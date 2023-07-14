溫網｜祖高域衝擊第8度封王　4強鬥後浪一項數據擁絕對優勢

溫布頓網球賽男單4強今晚（14日）上演，7度稱霸的祖高域（Novak Djokovic，又譯：喬科維奇／德約科維奇）面對3名後浪挑戰。36歲的祖高域賽前豪言，依然視自己為今年的大熱門，對比另外3人，他擁有一項絕對的優勢。



溫網今晚決出決賽席位，「一哥」艾卡拉斯（Carlos Alcaraz）對3號種子的麥維迪夫（Daniil Medvedev）；意大利新星冼拿（Jannik Sinner）則挑戰7屆盟主祖高域。

「或許說出來有點自大，但從我生涯在溫布頓的往績，加上近4次也是我奪冠，我絕對視自己為大熱門。」祖高域賽前如此說道，或許確實有點囂張，但翻查數據的話，他絕對是「串得起」。

溫網｜祖高域延續連勝闖四強追平費達拿紀錄 樂於成為網壇擂台躉

祖高域認為自己是大熱門，從數據而言不算自大。（Getty Images）

祖高域自2005年起參加溫布頓，今年是第18度參賽，過去11次躋身4強，其中8次打入決賽，並7度奪冠而回，力爭在今年追平費達拿8度封王的紀錄。若然把祖高域生涯出戰大滿貫的數據計算在內，數字更加誇張，今年溫網是第46次晉身大滿貫4強，當中34次晉級決賽，贏得其中11次。

祖高域去年擊敗基域奧斯，第7度贏得溫網冠軍。（資料圖片／Getty Images）

祖高域在大滿貫的驚人紀錄，面對3個後浪，沒有輸蝕之外，更加大幅拋離他們3人。連同今年的話，艾卡拉斯﹑麥維迪夫及冼拿3人合共10次躋身大滿貫4強，麥維迪夫算是較經驗豐富的一人，是第6度出戰4強，但卻是歷來首次躋身溫布頓準決賽，而冼拿則是生涯首度入4強。以大滿貫錦標計算的話，只得艾卡拉斯及麥維迪夫捧起過冠軍，與祖高域的23個大滿貫冠軍比較，實在是差天共地。

當祖高域首度征戰大滿貫時，「千禧後」的冼拿就只得4歲，相差14年的兩人今晚將爭奪決賽席位，亦是公開賽年代溫網4強的最大年齡差距。兩人上年曾在8強碰頭，當時冼拿力戰5盤飲恨，這名21歲意大利球手直言，希望今仗再有好表現，「上年我與他（祖高域）打了一場十分精彩的賽事，我獲益良多，我希望今仗可以同樣交出好表現，實行我的戰術部署，嘗試挑戰他。」