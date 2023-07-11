《紐約時報》解散整個體育組　線上線下轉用《The Athletic》內容

美國傳媒《紐約時報》昨日（10日）宣布解散該報章的體育組，以後網上及報紙的體育報道皆會使用子公司《The Athletic》的內容。《紐約時報》沒有計劃裁員，超過35位體育組記者及編輯將轉到其他部門。

《紐約時報》去年初花5.5億美元收購了體育新聞網站《The Athletic》。雖然《The Athletic》仍然虧損，但付費用戶及收入上升，2022年的虧損比之前少，期待可以在5年內轉虧為盈。



美國《紐約時報》周一宣布解散體育組，轉用旗下體育新聞網站《The Athletic》的內容。（資料圖片）

《紐約時報》的聲明表示，原有體育組的員工會轉到其他崗位。《紐約時報》的編採部門縮減跟進體育比賽、運動員及班主的消息，專注更獨特、具影響力的社會及企業新聞，探討體育與金錢、權力、文化、政治及社會的關係。財經組會成立一隊記者，負責報道體育中的財經內容。

《紐約時報》公布解散體育組的報道。（網站截圖）

《紐約時報》之所以解散體育組，因為他們去年1月以5.5億美元收購了體育新聞網站《The Athletic》。如今《The Athletic》坐擁超過400名體育記者，報道超過200支職業體育隊伍的消息，平均每日刊登150篇文章。

星期日近30名《紐約時報》體育組員工向總編輯祖簡恩（Joe Kahn）及出版人蘇斯伯格（A.G. Sulzberger）發信，不滿公司自收購《The Athletic》以後，令體育組員工身處風雨飄搖之中。

《紐約時報》解散體育組。（資料圖片）

管理層周一與體育組員工見面，據兩名在場人員透露，這次會議有火藥味。體育組員工不滿管理層沒有一早讓他們了解公司的計劃。祖簡恩認為這種說法不公平，而且公司已經努力為這個人找尋新崗位。

蘇斯伯格及行政總裁莉維恩（Meredith Kopit Levien）周一向全公司發電郵表示：「雖然我們知道這個決定會部分人失望，但我們相信這是對讀者最好的決定。」

體育新聞網站《The Athletic》招攬了多位著名英國足球記者，報道內容有深度，例如會剖析轉會的內幕。（網站截圖）

《The Athletic》在2016年成立，以美國為基地，到2019年擴大版圖至英國，報道足球比賽。在2022年1月，《The Athletic》被《紐約時報》收購。《The Athletic》連年虧損，由2019到2021年分別蝕5400萬、4100萬及5500萬美元。當《The Athletic》被《紐約時報》收購時，付費用戶約100萬多，到2023年首季，付費用戶增超過一倍至330萬人。

《紐約時報》總部大樓超過百年來雖數度搬遷，但仍堅持設在曼哈頓市中心，成為紐約人的重要精神標記之一。（Getty Images）

在2022年，《The Athletic》虧損3600萬，比之前一年的虧損減少。《The Athletic》在2022年的收入為8570萬，比起之前一年的6500萬高。拆解其收入來源，7300萬（85.33%）來自付費用戶，1190萬（13.96%）來自廣告，餘下不足1%來自其他收入。