溫網｜女單決賽的天堂與地獄　捷克非種子球手封后創歷史

溫布頓女單決賽，由非種子球手禾祖奧蘇娃對6號種子查比雅，這名來自捷克的球手直落兩盤擊敗對手，在不擅長的草地賽高舉生涯首個大滿貫錦標，同時成為60年來首名非種子球手稱霸溫布頓女單。



禾祖奧蘇娃與查比雅爭奪今年的溫布頓冠軍。（Getty Images）

來自捷克的禾祖奧蘇娃（Marketa Vondrousova）在今年溫布頓過關斬將，先後擊敗4號種子皮古拉及絲慧杜蓮娜，生涯第2度躋身大滿貫決賽，與突尼西亞的6號種子查比雅（Ons Jabeur）爭冠。

連續兩年打入決賽的查比雅，在今仗有個好開始，首盤開段隨即破發，惜隨即在自己發球局失守，打成局數2：2，這名突尼西亞球手隨後再找到機會破發領先，但戰情與之前無異，自己的發球局隨即失守，被追成4：4。禾祖奧蘇娃乘勢再破發，一口氣連贏4局，以局數6：4先拔頭籌。

禾祖奧蘇娃在首盤先拔頭籌。（Getty Images）

禾祖奧蘇娃次盤首兩個發球局皆失守，惜查比雅未能鞏固優勢，局數被追成3：3平手，禾祖奧蘇娃在關鍵的第9局把握破發機會，加上成功保發後，以局數6：4奠定勝局，直落兩盤擊敗查比雅，贏得生涯首個大滿貫錦標，亦是公開賽時代﹑60年來首名非種子球手在溫網女單封后。

凱特王妃再度成為頒獎嘉賓。（Getty Images）

在溫布頓首度捧起大滿貫冠軍，對禾祖奧蘇娃是十分喜出望外，當她打入決賽後，她笑言：「在這裏（溫布頓）﹑草地賽走進決賽，是頗為難以置信，我在草地的經驗不多。若問我在哪個大滿貫可以打入最後階段，在泥地或硬地也有可能，但我不覺得在草地能夠做到，所以這是十分瘋狂的事。」

當禾祖奧蘇娃真正贏得冠軍後，她再度指網球是瘋狂的，「當我經歷這一切後，我都不知道自己如何做到，我有幸站在這裏並手持冠軍，網球是十分瘋狂逆轉是一件困難的事，我希望有能力再返回這裏。」

禾祖奧蘇娃首度贏得大滿貫。（Getty Images）

+ 2

查比雅決賽兩連敗哭成淚人

繼上年不敵列巴堅娜後，查比雅連續兩年在溫網決賽飲恨，這名6號種子顯得十分失落，隨即哭成淚人。頒獎時，查比雅再度落淚，她笑指因為要影相，故此嘗試忍住眼淚，但她做不到。

查比雅沒有掩飾自己的失落，坦言今場落敗是生涯中最沉重一仗，但這不會打擊她，查比雅揚言不會放棄，她會以更強的姿態回歸，並贏取大滿貫。