轉會｜佐迪艾巴落實加盟國際邁亞密　盛傳蘇亞雷斯欲離隊來投

美斯（Lionel Messi）在國際邁亞密即將迎來地標戰，這支球隊雖然目前排在東岸榜末，與季後賽席位仍有一段距離，不過繼日前布斯基斯（Sergio Busquets）後，佐迪艾巴（Jordi Alba）亦確認來投，相信會讓國際邁亞密實力提升不少。

此外，蘇亞雷斯（Luis Suarez）亦盛傳會與他們在邁亞密重聚，組成「巴塞隆拿四人幫」。



據西班牙《馬卡報》報道，國際邁亞密班主之一Jorge Mas已確認佐迪艾巴即將加盟。「轉會達人」羅曼奴（Fabrizio Romano）表示雙方只在等待最終細節。

此外，蘇亞雷斯也有可能跟隨這些舊隊友的腳步，雖然此前他曾表示不可能與美斯在邁亞密重聚，但據烏拉圭ESPN報道，他願意向交還加盟至今的所有薪酬及額外獎金，這筆金額約為1000萬美元。

Jorge Mas於周二接受ESPN訪問時曾表示，不知道蘇亞雷斯能如何離開現時效力的巴甲球隊甘美奧，「但如果他能做到的話，我們很樂意與他商討，並帶他來到國際邁亞密，這件事是可能發生的。」

ESPN指蘇亞雷斯有可能自掏腰包，以離隊加盟國際邁亞密。（路透社）

他又稱讚蘇亞雷斯是一名明星級球員，且擁有一段令人難以置信的職業生涯，「我們都知道他跟美斯、布斯基斯和佐迪艾巴交情不錯。現在我們都來到了這裏，球會歡迎任何像他這樣的球員，不過在作出任何行動之前，我們需要了解更多關於他未來的打算。」

報道續指，已36歲的蘇亞雷斯自5月以來一直飽受膝蓋傷患困擾，但球會一直沒能找到適合的代替人選，因此他選擇忍痛強行出場，因為若無法上陣便對不起薪酬及球迷的期待。如今他希望離隊降低球會負擔，在美國也不用承受如此大的期望，能夠靜待膝蓋康復。

雖然早前蘇亞雷斯曾明言不可能加盟國際邁亞密，但事情似乎迎來轉機。（Getty Images）

不過西班牙《阿斯報》稱，甘美奧不願意讓他在短期內離隊，因為球隊目前殺入巴西盃四強，兩回合比賽分別在香港時間7月27日及8月17日，他們不希望在這爭標關鍵時刻，失去蘇亞雷斯這名重要球星。

目前甘美奧排在巴甲第3，蘇亞雷斯攻入4球，與隊友基斯達度（Franco Cristaldo）同為隊內神射手。