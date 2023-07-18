2023女子世界盃︱贊比亞超級前鋒班達　性別測試肥佬FIFA仍開綠燈

2023女子足球世界盃（女足世界盃）7月20日開鑼，冠軍熱門之一的德國隊7月7日與贊比亞進行決賽周前最後一場友賽，面對世界排名低75位的對手，德國竟全場落後，最終「爆大冷」以2：3敗陣。德國輸波還未算最意外，而是她們在一場比賽中失掉3球——去年女子歐洲國家盃德國踢足6場比賽，合共也只是失去3球，當中兩球是決賽被冠軍隊英格蘭所入。

德國在這場比賽所失的3個入球，全部都是跟一個球員有關，她是贊比亞隊長班達（Barbra Banda），因性別爭議而無法在去年女子非洲國家盃上陣的星級前鋒。



贊比亞隊長班達友賽德國梅開二度，並為隊友製造機會攻入一球，領軍3：2勝出。（Getty Images）

獨力擊潰德國防線的超級前鋒

德國是8屆女子歐國盃冠軍、兩屆女子世界盃冠軍，2022歐國盃決賽僅負英格蘭，目前世界排名第二，絕對是現今最強女足球隊之一。反觀贊比亞世界排名77位，首次晉身世界盃決賽周，也是今屆賽事32支球隊中排名最低一隊，就算是友賽，德國排出主力陣容下理應強弱懸殊。

贊比亞的戰術很簡單，每當找到機會，便長傳給前線的班達，這位23歲前鋒屢次用速度和爆炸力衝擊德國防線，憑一己之力已令對手疲於奔命，48分鐘先入一球，6分鐘後前場截得皮球再橫傳後上隊友，射門雖被擋，但另一隊友古丹蘭芝（Racheal Kundananji）輕鬆補中，這記間接助攻令德國落後至兩球。德國補時連入兩球一度扳平，完場前班達接得皮球後由半場起狂奔至禁區頂，施展精彩笠射「收死」德國正選門將科姆絲（Merle Frohms），贊比亞爆出驚天大冷門，3：2擊敗德國，班達的神勇演出卻絕非偶然。

即使是友賽，班達及贊比亞隊友為擊敗德國開心慶祝。（Getty Images）

曾是從未敗陣的職業拳手

班達生於贊比亞首都路沙卡（Lusaka），小時候開始在街頭踢足球，在爸爸鼓勵下展開正規訓練，「我7、8歲在爸爸啟發下踢波，他也是踢足球的。他時常鼓勵我練習，爸爸比賽時我會跟着他，並從他身上獲得勇氣。」由於當地沒有女孩球隊，只能與男孩同隊。

看似平常的父女互動，在非洲並不常見，班達接受奧運官方網站Olympics.com訪問稱：「大部分家長不准（女兒）參與足球那樣的運動，他們說足球是屬於男孩的……但他們沒有阻止我，我習慣兼顧學習和足球。」曾有段時間她只想踢足球，疏忽學業，被父母勒令暫停踢波，她只好想盡辦法偷偷外出練波，「當我首次獲國家隊徵召，他們才接受我是足球員。」贊比亞家長的成見，來自現實，那時當地沒有女孩能以足球為業，也沒有女足職業球員。

足球並非她唯一專長，14歲時受同鄉職業女拳手菲莉（Catherine Phiri）啟發學習拳擊。最初僅參與業餘拳賽，班達從未落敗，其他業餘拳手拒絕跟她比賽，只好轉為職業。她曾5度出戰職業賽，同樣5場全勝，到後來為專注足球事業才停下來。縱使未再出賽，班達依然繼續練拳強身，她強大的身體質素和爆發力，多少與多年拳擊訓練有關。

班達加盟女子中超球隊上海農商銀行首季已成為聯賽神射手。（Instagram）

非洲女子足球先驅

她是不是「被足球耽誤的拳手」無從得知，足球生涯甫展開不久，已見光芒。非洲女子足球發展步伐不及歐美甚至是亞洲，班達2018年10月離開家鄉球會Green Buffaloes，加盟當時仍在女子西甲的盧干約（EDF Logroño），成為贊比亞首位職業女足球員，也是外流歐洲的第一人，28次為球隊上陣已攻入16球。18歲已有如此表現，理應獲各大歐美球會垂青，2020年1月她的下一站是女子中超球會上海農商銀行。

不一樣的球會選擇，未影響她的光明前途，2020年3月仍只得20歲的班達，以國家隊隊長身份領軍在東京奧運外圍賽最後一輪擊敗強大的喀麥隆，首次獲得奧運入場券。跟對德國的友賽一樣，贊比亞世界排名較喀麥隆低57位，賽前被一致看淡，一班年輕女將的決心與活力，終力力壓強敵出線。

班達在東京奧運連續兩場分組賽大演帽子戲法。（Instagram）

東京奧運連續兩場「戴帽」

首度置身奧運賽場，贊比亞與荷蘭和巴西兩大強敵同組，另外一隊是中國，無論排名和實力，這支非洲新勢力顯然敬陪末席，敗仗無阻班達耀眼光芒，首仗3：10大敗予荷蘭，她包辦贊比亞的3個入球；次仗對中國，班達再次大演帽子戲法，與攻入4球的王霜互相輝映，雙方踢成4：4各得1分；分組賽最後一仗0：1負巴西，贊比亞即使與中國雙雙出局，班達的表現和入球能力令人印象深刻。

不過她的名字成為全球焦點，卻是去年的非洲國家盃決賽周前夕——班達因性別測試不合格，被禁止參賽，她的睪酮（testosterone）水平被判定為「天生過高」。

班達性別測試不合格，未能在非洲國家盃上陣，她仍到場為隊友打氣，贊比亞得到第三名和世界盃入場券。（Getty Images）

睪酮「天生過高」 非國盃被拒世界盃可上陣

一年前國際足協（FIFA）讓她參加東京奧運，一年後突然被拒諸門外，令人費解。她向英國廣播公司（BBC）直言：「那段日子很困難」，尤其非洲國家盃牽涉世界盃參賽資格，贊比亞女足從未參與世界盃，很希望在班達領軍下再次取得突破。非洲足協這決定當然令贊比亞上下很生氣，2022非國盃頭4名均可直接獲得2023世界盃入場券，幸好缺少班達之下，贊比亞仍得到第三名，成為今屆世界盃8支首次參賽球隊之一。

吊詭的是，國際足協之後又開綠燈讓班達參加世界盃決賽周。奧運踢得，世界盃踢得，為何單單非洲國家盃不踢得？國際足協的說法是，他們「信任各洲足協自行為球員測試」，只有收到投訴才會調查。班達的個案經調查後獲批，因此可參賽。非洲足協不願正面回應，至今仍是羅生門。

無論如何，班達必然是今屆女子世界盃備受注目一員，「我仍然年輕，仍在發展和摸索我的足球。我有遠大夢想，渴望成為頂級球員。我的目標是留下印記，打響名堂並晉身史冊。」

班達渴望當上頂級球員，在女子足球歷史中留下她的獨特印記。（Instagram）

贊比亞身處今屆世界盃分組賽C組：同組對手包括世界足球小姐佩迪雅絲領軍的西班牙，2011年冠軍日本，以及哥斯達黎加。



贊比亞賽程：

22/07 14:50 贊比亞 對 日本

26/07 15:20 西班牙 對 贊比亞

31/07 14:50 哥斯達黎加 對 贊比亞

