當時已搶得位置，韋少先呆了半嚮、然後笑道：「他真的很擅長解釋和創造藉口，當時人人的輪胎都不夠熱呀，我有權在外線的，也給他足夠的空位了，因為我知道會跟他平排呀，但要兩車一起過到那個彎，需要兩個車手都做到（給對方留空位），而他沒有這樣做。」

2023年首場F1衝刺賽，佩雷斯（中）冠軍、陸克萊（左）亞軍、韋斯達賓（右）季軍。（路透社）

雖然韋斯達賓獲得季軍，但他並不滿意改制後的衝刺賽，道：「乾脆廢除整件事（衝刺賽）吧，我覺得要回歸以前的制度，讓每支車隊都能爭取勝利，而不是強行製造緊張感。這根本不是合理的比賽，反而更像賭博，說真的，我去拉斯維加斯賭場會更容易贏呢。」

亞軍的陸克萊雖表示今年衝刺賽的制度比去年好，但也強調：「希望這賽制不會在未來變成恆常的模式吧。對車手來說，壓力大很多，因為只得一節自由練習，那節練習結束後，每一圈都極度關鍵。」

阿塞拜疆站正賽會在周日晚香港時間7時上演。