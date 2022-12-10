世界盃︱C朗為何一沉百踩？性格決定命運　葡萄牙球王一夜墮凡間

世界盃8強葡萄牙對摩洛哥，焦點又一次落在C朗身上。跟以往不同，今次話題不再是C朗領軍如何如何，他狀態怎樣怎樣，而是葡萄牙到底會否再次將他放在後備席。身為國民英雄，葡萄牙報章讀者調查超過7成受訪者不希望他正選上陣。

昔日的C朗人見人愛，事實上在今屆世界盃之前他仍是那個世人崇拜的超級巨星，如今由球會到國家隊紛紛對他敬而遠之，問題到底出在什麼地方？



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C朗拿度一直是球壇天之驕子。（Getty Images）

世界盃8強 葡萄牙 對 摩洛哥

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為什麼大家只針對C朗？

曾跟C朗在皇馬共事的奧斯爾（Mesut Özil）發出帖文表態，「我不明白傳媒為什麼針對C朗不停作出負面報道……媒體只求點擊，轉任足球評述的退役球員只想借大名球員刷存在感，嘗試令他看來像個壞人……」這位德國球星看似甚有道理，想深一層，為何大家只針對C朗，同樣事情不會發生在成就不下於他的美斯、以至莫迪歷等身上？

或者將時間點移前，可以看得清楚一點——2006年世界盃，葡萄牙自1966年尤西比奧領軍勇奪季軍以來，首度晉級淘汰賽。8強英格蘭大戰葡萄牙，轉捩點是朗尼61分鐘踩向卡華奴要害，球證鳴笛判決前，身為朗尼在曼聯球會「同事」的C朗衝向球證前出口術施壓，當朗尼紅牌被逐，C朗竟向步向球員通道的朗尼單眼。英格蘭該仗互射12碼出局，C朗一夜間淪為全英國頭號公敵，那一年，他21歲。

舊事重提，不是為挖瘡疤，而是要了解清楚當事主角的背照及人物性格。因為那一夜，絕對改寫C朗足球生涯關鍵一戰。

2006年世界盃，C朗這一下單眼令他一夜變成全英格蘭公敵。（影片截圖）

得罪整個英國也不怕，那一年他21歲

C朗拿度1985年在葡萄牙馬德拉群島（Madeira）豐沙爾（Funchal）出生，馬德拉群島地理上位於非洲大陸板塊，距離首都里斯本足足533公里。可以想像，1980年代當地物質並不豐富，父親José Dinis Aveiro 是退伍軍人，沒有工作，也沒有錢，並開始酗酒。

C朗是家中幼子，對上有兩姊姊一兄長，一家人僅靠母親Dolores當廚房工和父親兼職花王維持，Dolores直言懷有C朗時窮得曾要求醫生為她墮胎。C朗爸爸經歷戰爭後受精神病困擾，Dolores承認：「他幾乎每天飲酒……雖然他從未虐待子女，但我成為他的受害者。」

在這樣的家庭長大，足球成為C朗向上爬的最大動力，14歲那年認為自己實力足以在半職業聯賽立足，放棄學業，他曾自爆被踢出校經歷：「我將一張椅子擲向老師後被踢出校，因為他不尊重我。」

C朗「助攻」朗尼被罰紅牌，令他幾乎無法繼續在英超立足。（Getty Images）

風波過後一帆風順

自此之後，足球成為他的唯一。每天努力練成一身好腳法，士砵亭與曼聯友賽突出表現獲費格遜看中，把他從阿仙奴時任領隊雲格手中搶走。甫加盟曼聯便接過碧咸離隊後的7號球衣，踢法過於賣弄和花巧最初受到不少批評，經費Sir細心調校下融心球隊，正在踏上巨星之路，便接連遇上2005年喪父、2006年世界盃變英格蘭頭號公敵兩大打擊。

單眼事件可反映，C朗對勝利不惜一切的執着，那怕是細微的優勢（讓球證改變主意、令葡萄牙一方獲益），也盡力去嘗試。明知自己在英國打工，亦毋懼得罪廣大米飯班主。當然事後全英國民及傳媒的誇張反應，是年輕的他始料未及，但他從小已堅信自己憑一雙腳改變命運，無視一切爭議——無論是用椅子擲向老師或是推波助瀾令朗尼被罰紅牌，只要他深信是對的事便會去做。

當他回到曼聯，C朗受盡各隊球迷柴台，傳媒日日刊登他的負面新聞，他幾乎要另覓球隊。此時費Sir出面調停，朗尼為大局着想願意退讓，主動向C朗表明不用理會外界報道和目光，二人在球會好好合作。由那時開始，C朗的事業直線起飛，贏盡英超與歐聯延續曼聯盛世，至2009年轉投皇家馬德里，一躍登上巨星地位。

C朗於2018年再為皇馬贏得歐聯，不料他在同年夏天離隊，逐漸步下神壇。（Getty Images）

離開皇馬逐漸步下神壇

他在西班牙與巴塞隆拿的美斯一時瑜亮，在皇馬多贏4次歐聯，更5度榮獲足球個人最高榮譽金球獎，長期的成功開始令他將一切視為理所當然。2016年為葡萄牙國家隊贏得歐洲國家盃，進一步將他推上國家英雄位置。

其實皇馬2018年將他送到祖雲達斯已是警號，他的速度、體力型踢法漸走下坡，他和祖記的合作目標是歐聯，3季下來距離目標愈走愈遠。2020年夏天重返曼聯當救世主看似風光無限，職業生涯其實已經開到荼蘼。即使每天勤力加操、注重飲食和作息，C朗畢竟已經37歲，實無法像年輕時那樣一星期踢足兩場比賽而維持頂級表現。這一點，他不會不知道，只是心態上他一直拒絕接受，永遠要球隊當絕對重心。

然而當曼聯領隊坦赫格將他貶到後備席，C朗表現得十分不服氣，他不甘心屈居後備，決意另謀高就。烈火一樣的性格，讓C朗沒有選擇坐下來跟坦赫格和曼聯高層好好傾談前途，而是趁世界盃決賽周前的一點空檔，接受名嘴摩根訪問，一口氣傾吐在曼聯的種種不如意，還向坦赫格送上一句：「我不會尊重他，因為他不尊重我。」那個因為心生不滿、將椅子擲向老師被趕出校的少年C朗，彷彿活現眼前。

C朗拿度與摩根的訪問，大爆曼聯不是。（Twitter）

性格決定命運

C朗「博炒」成功，曼聯隨即跟他解約。他夠膽這樣做，全因對自己充滿自信——只要在世界盃好好表現，各大豪門球會飄來聘約任君選擇。身為Instagram史上首位坐擁5億追隨者的人類，C朗魅力早已超越足球和體育界，封他為全球最受歡迎男主角也不過份。

他或許尚未意識到，不止在曼聯，葡萄牙國家隊他同樣已不再是核心所在。預期中的世界盃表演時間並不出現，世人看到的只是隊友為他送上一次又一次機會，C朗一次又一次浪費掉。如果他願意改變心態，甘於當綠葉、退居二線，或許還得贏回多點尊重，可是在C朗字典之中，根本沒有「配角」這兩個字。

正當莫迪歷、美斯為隊友的入球和好表現由衷感到高興，16強取代C朗踢正選的干卡路大演帽子戲法，這位葡萄牙巨星在後備席上只有一臉不是味兒。對他來說，在曼聯已遭「落面」，多年來為國家隊立下汗馬功勞，下場竟如出一轍，可怒也！打擊實在不輕。對他愛戴有加的葡萄牙國民同樣「無面畀」，16強前當地報章民調指逾7成受訪者希望C朗先列後備，現實擺在眼前，C朗場上表現已無復當年。

他為得到自己想要的東西而不惜一切代價的性格，順境時不易被發現，到逆境時便很易被無限放大。今屆世界盃便有個例子：隊友般奴費南迪斯梅開二度後，他再三堅持其中一個入球是他頂入，連皮球生產商adidas也公開表示C朗並無觸球，被網民諷刺為「世紀之髮」。一代球王，淪為世人笑柄。

C朗的鬥志、決心與堅持，是他長年賴以成功的特質，由始至終，他一直沒有改變。然而英雄做時勢，時勢做英雄，當時代不再屬你，強行霸佔着宇宙重心位置，只會落得尷尬收場。

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